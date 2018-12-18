Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...

Додано: Суб 22 гру, 2018 20:28

lapay написав: Ви взагалі не в темі. Нафтогаз просто виконав свою обіцянку:

http://jkg-portal.com.ua/ua/publication ... gazu-49708



НАК "Нафтогаз України" планує знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" в 2019 році, сказав комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє DW.



"З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від діючих ред.) і це зробить транзит по українській газотранспортній системі значно дешевше, ніж "Північним потоком-2"", - пояснив Юрій Вітренко в інтерв'ю інформагентству DW.



За його словами, плани з будівництва "Північного потоку-2" економічно невиправдані. України" планують істотно знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" в 2019 році, заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко.



"З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від діючих ред.) і це зробить транзит по українській газотранспортній системі значно дешевше, ніж "Північним потоком-2"", - пояснив Юрій Вітренко в інтерв'ю інформагентству DW. Ви взагалі не в темі. Нафтогаз просто виконав свою обіцянку:НАК "Нафтогаз України" планує знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" в 2019 році, сказав комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, повідомляє DW."З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від діючих ред.) і це зробить транзит по українській газотранспортній системі значно дешевше, ніж "Північним потоком-2"", - пояснив Юрій Вітренко в інтерв'ю інформагентству DW.За його словами, плани з будівництва "Північного потоку-2" економічно невиправдані. України" планують істотно знизити тарифи на транзит природного газу після закінчення терміну контракту з російським концерном "Газпром" в 2019 році, заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко."З 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини (від діючих ред.) і це зробить транзит по українській газотранспортній системі значно дешевше, ніж "Північним потоком-2"", - пояснив Юрій Вітренко в інтерв'ю інформагентству DW.

lapay написав: Газпром все заплатить, не переживайте. Газпром все заплатить, не переживайте.

Разумеется, последствия судебной эскалации были известны еще на этапе судебной эскалации. Вероятно, всем, кроме васА теперь вы, надув щеки, рассказываете, что снижение транзитной ставки было проактивным и полезным для Украины решением! Совсем уже людей за баранов держите?..Да, я за это действительно переживаю, в отличие от вас. Потому что рычагов воздействия у нас немного. Сегодня Нефтегаз списывает с долга то, что должен получать живыми деньгами - те самые транзитные платежи. Вот вам и пэрэмога!Начинали в счет выплаты долга взыскивать переплаты Газпрома за транзит с 9 млн долларов в месяц - август и сентябрь, а в октябре - уже 4 млн долларов при том, что объем транзита к зиме растет, а не снижается. Могу с вами поспорить, что еще пару месяцев, и Газпром станет недоплачивать за транзит (еще и по сниженным вдвое ставкам!), чтобы компенсировать ранее списанные переплаты. А Нефтегаз с этим не сможет сделать ни-че-го, потому что напрямую у Газпрома не покупает, а значит придержать деньги в качестве рычага влияния не сможет!Но на своем диване вы, конечно, Газпром победили, и в выплате штрафа у вас сомнений нет