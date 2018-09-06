Артем Ковбель: міф про дешевий газ

priem_metalla86 написав:
Артем Ковбель, какой объем газа добывает Украина!?
-18 млрд кубометррв
А какой объем Украина потребляет?
-18 млрд кубометров.
Согласно конституции все ресурсы принадлежат народу. И.е. народ должен получать газ по 70$, а не по 300$.
И вся ваша статья - пустой обман
У нас всё строго по Конституции, ресурсы принадлежат народу. Кто сказал, что Коломойский, Ахметов, Янукович(стоматолог), Новинский, Злочевский, Пинчук, Фирташ, Порошенко, Аваков, Онищенко, Козицкий - это не народ Украины ?