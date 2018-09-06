Артем Ковбель: міф про дешевий газ

Додано: Пон 24 гру, 2018 21:46

kirsh написав: очередной Ыксперт, решивший "попиариться" на газе

это т.н. технологическая себестоимость - затраты, связанные непосредственно с извлечением газа на существующих месторождениях

найдете полную (начиная от нкре, тэо, геологии, геодезии и заканчивая постройкой инфраструктуры) и будет вам счастье



дам совет, включите остатки логики, если она у вас есть, и вы поймете, что себестоимость добычи газа в Украине не может быть существенно ниже чем где-нибудь еще в мире на территориях с похожим климатом... потому как единственный аспект, в котором у нас преимущество (стоимость раб силы) занимает не более 10% в себестоимости добычи

по всем остальными параметрам - начиная от техники, технологии и заканчивая истощением месторождений мы далеко позади очередной Ыксперт, решивший "попиариться" на газеэто т.н. технологическая себестоимость - затраты, связанные непосредственно с извлечением газа на существующих месторожденияхнайдете полную (начиная от нкре, тэо, геологии, геодезии и заканчивая постройкой инфраструктуры) и будет вам счастьедам совет, включите остатки логики, если она у вас есть, и вы поймете, что себестоимость добычи газа в Украине не может быть существенно ниже чем где-нибудь еще в мире на территориях с похожим климатом... потому как единственный аспект, в котором у нас преимущество (стоимость раб силы) занимает не более 10% в себестоимости добычипо всем остальными параметрам - начиная от техники, технологии и заканчивая истощением месторождений мы далеко позади

это не просто "эксперт", это довольно неглупый чел, более 10 лет работавший донецким прокурором, при яныке, как это было часто тогда с донецкими чиновниками, перевели в КиевЗ травня 2013 року по сьогоднішній день Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Міністерства оборони України, до складу якого входить управління з корупції Міністерства оборони України, очолює Гольдарб Максим Юрійович. Таким чином, М.Ю.Гольдарб очолює основний антикорупційний та контролюючий орган Міністерства оборони України.Свого часу в ЗМІ вже з’являлась інформація про те, як прокурор Деснянського району М.Ю.Гольдарб, що був широко відомий лише у вузьких донецьких колах під прізвиськом «Конверт», полюбляв отримувати хабарі в конвертах та «стригти» ринки на піднаглядній території. Згодом Гольдарб був переведений з Донецька до Києва, до продовжив свою нечисту справу.М.Ю.Гольдарб народився у м. Ліпки, Тульської обл., Російської федерації. Згодом в 90-х роках переїхав до м. Донецьк, де у 1999 році закінчив юридичний факультет Донецького національного університету за спеціальністю правознавство.Розпочав свою кар’єру в органах прокуратури, де понад 10-ти років проходив службу на прокурорських посадах в м. Донецьк та Донецькій області."там еще была тема по его связях с Лебедевым, так что это не пиар а серьезная системная работа либо на яныковских недобитков либо на РФ (что в общем на данный момент почти синонимы).а когда рядом еще соратничают Мураев и newsone, то это уже по сути клеймо на человеке=====вообще все эти подсчеты носят либо явную (как здесь) либо более скрытую манипулятивность, ну и цифры соответственно ближе-дальше от реальности.стоит хотя бы задуматься над следующим:если реально себестоимость уже с налогоми 3200, а газ продают населению по 8.5 а прому по 12, это же золотое дно, почему нет очереди частных добывателей?газпром по разным данным имеет себестоимость своей добычи в районе примерно 30 баксов.это 2 коп. населению продают за 6. то есть даже у РФ на всем своем накручивается в 3 раза налоги, кап.инвестиции, транспорт и т.д.а ведь чем меньше объемы, тем вышел доля операционных расходов (типа как Метро рентабельнее небольшого магазинчика). наши частники называют свою себестоимость как 150-200$. Поэтому я в принципе верю в оценку порядка сотни у Укргаздобычи.