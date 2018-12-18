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Ціну на послуги з транспортування
газу знизили вдвічі:...

Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:44

Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ціну на послуги з транспортування газу знизили удвічі.

Дивися повний текст Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі: що зміниться.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:44

Так мутно все описали, что эта "победа" может оказатся "зрадой". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:46

  zloy_ukr написав:Так мутно все описали, что эта "победа" может оказатся "зрадой". :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Как я понимаю, тут самый большой подарок для "агрессора" (цитата), ведь и транзит подешевел в 2 раза?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 14:53

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  Вкладчик1234 написав:Как я понимаю, тут самый большой подарок для "агрессора" (цитата), ведь и транзит подешевел в 2 раза?
Транзит по ГТС да - но не для населения ... у населения не транзит же а конечный получатель. Все на благо "зарубежных партнеров"...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:10

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

Це щоб додавити Газпром. Вибили останній козирь, що по ПП2 дешевше буде.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:17

Нужно лишить Рашку аргумента дороговизны транспортировки газа по украинской ГТС, что позволяет ей кричать о коммерческом характере проекта Северный Поток-2. Такой аргумент является весомым как для европейских партнеров Газпрома, так и для политиков этих стран. А вот если транзит по Украине станет не только самым коротким путем доставки газа в Европу, не только достаточно надежным (ни одного срыва поставок по причине ненадежности украинской ГТС за все годы независимости), но еще и самым дешевым способом доставки газа в Европу, вот тогда послушаем и газпромовских , и европейских деятелей по поводу исключительно коммерческого характера нового газопровода. Снижение в 2 раза стоимости транзита может стать козырной картой как в руках Украины, так и поддерживающих ее европейских друзей, вот только разыграть эту козырную карту нужно умело.
grushansky_grako
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:43

  grushansky_grako написав:Нужно лишить Рашку аргумента дороговизны транспортировки газа по украинской ГТС, что позволяет ей кричать о коммерческом характере проекта Северный Поток-2. Такой аргумент является весомым как для европейских партнеров Газпрома, так и для политиков этих стран. А вот если транзит по Украине станет не только самым коротким путем доставки газа в Европу, не только достаточно надежным (ни одного срыва поставок по причине ненадежности украинской ГТС за все годы независимости), но еще и самым дешевым способом доставки газа в Европу, вот тогда послушаем и газпромовских , и европейских деятелей по поводу исключительно коммерческого характера нового газопровода. Снижение в 2 раза стоимости транзита может стать козырной картой как в руках Украины, так и поддерживающих ее европейских друзей, вот только разыграть эту козырную карту нужно умело.

Все вроде бы и верно, но с реализацией этой идеи опоздали как минимум на пару лет.
С другой стороны, теперь будет хоть какой-то шанс, что европейские компании станут покупать газ с поставкой до границ Украины, и наша ГТС после 2019-го не превратится в груду металлолома.
antey1969
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