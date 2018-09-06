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Артем Ковбель: міф
про дешевий газ

Артем Ковбель: міф про дешевий газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:52

Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ

  alex58chorniy написав:колько в Украине спецов,которые лучше финансистов МВФ разбираются в ценах и столько же кликуш от Миллера,желающего опять впаривать газ хохлам по 450 баксов со скидкой в сто баксов за возможность размещения войск РФ в Одессе и Харькове

точно. это идея.
можно потребовать у русских скидку на газ с учетом размещения войск в Крыму, Донецке и Луганске
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:58

Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ

  sequence написав:уже 100500 раз всякие тимошенки сотоварищи доказывали - внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением. вы с этим согласны?


- как узнать что тимошенко врет?
- шевелит губами - значит врет.
внутренней добычи не хватает. даже сейчас, когда потребление значительно упало из-за того, что подорожание вынудило больше экономить и переходить на альтернативные варианты и из-за того, что срезались некоторые схемы (пока не все) с продажей газа промышленникам под видом потребления населением.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:11

Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ

  sequence написав:на деле, там была привязка к мазуту, а не к "Brent/WTI", но в целом все верно. Если бы Газпром выдал расчет цены для Украины на данный сезон, даже без учета "Харьковских соглашений", многие бы чесали репу

То топіть мазутом. Перед тим, як триндіти, не погано було б подивитись на цю формулу
Зображення
А тепер дивимось ціну спотового газу:
Тоді ціна на нафту була 75 доларів за барель:
https://www.gasolina-online.com/u-zhovt ... azu-zrosla
Якщо в жовтні, за даними МЕРТ, українські підприємства імпортували газ за середньою ціною в $180,5 за тис куб.м (такий низький показник не піддається раціональному поясненню), то на початку листопада в Україні не було партій імпортованого газу дешевше $200 за тис куб.м. Це пов'язано з різким стрибком вгору котирувань на європейських газових хабах. Так, сьогодні, 10 листопада, .на німецької торгової майданчику NCG спотова ціна газу доходила до $ 214 за тис куб.м.


Ціна на спотовий газ може бути і дешевше, і дорожче, ніж по формулам контракту, залежно від попиту і пропозиції.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:25

Re: Артем Ковбель: міф про дешевий газ

  sequence написав:а какой у нас коэффициент покрытия? ваша версия? (добыча/потребление населением)


смотря что относить в "потребление населением"
если чисто бытовых в плане плита/конвектор/колонка, то за 2017 Укргаздобыча добыла чуть больше. причем в 2018 потребление больше, чем в прошлом году.
простой пример даже хотя бы нагрев воды - раньше кто-то ставил на плиту, сейчас использует электрочайник. с точки зрения энергоэффективности второй вариант лучше.
но нужно определяться куда относить школы-садики-больницы, а также предприятия коммунальной собственности, которые используют газ для отопления и подогрева воды.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:43

Так интересно. И главное те же грабли. Только теперь вместо дешевого газа, с политической составляющей, дешевые кредиты МВФ с такой же составляющей.
Маленькая особенность дешевый газ позволял чаще мыться теплой водой и поддерживать промышленность на плаву, а дешевые кредиты вынуждают перекридитовываться при закрытом производстве и начать потихоньку продавать все оставшееся.
nik1
 
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