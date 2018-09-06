RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Артем Ковбель: міф
про дешевий газ

Артем Ковбель: міф про дешевий газ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:35

  evaolhova55 написав:"Если мы хотим попасть в тот мир - вполне логично принять его правила" - цитата пана Ковбеля. Многие "за". Кроме России. Но давайте попадать в Европу, начиная с европейских зарплат, а не с европейских тарифов на газ.

С такими ценами на газ "в тот мир" не попадёшь. Попадёшь на тот свет.
cisukr
 
Повідомлень: 1917
З нами з: 01.10.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:14

  sequence написав:
  kirsh написав:sequence,

да, внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением
вот только проблема в том, что гос добычи на внутреннее потребление населением уже не хватает... хотя еще лет 10 назад хватало с избытком... пошевелите мозгами и подумайте почему

разница незначительная и не оправдывает повышение тарифов в 10 раз. Это при том, что курс доллара вырос "всего" в 3,5 раза


ок, если ты не в курсе, то я тебе расскажу, что оправдывает, а что нет
в 2008 году (последний год дешевого газа из рф) Украина добыла почти 20 млрд кубов газа, частников тогда фактически не было, все добывал нафтогаз
в 2015 году нафтогаз добыл 16 млрд кубов, частники - больше 3,5
за 7 лет "дешевого" газа для населения было потеряно больше 20% годовой добычи гос компаний, нафтогаз получил, вдумайся!!!, ЧЕТЫРЕ разрешения на разведку и разработку новых месторождений
что это значит... выкачивая 16-17 млрд кубов ежегодно нафтогаз ничего не разрабатывал взамен, скважины истощались, оборудование устаревало (помимо потерь территории)
в то время как частники (имеющие возможность продавать пром потребителям по рынку) вполне успешно развивались
так вот рынок газа у нас есть, правда только для пром потребителей (там больше 20 поставщиков, которые успешно конкурируют и по цене в том числе)
так что ты либо крестик сними, либо трусы одень, в смысле если хочешь нормальный цивилизованный рынок газа - цену нельзя регулировать и должна она быть для населения не меньше чем 12+к грн за 1000 кубов на сегодняшний момент, для промышленности - чуть ниже ибо они оптовики
только тогда нафтогаз может быть реально, а не виртуально прибыльным (при должном управлении), постоянно вкладываясь в новые технологии добычи и разведку,увеличивать добычу, а уж прибыль государство как акционер сможет пускать на что угодно, в том числе и на адресные монетизированные дотации, а не субсидировать низкую цену
и только так это работает, все остальное - чушь и профанация, которую несет тимоха и ко
kirsh
 
Повідомлень: 91
З нами з: 24.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ" 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 06 вер, 2018 20:38
76 5394
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 21:33
lapay
Дешевий сир тільки в мишоловках - Порошенко про... 1 ... 22, 23, 24
R2 » Чет 01 лис, 2018 10:51
235 11904
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 11:12
Волгарь
"Дешевий газ" обходився українцям в 114 млрд на рік - Рева 1, 2
R2 » Нед 04 лис, 2018 18:04
12 768
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 15:20
M-A-X

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14198)
21.12.2018 22:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.