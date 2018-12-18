Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
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zРадио написав:Что в итоге - вынужденный демпинг, который переполовинивает транзитные доходы Нефтегеза. То есть не 3, а 1.5 млрд долларов в год. Не с 2021-го (после завершения СП2), а уже с 2019!
В такому підсумку ставку за транзит не знизять вдвічі, а піднімуть в півтора рази. Не захоче Пукін по нормальному - буде по поганому, в тому числі і через суди і санкції.
Забываете, что пукина душат в интересах душителей, а не интересах Украины.
Решением Арбитража в пользу Нефтегаза Европа снизила себе цены на российский газ - на половину стоимости украинского транзита. Снизила за счет Украины - мы будем дарить Европе по 1.5 млрд доллара в год! РФ же вообще пока осталась при своих - штраф нам не оплатила, а газ продолжает поставлять по своим ценам.
Но вы упорно отказываетесь видеть правду и грозно топаете ножками, воюя с агрессором на своем диване.
zРадио написав:Решением Арбитража в пользу Нефтегаза Европа снизила себе цены на российский газ - на половину стоимости украинского транзита.
Де таке написане в рішенні Арбітражу?
zРадио написав:Снизила за счет Украины - мы будем дарить Европе по 1.5 млрд доллара в год! РФ же вообще пока осталась при своих - штраф нам не оплатила, а газ продолжает поставлять по своим ценам.
Не фантазуйте. Якщо Газпром не підпише новий довгостроковий контракт з Нафтогазом, то тариф на транзит зросте, і не вдвічі, а більше. Я розумію, що, апріорі, наша влада нічого не може зробити правильно, в системі коордінат зрадофілів, та все ж, не пересмикуйте...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Де таке написане в рішенні Арбітражу?
Статью, я так понял, вы не прочитали? Это есть в решении НКРЭКУ - вынужденном решении после "победы" в Стокгольме, по результатам которого Газпром заявил о непродлении транзитного соглашения с Нефтегазом.
Поэтому Кривенко и комментирует решение - вдвое снижаем ставку, чтобы оставаться конкурентоспособным транзитером.
zРадио написав:Не фантазуйте. Якщо Газпром не підпише новий довгостроковий контракт з Нафтогазом, то тариф на транзит зросте, і не вдвічі, а більше. Я розумію, що, апріорі, наша влада нічого не може зробити правильно, в системі коордінат зрадофілів, та все ж, не пересмикуйте...
Я все понял - это зрадофилы виноваты, что власть некачественно работает )) Не будет зрадофилов, жить сразу станет легче
Возвращаясь к сути - если Газпром не подпишет новый контракт на транзит, имея в портфеле завершенный, или близкий к завершению СП2, то да - нужно повышать на остаточный объем транзита ценник, и повышать в разы. Только в денежном эквиваленте это едва ли будет составлять половину от текущих доходов, так как объем пропуска снизится в 2-4 раза.
Если же от идеи СП2 Газпрому придется отказаться, то повысить тариф, который сейчас снижается вдвое решением НКРЭКУ, не позволят европейцы, потому что это ляжет на их плечи. Они с радостью не доплатят нам (технически - РФ, но де-факто - Украине) миллиард-два в год, которые затем выдадут в виде "помощи", которая на самом деле является коммерческим кредитом.
zРадио написав:Это есть в решении НКРЭКУ - вынужденном решении после "победы" в Стокгольме, по результатам которого Газпром заявил о непродлении транзитного соглашения с Нефтегазом.
Поэтому Кривенко и комментирует решение - вдвое снижаем ставку, чтобы оставаться конкурентоспособным транзитером.
Не з'їзджайте з теми. В рішенні Арбітража немає ніякої вимоги по зниженню тарифа. Тариф можна було і не чіпати.
zРадио написав:Если же от идеи СП2 Газпрому придется отказаться, то повысить тариф, который сейчас снижается вдвое решением НКРЭКУ, не позволят европейцы, потому что это ляжет на их плечи. Они с радостью не доплатят нам (технически - РФ, но де-факто - Украине) миллиард-два в год, которые затем выдадут в виде "помощи", которая на самом деле является коммерческим кредитом.
За транзит буде платити Газпром, навряд чи він погодиться продавати на кордоні. Дійсно, тариф вже не підвищать, але ми отримаємо гарантований прибуток на багато років вперед, безпеку газопостачання, гарантію від великої війни. Воно того варто.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Не з'їзджайте з теми. В рішенні Арбітража немає ніякої вимоги по зниженню тарифа. Тариф можна було і не чіпати.
А вы дальше носа не видете, что не можете просчитать 2 шага вперед?
Украина НИКОГДА РАНЕЕ не снижала тарифы на транзит в одностороннем порядке как жест доброй воли - это делалось ТОЛЬКО по итогам договоренностей о совместных уступках. Сегодня происходит прецедент! По своим экономическим последствиям - ужасный (но вынужденный - почему я и сказал о цугцванге).
zРадио написав:За транзит буде платити Газпром, навряд чи він погодиться продавати на кордоні. Дійсно, тариф вже не підвищать, але ми отримаємо гарантований прибуток на багато років вперед, безпеку газопостачання, гарантію від великої війни. Воно того варто.
Вот с этим я соглашусь. Однако, отмечу, что если бы мы договорились с Газпромом во время арбитражного разбирательства, мы бы не уступили половину транзитных доходов, которые получаем живыми деньгами, а не виртуальными обяазательствами уплаты штрафа, которые Газпром даже не признает за собой!
zРадио написав:Украина НИКОГДА РАНЕЕ не снижала тарифы на транзит в одностороннем порядке как жест доброй воли - это делалось ТОЛЬКО по итогам договоренностей о совместных уступках. Сегодня происходит прецедент! По своим экономическим последствиям - ужасный (но вынужденный - почему я и сказал о цугцванге).
