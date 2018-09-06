Артем Ковбель: міф про дешевий газ

Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:14

sequence написав: kirsh написав: sequence,



да, внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населением

вот только проблема в том, что гос добычи на внутреннее потребление населением уже не хватает... хотя еще лет 10 назад хватало с избытком... пошевелите мозгами и подумайте почему sequence,да, внутренней добычи хватает на внутреннее потребление населениемвот только проблема в том, что гос добычи на внутреннее потребление населением уже не хватает... хотя еще лет 10 назад хватало с избытком... пошевелите мозгами и подумайте почему

разница незначительная и не оправдывает повышение тарифов в 10 раз. Это при том, что курс доллара вырос "всего" в 3,5 раза разница незначительная и не оправдывает повышение тарифов в 10 раз. Это при том, что курс доллара вырос "всего" в 3,5 раза

ок, если ты не в курсе, то я тебе расскажу, что оправдывает, а что нетв 2008 году (последний год дешевого газа из рф) Украина добыла почти 20 млрд кубов газа, частников тогда фактически не было, все добывал нафтогазв 2015 году нафтогаз добыл 16 млрд кубов, частники - больше 3,5за 7 лет "дешевого" газа для населения было потеряно больше 20% годовой добычи гос компаний, нафтогаз получил, вдумайся!!!, ЧЕТЫРЕ разрешения на разведку и разработку новых месторожденийчто это значит... выкачивая 16-17 млрд кубов ежегодно нафтогаз ничего не разрабатывал взамен, скважины истощались, оборудование устаревало (помимо потерь территории)в то время как частники (имеющие возможность продавать пром потребителям по рынку) вполне успешно развивалисьтак вот рынок газа у нас есть, правда только для пром потребителей (там больше 20 поставщиков, которые успешно конкурируют и по цене в том числе)так что ты либо крестик сними, либо трусы одень, в смысле если хочешь нормальный цивилизованный рынок газа - цену нельзя регулировать и должна она быть для населения не меньше чем 12+к грн за 1000 кубов на сегодняшний момент, для промышленности - чуть ниже ибо они оптовикитолько тогда нафтогаз может быть реально, а не виртуально прибыльным (при должном управлении), постоянно вкладываясь в новые технологии добычи и разведку,увеличивать добычу, а уж прибыль государство как акционер сможет пускать на что угодно, в том числе и на адресные монетизированные дотации, а не субсидировать низкую ценуи только так это работает, все остальное - чушь и профанация, которую несет тимоха и ко