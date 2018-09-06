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Артем Ковбель: міф про дешевий газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:10
Понятно. Нафтогаз на бумаге продаёт дешёвый украинский газ на хабе NGK самому себе, но уже подороже. Ещё набрасывает за "транспортировку". В результате, бонусы - топ менеджерам, убытки - Нафтогазу.
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warlamp
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:48
sequence написав:
у нас такой фокус (привязки ко всяким хабам) не прокатывает - слишком высок соблазн барыгнуть наш газ в Европу, где его не добывают и он дорогой
Ну как же не прокатывает, если прокатило давно и прокатывает до сих пор...
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Евгений Н.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:06
Kripo написав:
электричество из ядерных станций себестоимость один цент, гидроэлектростанции построили диды, реки общественные, хочу за электричество платить 1 цент, где ошибка в логике?
За медецину уже заплатили, за детские сады тоже, наши девки это наше народное достояние, хочу праституткам платить минималку - 22,41 гривен! (мне и 15 минут хватит! За пятеру!) А они мне "Дюссельдорф"- тариф, пусть на иностранцах зарабатывают! Где ошибка в логике?
Это не "логика" а популизм, за 28 лет 5 президентов, и скока-то-там премьеров не смогли побороть рынок (корупцию как вы это называете), а вот теперь вдруг смогут.
Если хотите в Европу, так делайте это! Делайте рынок!!!
Хотите "социальной курицы для пенсионеров", как Юля пыталась сделать, ну стойте в очереди по 3 дня, это ваш блин выбор, тока не называйте это "логикой"!
я конечно прошу прощения, но вам бы порекомендовал вместо того, чтобы из Германии рассказывать как нам жить, заняться проблемами сирийцев (ну или немцев) в Кельне.
из сытой Германии всегда виднее, как всем жить. Вот только Германия сама по себе высосала соки из остальных стран ЕС победнее, из-за чего, я так вижу, все больше всяких "лиг Севера" и прочих крайне левых и правых повыползало. Что на руку России, но никак ни Украине и прочим бедным.
А про "социальные курицы" в самой Германии вы без всяких "популизмов" давеча рассказывали на соседней ветке - отмените их и посмотрите реакцию избирателей. Немецких избирателей
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sequence
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:14
Какое-то ацкое смешение бреда и подтасовок.
Прочитал, что Украина платила низкую цену потому, что обязана была выкупать большое количество газа, даже если она его столько не потребляла.
Эксперт, который написал столько букв вообще-то в курсе, что его утверждение лживое.
Украина никогда не выкупала газа больше, чем стране было необходимо. Какой-то пункт там был в договоре, но при Тимошенко, а затем при Януковиче на это не обращали внимание, при Порошенко суд отвел это требование, тоже ничего не платили лишнее.
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freeze
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:18
kirsh написав:
sequence,
да, внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением
вот только проблема в том, что гос добычи на внутреннее потребление населением уже не хватает... хотя еще лет 10 назад хватало с избытком... пошевелите мозгами и подумайте почему
разница незначительная и не оправдывает повышение тарифов в 10 раз. Это при том, что курс доллара вырос "всего" в 3,5 раза
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sequence
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:34
отвечал в соседней ветке - потерли, как кто то видимо посчитал из за непрофильности - хотя нефте-газовые перепетии имеют прямое влияние на валютный рынок, как самая весомая часть импорта. Поскольку вопрос актуален , вынужден повторить :
edvardd
(о понижении цен на газ для населения в 2 раза в случае победы на выборах)
к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума
не надо...
То ли будет, то ли нет ...
В прошлый раз наши, наверно, тоже на это рассчитывали.
Я вас умоляю. совершенно не надо ждать следующего лета чтобы понять .. , в
общем, вкратце :
2008-2009 год - нефть до 140, как мы знаем в газовой формуле цена на газ формируется с временным лагом.
При этом за 2009 год средняя цена импортируемого газа около $230.
В то же время цена на газ для населения 620 грн/ккуб
2018 год нефть 60.
цена газа для населения 8500 грн/ккуб. или $305 а с весны 2019
должно перевалить за 10 000 ($357). Да в 2009 импорт был по $230 !! И это даже не затрагивая тему газа отечественной добычи для внутреннего потребления.
Разница цен для потребителей в 13,7(с мая в 16) раз выше ! при в разы подешевевшей нефти ! При расчетах соотношения цен на газ для населения и средних зарплат в 2009 и сегодня - все тоже очень грустно и не в пользу нынешних.
Из этого хокку можно сделать массу любопытнейших выводов - кто на самом
деле сделал из контрактов 2009 года "злочинные", реально воспользовавшись "ситуацией", про "рыночность" нынешних цен, реально ли возможно 2-кратное сокращение цен при поднятой цене для потребителей почти в 16 раз на упавшей в разы цене нефти, кто на самом деле из ху во всей этой ситуации и многое
другое.
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Surfer
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:39
sequence написав:
а может все же к себестоимости привязываться, благо большая часть потребляемого в Украине ей же и добывается?
как ни крути, во всех странах с развитой внутренней добычей цены для населения дешевле экспортных. Включая США.
для этого нужно полностью закрыть потребности населения своим газом. с учетом того, что при снижении цены потребление еще немного возрастет. думаю постепенно к этому придем.
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galex
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:41
Сколько в Украине спецов,которые лучше финансистов МВФ разбираются в ценах и столько же кликуш от Миллера,желающего опять впаривать газ хохлам по 450 баксов со скидкой в сто баксов за возможность размещения войск РФ в Одессе и Харькове
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:47
galex написав: sequence написав:
а может все же к себестоимости привязываться, благо большая часть потребляемого в Украине ей же и добывается?
как ни крути, во всех странах с развитой внутренней добычей цены для населения дешевле экспортных. Включая США.
для этого нужно полностью закрыть потребности населения своим газом. с учетом того, что при снижении цены потребление еще немного возрастет. думаю постепенно к этому придем.
а какой у нас коэффициент покрытия? ваша версия? (добыча/потребление населением)
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sequence
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:51
Surfer написав:
..
Из этого хокку можно сделать массу любопытнейших выводов - кто на самом
деле сделал из контрактов 2009 года "злочинные", реально воспользовавшись "ситуацией", про "рыночность" нынешних цен, реально ли возможно 2-кратное сокращение цен при поднятой цене для потребителей почти в 16 раз на упавшей в разы цене нефти, кто на самом деле из ху во всей этой ситуации и многое
другое.
на деле, там была привязка к мазуту, а не к "Brent/WTI", но в целом все верно. Если бы Газпром выдал расчет цены для Украины на данный сезон, даже без учета "Харьковских соглашений", многие бы чесали репу
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sequence
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