НАК "Нафтогаз України" планує знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" в 2019 році, сказав комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє DW.
"З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від діючих ред.) і це зробить транзит по українській газотранспортній системі значно дешевше, ніж "Північним потоком-2"", - пояснив Юрій Вітренко в інтерв'ю інформагентству DW.
За його словами, плани з будівництва "Північного потоку-2" економічно невиправдані. України" планують істотно знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" в 2019 році, заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко.
"З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від діючих ред.) і це зробить транзит по українській газотранспортній системі значно дешевше, ніж "Північним потоком-2"", - пояснив Юрій Вітренко в інтерв'ю інформагентству DW.
Причому сказане це було 1,5 року назад.
Однако, отмечу, что если бы мы договорились с Газпромом во время арбитражного разбирательства, мы бы не уступили половину транзитных доходов, которые получаем живыми деньгами, а не виртуальными обяазательствами уплаты штрафа, которые Газпром даже не признает за собой!
Газпром все заплатить, не переживайте.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
НАК "Нафтогаз України" планує знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" в 2019 році, сказав комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє DW.
"З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від діючих ред.) і це зробить транзит по українській газотранспортній системі значно дешевше, ніж "Північним потоком-2"", - пояснив Юрій Вітренко в інтерв'ю інформагентству DW.
За його словами, плани з будівництва "Північного потоку-2" економічно невиправдані. України" планують істотно знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" в 2019 році, заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко.
"З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від діючих ред.) і це зробить транзит по українській газотранспортній системі значно дешевше, ніж "Північним потоком-2"", - пояснив Юрій Вітренко в інтерв'ю інформагентству DW.
Разумеется, последствия судебной эскалации были известны еще на этапе судебной эскалации. Вероятно, всем, кроме вас
А теперь вы, надув щеки, рассказываете, что снижение транзитной ставки было проактивным и полезным для Украины решением! Совсем уже людей за баранов держите?..
lapay написав:Газпром все заплатить, не переживайте.
Да, я за это действительно переживаю, в отличие от вас. Потому что рычагов воздействия у нас немного. Сегодня Нефтегаз списывает с долга то, что должен получать живыми деньгами - те самые транзитные платежи. Вот вам и пэрэмога!
Начинали в счет выплаты долга взыскивать переплаты Газпрома за транзит с 9 млн долларов в месяц - август и сентябрь, а в октябре - уже 4 млн долларов при том, что объем транзита к зиме растет, а не снижается. Могу с вами поспорить, что еще пару месяцев, и Газпром станет недоплачивать за транзит (еще и по сниженным вдвое ставкам!), чтобы компенсировать ранее списанные переплаты. А Нефтегаз с этим не сможет сделать ни-че-го, потому что напрямую у Газпрома не покупает, а значит придержать деньги в качестве рычага влияния не сможет!
Но на своем диване вы, конечно, Газпром победили, и в выплате штрафа у вас сомнений нет
zРадио написав:Разумеется, последствия судебной эскалации были известны еще на этапе судебной эскалации. Вероятно, всем, кроме вас
А теперь вы, надув щеки, рассказываете, что снижение транзитной ставки было проактивным и полезным для Украины решением! Совсем уже людей за баранов держите?..
Барани ті, хто бодався з "Яни Капу". Ну не в темі, буває, це не боляче.
zРадио написав:Сегодня Нефтегаз списывает с долга то, что должен получать живыми деньгами - те самые транзитные платежи. Вот вам и пэрэмога!
Що за маячня? Нафтогаз зараховує переплату за транзит, і це не часто і не багато.
zРадио написав:Могу с вами поспорить, что еще пару месяцев, и Газпром станет недоплачивать за транзит (еще и по сниженным вдвое ставкам!), чтобы компенсировать ранее списанные переплаты. А Нефтегаз с этим не сможет сделать ни-че-го, потому что напрямую у Газпрома не покупает, а значит придержать деньги в качестве рычага влияния не сможет!
Та пофігу. Це тільки в Вашому світі гроші з Газпрому можна зняти тільки з транзитних платежів, а в реальному майна по всьому світу... В тому числі і в компаній, які будують ПП2.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Барани ті, хто бодався з "Яни Капу".
Не спорю. Однако, бараны - еще и 2-3 десятка украинских политиков, публично заявлявших о необходимости подорвать Крымский мост, чем дали другим баранам из числа российских политиков, отдавшим приказ атаковать буксир, формальный повод (что им и нужно) арестовать наших моряков и повесить на них обвинения в подготовке диверсии.
Но предлагаю не флудить - будет повод обсудить Азовский конфликт, обсудим.
lapay написав:Та пофігу. Це тільки в Вашому світі гроші з Газпрому можна зняти тільки з транзитних платежів, а в реальному майна по всьому світу... В тому числі і в компаній, які будують ПП2.
Нет-нет, это только в вашем иллюзорном мире 3-е государство будет арестовывать имущество одной страны в пользу другой, рискуя при этом собственным.
Вы же не приведете НИ ОДНОГО случая ареста, реализации и выплаты нам вырученного от реализации российского имущества по судебным кейсам Украина vs РФ!
Но зато сколько диванной отваги... Не сомневаюсь, что у себя на кухне вы поставили агрессора на место, и любые попытки его оправдания кем-либо из членов вашей семьи решительно пресекаются и караются Только вот делу это помогает мало...