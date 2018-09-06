Артем Ковбель: міф про дешевий газ

С такими ценами на газ "в тот мир" не попадёшь. Попадёшь на тот свет.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 21 гру, 2018 21:35
С такими ценами на газ "в тот мир" не попадёшь. Попадёшь на тот свет.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:14
ок, если ты не в курсе, то я тебе расскажу, что оправдывает, а что нет
в 2008 году (последний год дешевого газа из рф) Украина добыла почти 20 млрд кубов газа, частников тогда фактически не было, все добывал нафтогаз
в 2015 году нафтогаз добыл 16 млрд кубов, частники - больше 3,5
за 7 лет "дешевого" газа для населения было потеряно больше 20% годовой добычи гос компаний, нафтогаз получил, вдумайся!!!, ЧЕТЫРЕ разрешения на разведку и разработку новых месторождений
что это значит... выкачивая 16-17 млрд кубов ежегодно нафтогаз ничего не разрабатывал взамен, скважины истощались, оборудование устаревало (помимо потерь территории)
в то время как частники (имеющие возможность продавать пром потребителям по рынку) вполне успешно развивались
так вот рынок газа у нас есть, правда только для пром потребителей (там больше 20 поставщиков, которые успешно конкурируют и по цене в том числе)
так что ты либо крестик сними, либо трусы одень, в смысле если хочешь нормальный цивилизованный рынок газа - цену нельзя регулировать и должна она быть для населения не меньше чем 12+к грн за 1000 кубов на сегодняшний момент, для промышленности - чуть ниже ибо они оптовики
только тогда нафтогаз может быть реально, а не виртуально прибыльным (при должном управлении), постоянно вкладываясь в новые технологии добычи и разведку,увеличивать добычу, а уж прибыль государство как акционер сможет пускать на что угодно, в том числе и на адресные монетизированные дотации, а не субсидировать низкую цену
и только так это работает, все остальное - чушь и профанация, которую несет тимоха и ко
Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:44
метан это чуть ли не самая распространенная молекула во вселенной и его кто-то умудряется дорого продавать)
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:37
Вот цикаво. Газ внутренней украинской добычи себестоимостью +/- 100 долл.продают по 300 долл. И объясняют это ценой в Дюссельдорфе. Ну ОК. А почему бы цену на чизбургеры в Украине не установить на уровне Цюриха например. Ну и что, что булочка, котлета и огурцы украинские, и делают их украинцы для украинцев в Украине. Импортный паритет чизбургера в Цюрихе что-то 120+ гривен. Ну и плюс логистика! Его ж привезти еще в Украину надо. А если хотите дешёвых чизбургеров-то потеряете чизбургерную независимость! И щвейцарцы заставят покупать так много чизбургеров, сколько вам и не надо вовсе.
Бред? Полнейший! Но не более чем статья Иксперда.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:38
Как ее отсечь и как это сделать.
Самый простой путь, он же самый эффективный и полностью логичный. Можно и нужно сделать тариф одинаковым для любых потребителей, саморегулируемый рынком газа, но лишь при одном условии. Всю разницу между стоимостью газа на рынке и стоимостью газа укр.добычи (без учета налогов и затрат добывающей компании) направлять на один котловой счет, средства из которого равномерно автоматом програмно будут распределятся каждому гражданину Украины (с рождения).
Таким образом: чиновник в распределении никак не учавствует, гражданам становится даже выгоден дорогой газ, как и его экономия каждым лично. Ведь чем больше будет украинского газа и чем он дороже продан, тем больше капнет на персональный счет гражданина Имеющиеся средства фонда, например, дать возможность использовать только целевым образом: на повышение энергоэффективности жилья, соцстрахование, прочие социальные вещи, полезные для конкретного гражданина.
Вот вам один, на мой взгляд, отличный вариант.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:50
Близок к 100%
Государственная компания Укргаздобыча добывает около 16-16,5 млрд. кубов, практически столько же потребляют население + ТЕК (гар.вода, отопление). Все остальное добытое, примерно 4-5 млрд. кубов, добытое "частниками", идет на промку: химия, металл и т.д. ПО КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕНЕ.
Вот им то и не хватает еще примерно 6-8 млрд. кубов, которые нужно импортировать.
Но, граждане Украины то здесь каким местом к их интересам?
Додано: Суб 22 гру, 2018 00:22
население + бюджетники - 12,5
ТКЭ - 7 с небольшим
технологические 3 с небольшим
итого почти 23 млрд, кэф покрытия около 70%
|