Артем Ковбель: міф про дешевий газ

Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:34

edvardd (о понижении цен на газ для населения в 2 раза в случае победы на выборах)

к лету нефть сложится в 2 раза от пиков, газ автоматически тоже...особого ума

не надо...

То ли будет, то ли нет ...

В прошлый раз наши, наверно, тоже на это рассчитывали.

(о понижении цен на газ для населения в 2 раза в случае победы на выборах)То ли будет, то ли нет ...В прошлый раз наши, наверно, тоже на это рассчитывали.

2008-2009 год - нефть до 140, как мы знаем в газовой формуле цена на газ формируется с временным лагом.

При этом за 2009 год средняя цена импортируемого газа около $230.

В то же время цена на газ для населения 620 грн/ккуб



2018 год нефть 60.

цена газа для населения 8500 грн/ккуб. или $305 а с весны 2019

должно перевалить за 10 000 ($357). Да в 2009 импорт был по $230 !! И это даже не затрагивая тему газа отечественной добычи для внутреннего потребления.

Разница цен для потребителей в 13,7(с мая в 16) раз выше ! при в разы подешевевшей нефти ! При расчетах соотношения цен на газ для населения и средних зарплат в 2009 и сегодня - все тоже очень грустно и не в пользу нынешних.



отвечал в соседней ветке - потерли, как кто то видимо посчитал из за непрофильности - хотя нефте-газовые перепетии имеют прямое влияние на валютный рынок, как самая весомая часть импорта. Поскольку вопрос актуален , вынужден повторить :Я вас умоляю. совершенно не надо ждать следующего лета чтобы понять .. , вобщем, вкратце :Из этого хокку можно сделать массу любопытнейших выводов - кто на самомделе сделал из контрактов 2009 года "злочинные", реально воспользовавшись "ситуацией", про "рыночность" нынешних цен, реально ли возможно 2-кратное сокращение цен при поднятой цене для потребителей почти в 16 раз на упавшей в разы цене нефти, кто на самом деле из ху во всей этой ситуации и многоедругое.