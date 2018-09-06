Артем Ковбель: міф про дешевий газ

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:10
Понятно. Нафтогаз на бумаге продаёт дешёвый украинский газ на хабе NGK самому себе, но уже подороже. Ещё набрасывает за "транспортировку". В результате, бонусы - топ менеджерам, убытки - Нафтогазу.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:48
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:06
я конечно прошу прощения, но вам бы порекомендовал вместо того, чтобы из Германии рассказывать как нам жить, заняться проблемами сирийцев (ну или немцев) в Кельне.
из сытой Германии всегда виднее, как всем жить. Вот только Германия сама по себе высосала соки из остальных стран ЕС победнее, из-за чего, я так вижу, все больше всяких "лиг Севера" и прочих крайне левых и правых повыползало. Что на руку России, но никак ни Украине и прочим бедным.
А про "социальные курицы" в самой Германии вы без всяких "популизмов" давеча рассказывали на соседней ветке - отмените их и посмотрите реакцию избирателей. Немецких избирателей
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:14
Какое-то ацкое смешение бреда и подтасовок.
Прочитал, что Украина платила низкую цену потому, что обязана была выкупать большое количество газа, даже если она его столько не потребляла.
Эксперт, который написал столько букв вообще-то в курсе, что его утверждение лживое.
Украина никогда не выкупала газа больше, чем стране было необходимо. Какой-то пункт там был в договоре, но при Тимошенко, а затем при Януковиче на это не обращали внимание, при Порошенко суд отвел это требование, тоже ничего не платили лишнее.
|