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Артем Ковбель: міф
про дешевий газ

Артем Ковбель: міф про дешевий газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:10

Понятно. Нафтогаз на бумаге продаёт дешёвый украинский газ на хабе NGK самому себе, но уже подороже. Ещё набрасывает за "транспортировку". В результате, бонусы - топ менеджерам, убытки - Нафтогазу.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:48

  sequence написав: у нас такой фокус (привязки ко всяким хабам) не прокатывает - слишком высок соблазн барыгнуть наш газ в Европу, где его не добывают и он дорогой

Ну как же не прокатывает, если прокатило давно и прокатывает до сих пор...
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:06

  Kripo написав:электричество из ядерных станций себестоимость один цент, гидроэлектростанции построили диды, реки общественные, хочу за электричество платить 1 цент, где ошибка в логике?

За медецину уже заплатили, за детские сады тоже, наши девки это наше народное достояние, хочу праституткам платить минималку - 22,41 гривен! (мне и 15 минут хватит! За пятеру!) А они мне "Дюссельдорф"- тариф, пусть на иностранцах зарабатывают! Где ошибка в логике?

Это не "логика" а популизм, за 28 лет 5 президентов, и скока-то-там премьеров не смогли побороть рынок (корупцию как вы это называете), а вот теперь вдруг смогут.

Если хотите в Европу, так делайте это! Делайте рынок!!!
Хотите "социальной курицы для пенсионеров", как Юля пыталась сделать, ну стойте в очереди по 3 дня, это ваш блин выбор, тока не называйте это "логикой"!

я конечно прошу прощения, но вам бы порекомендовал вместо того, чтобы из Германии рассказывать как нам жить, заняться проблемами сирийцев (ну или немцев) в Кельне.
из сытой Германии всегда виднее, как всем жить. Вот только Германия сама по себе высосала соки из остальных стран ЕС победнее, из-за чего, я так вижу, все больше всяких "лиг Севера" и прочих крайне левых и правых повыползало. Что на руку России, но никак ни Украине и прочим бедным.
А про "социальные курицы" в самой Германии вы без всяких "популизмов" давеча рассказывали на соседней ветке - отмените их и посмотрите реакцию избирателей. Немецких избирателей
sequence
 
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  #<12
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