Артем Ковбель: міф про дешевий газ

С такими ценами на газ "в тот мир" не попадёшь. Попадёшь на тот свет.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:35
С такими ценами на газ "в тот мир" не попадёшь. Попадёшь на тот свет.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:14
ок, если ты не в курсе, то я тебе расскажу, что оправдывает, а что нет
в 2008 году (последний год дешевого газа из рф) Украина добыла почти 20 млрд кубов газа, частников тогда фактически не было, все добывал нафтогаз
в 2015 году нафтогаз добыл 16 млрд кубов, частники - больше 3,5
за 7 лет "дешевого" газа для населения было потеряно больше 20% годовой добычи гос компаний, нафтогаз получил, вдумайся!!!, ЧЕТЫРЕ разрешения на разведку и разработку новых месторождений
что это значит... выкачивая 16-17 млрд кубов ежегодно нафтогаз ничего не разрабатывал взамен, скважины истощались, оборудование устаревало (помимо потерь территории)
в то время как частники (имеющие возможность продавать пром потребителям по рынку) вполне успешно развивались
так вот рынок газа у нас есть, правда только для пром потребителей (там больше 20 поставщиков, которые успешно конкурируют и по цене в том числе)
так что ты либо крестик сними, либо трусы одень, в смысле если хочешь нормальный цивилизованный рынок газа - цену нельзя регулировать и должна она быть для населения не меньше чем 12+к грн за 1000 кубов на сегодняшний момент, для промышленности - чуть ниже ибо они оптовики
только тогда нафтогаз может быть реально, а не виртуально прибыльным (при должном управлении), постоянно вкладываясь в новые технологии добычи и разведку,увеличивать добычу, а уж прибыль государство как акционер сможет пускать на что угодно, в том числе и на адресные монетизированные дотации, а не субсидировать низкую цену
и только так это работает, все остальное - чушь и профанация, которую несет тимоха и ко
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