МВФ довго наполягав на підвищенні цін на газ. Українська влада довго цьому пручалася, але все ж таки здалася.
Дивися повний текст Артем Ковбель: міф про дешевий газ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:26
Артем Ковбель: міф про дешевий газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Артем Ковбель: міф про дешевий газ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:26
логика корявая, начиная с "в основе украинского тарифа на газ лежат тарифы, установленные хабом NCG"
а чего не к Japan Crude Cocteil? там цена еще выше - где-то под 600 баксов
а может все же к себестоимости привязываться, благо большая часть потребляемого в Украине ей же и добывается?
как ни крути, во всех странах с развитой внутренней добычей цены для населения дешевле экспортных. Включая США.
у нас такой фокус (привязки ко всяким хабам) не прокатывает - слишком высок соблазн барыгнуть наш газ в Европу, где его не добывают и он дорогой
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:34
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
Приватники можуть продавати хоч по 100 баксів, хоч по 1000. І почому ж вони продають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:35
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:44
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
Вони імпортують третину газу, і дешевше Дюсельдорф+ не продають, бо дешевше не має де купити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:03
уже 100500 раз всякие тимошенки сотоварищи доказывали - внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением. вы с этим согласны? более того, добывает его госконтора, так что все по честному: недра принадлежат народу, народ имеет право потреблять его по внутренним ценам. точка.
частники нехай продают частникам, предприятиям, в смысле. Где ошибка в моей (и не только) логике?
задача правительства - отсечь коррупцию, например, соблазн "газ для населения продать частнику"
усё. как это сделать - вопрос не ко мне. Лично я, скорее всего, как и все папиредники, сьогоденники и наступники, ее бы (коррупцию), скорее всего возглавил .
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