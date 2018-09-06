МВФ довго наполягав на підвищенні цін на газ. Українська влада довго цьому пручалася, але все ж таки здалася.
Дивися повний текст Артем Ковбель: міф про дешевий газ.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:26
Артем Ковбель: міф про дешевий газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Артем Ковбель: міф про дешевий газ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:26
логика корявая, начиная с "в основе украинского тарифа на газ лежат тарифы, установленные хабом NCG"
а чего не к Japan Crude Cocteil? там цена еще выше - где-то под 600 баксов
а может все же к себестоимости привязываться, благо большая часть потребляемого в Украине ей же и добывается?
как ни крути, во всех странах с развитой внутренней добычей цены для населения дешевле экспортных. Включая США.
у нас такой фокус (привязки ко всяким хабам) не прокатывает - слишком высок соблазн барыгнуть наш газ в Европу, где его не добывают и он дорогой
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:34
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
Приватники можуть продавати хоч по 100 баксів, хоч по 1000. І почому ж вони продають?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:35
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:44
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
Вони імпортують третину газу, і дешевше Дюсельдорф+ не продають, бо дешевше не має де купити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:03
уже 100500 раз всякие тимошенки сотоварищи доказывали - внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением. вы с этим согласны? более того, добывает его госконтора, так что все по честному: недра принадлежат народу, народ имеет право потреблять его по внутренним ценам. точка.
частники нехай продают частникам, предприятиям, в смысле. Где ошибка в моей (и не только) логике?
задача правительства - отсечь коррупцию, например, соблазн "газ для населения продать частнику"
усё. как это сделать - вопрос не ко мне. Лично я, скорее всего, как и все папиредники, сьогоденники и наступники, ее бы (коррупцию), скорее всего возглавил .
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:12
"Если мы хотим попасть в этот мир - вполне логично принять его правила" - цитата пана Ковбеля. Многие "за". Кроме России. Но давайте попадать в Европу, начиная с европейских зарплат, а не с европейских тарифов на газ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:43
Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ
электричество из ядерных станций себестоимость один цент, гидроэлектростанции построили диды, реки общественные, хочу за электричество платить 1 цент, где ошибка в логике?
За медецину уже заплатили, за детские сады тоже, наши девки это наше народное достояние, хочу праституткам платить минималку - 22,41 гривен! (мне и 15 минут хватит! За пятеру!) А они мне "Дюссельдорф"- тариф, пусть на иностранцах зарабатывают! Где ошибка в логике?
Это не "логика" а популизм, за 28 лет 5 президентов, и скока-то-там премьеров не смогли побороть рынок (корупцию как вы это называете), а вот теперь вдруг смогут.
Если хотите в Европу, так делайте это! Делайте рынок!!!
Хотите "социальной курицы для пенсионеров", как Юля пыталась сделать, ну стойте в очереди по 3 дня, это ваш блин выбор, тока не называйте это "логикой"!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:19
Проблема в том , что Кабмин ставит для всех европейские цены . а для предприятий олегархов . которые и так не платят налоги , заниженные цены по ПСО. ВОт и вся петрушка. если уж ставить цену на газ то одну и для всех без исключений.
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