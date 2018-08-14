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Митниця дала роз'яснення про
добровільний внесок при...

Митниця дала роз'яснення про добровільний внесок при...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 09:53

с обязательной уплатой добровольного взноса ))))))))))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 04:30

Это не "добровольный" а "добровольно-принудительный" взнос. Уже наверное забывают значение слова "добровольный"
link654
 
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  #<12
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