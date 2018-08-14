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Митниця дала роз'яснення про
добровільний внесок при...

Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:17

Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Дивися повний текст Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при розмитненні \"євроблях\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:39

Смотрел видео как мужик заплатил и добровольные взносы и растаможил, и заплатил за стенд для распознания Евро№. Но сертификацию не прошел. И машину на запчасти и денег выбросил в фонд государства.
А нельзя ли сначала проверить на Евро и сертифицировать, если авто в порядке то потом и взносы с растаможками?
Просто получается если раньше при покупке бу сначала шла проверка на оригинальность специалистами, и только потом если что покупка. А с евробляхами сначала добровольные взносы с растаможками и только потом проверка. Не кажется что государство немного нае.. свой народ.
Я не евробляхер если что.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:55

"с обязательной уплатой добровольного взноса"
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"и эти люди запрещают мне...."
nikitash
 
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