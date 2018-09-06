Артем Ковбель: міф про дешевий газ

Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:43

sequence написав: народ имеет право потреблять его по внутренним ценам. точка.

частники нехай продают частникам, предприятиям, в смысле. Где ошибка в моей (и не только) логике? народ имеет право потреблять его по внутренним ценам. точка.частники нехай продают частникам, предприятиям, в смысле. Где ошибка в моей (и не только) логике?

электричество из ядерных станций себестоимость один цент, гидроэлектростанции построили диды, реки общественные, хочу за электричество платить 1 цент, где ошибка в логике?За медецину уже заплатили, за детские сады тоже, наши девки это наше народное достояние, хочу праституткам платить минималку - 22,41 гривен! (мне и 15 минут хватит! За пятеру!) А они мне "Дюссельдорф"- тариф, пусть на иностранцах зарабатывают! Где ошибка в логике?Это не "логика" а популизм, за 28 лет 5 президентов, и скока-то-там премьеров не смогли побороть рынок (корупцию как вы это называете), а вот теперь вдруг смогут.Если хотите в Европу, так делайте это! Делайте рынок!!!Хотите "социальной курицы для пенсионеров", как Юля пыталась сделать, ну стойте в очереди по 3 дня, это ваш блин выбор, тока не называйте это "логикой"!