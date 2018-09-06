Артем Ковбель: міф про дешевий газ

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Из официальной (аудируемого) финансовой отчетности "Укргаздобычи" за 2016 год четко видно, что себестоимость газа собственной добычи в 2016 году составила всего лишь 2468,17 грн/тыс м газа. При этом 1862,29 грн из этой себестоимости - это налоги."
"Без налогов расходы «Укргаздобычи» составляли 605,88 грн/тыс м газа (в 2015 году — 390,09 грн). Добавляем к этой цифре расходы на транспортировку и поставку в 732,7 грн и получим справедливую стоимость украинского газа для населения: 1 338,6 грн/тыс м3 — без налогов; 3200 грн /тыс м3 — со всеми налогами."
очередной Ыксперт, решивший "попиариться" на газе это т.н. технологическая себестоимость - затраты, связанные непосредственно с извлечением газа на существующих месторождениях найдете полную (начиная от нкре, тэо, геологии, геодезии и заканчивая постройкой инфраструктуры) и будет вам счастье
дам совет, включите остатки логики, если она у вас есть, и вы поймете, что себестоимость добычи газа в Украине не может быть существенно ниже чем где-нибудь еще в мире на территориях с похожим климатом... потому как единственный аспект, в котором у нас преимущество (стоимость раб силы) занимает не более 10% в себестоимости добычи по всем остальными параметрам - начиная от техники, технологии и заканчивая истощением месторождений мы далеко позади
kirsh, включив остатки логики, я понял, что только непомерные аппетиты присосавшихся к теме, влияют на ценообразование. Очевидно, что та пена у рта, с которой вы прокачиваете газ из из своего организма на клавиатуру, обусловлена личной заинтересованностью? В любом случае, не стоит хамить абсолютно незнакомым людям. Вдруг так окажется, что они умнее вас?
умнее? все может быть, впрочем, судя по выводам - не в этом случае
хамить? даже в мыслях не было, очевидно ваша тонкая психика не выносит мнения, отличного от того, которое разделяете вы... придется вам привыкнуть, что не все люди в Украине идиоты, некоторые еще могут рационально мыслить
моя личная заинтересованность - искоренение популизма, ни больше ни меньше