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Ціну на послуги з транспортування
газу знизили вдвічі:...

Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:17

  lapay написав:
  zРадио написав:Что в итоге - вынужденный демпинг, который переполовинивает транзитные доходы Нефтегеза. То есть не 3, а 1.5 млрд долларов в год. Не с 2021-го (после завершения СП2), а уже с 2019!

В такому підсумку ставку за транзит не знизять вдвічі, а піднімуть в півтора рази. Не захоче Пукін по нормальному - буде по поганому, в тому числі і через суди і санкції.


Забываете, что пукина душат в интересах душителей, а не интересах Украины.

Решением Арбитража в пользу Нефтегаза Европа снизила себе цены на российский газ - на половину стоимости украинского транзита. Снизила за счет Украины - мы будем дарить Европе по 1.5 млрд доллара в год! РФ же вообще пока осталась при своих - штраф нам не оплатила, а газ продолжает поставлять по своим ценам.

Но вы упорно отказываетесь видеть правду и грозно топаете ножками, воюя с агрессором на своем диване.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:33

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  zРадио написав:Решением Арбитража в пользу Нефтегаза Европа снизила себе цены на российский газ - на половину стоимости украинского транзита.

Де таке написане в рішенні Арбітражу?
  zРадио написав:Снизила за счет Украины - мы будем дарить Европе по 1.5 млрд доллара в год! РФ же вообще пока осталась при своих - штраф нам не оплатила, а газ продолжает поставлять по своим ценам.

Не фантазуйте. Якщо Газпром не підпише новий довгостроковий контракт з Нафтогазом, то тариф на транзит зросте, і не вдвічі, а більше.
Я розумію, що, апріорі, наша влада нічого не може зробити правильно, в системі коордінат зрадофілів, та все ж, не пересмикуйте...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 18:50

Браво, первое адекватное решение за много лет, когда экономика превалирует над политикой. Сначала демпингуем и обнуляем конкурентов, потом устанавливаем монопольно высокие цены и отбиваем упущенное.
warlamp
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