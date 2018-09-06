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Артем Ковбель: міф
про дешевий газ

Артем Ковбель: міф про дешевий газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:54

  priem_metalla86 написав:Артем Ковбель, какой объем газа добывает Украина!?
-18 млрд кубометррв
А какой объем Украина потребляет?
-18 млрд кубометров.
Согласно конституции все ресурсы принадлежат народу. И.е. народ должен получать газ по 70$, а не по 300$.
И вся ваша статья - пустой обман


У нас всё строго по Конституции, ресурсы принадлежат народу. Кто сказал, что Коломойский, Ахметов, Янукович(стоматолог), Новинский, Злочевский, Пинчук, Фирташ, Порошенко, Аваков, Онищенко, Козицкий - это не народ Украины ?
warlamp
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