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Ціну на послуги з транспортування
газу знизили вдвічі:...

Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 21:51

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  zРадио написав:Вы же не приведете НИ ОДНОГО случая ареста, реализации и выплаты нам вырученного от реализации российского имущества по судебным кейсам Украина vs РФ!

Ми теж, поки що, не платимо за борг Януковича. З Газпрома гроші знімуть по любому, вони цей борг навіть вписали у свої витрати. Просто Путін не дає, що їм вилізе боком у вигляді блокування діяльності.
Вангую, що заплатять до підписання нового контракту. У Газпрома це перший випадок, коли пройшли повністю судове слухання, за звичай мовчки виплачували (скасовували завищені ціни) в досудовому порядку. Але тут політика, тому важко, зі скрипом, але заплатять...
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:00

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  lapay написав:тому важко, зі скрипом, але заплатять...
Коболеву и Ко 46 лямов уже заплатили .. по ка что на этом прогресс и остановился..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 22:48

  lapay написав:
  zРадио написав:Вы же не приведете НИ ОДНОГО случая ареста, реализации и выплаты нам вырученного от реализации российского имущества по судебным кейсам Украина vs РФ!

Ми теж, поки що, не платимо за борг Януковича. З Газпрома гроші знімуть по любому, вони цей борг навіть вписали у свої витрати. Просто Путін не дає, що їм вилізе боком у вигляді блокування діяльності.
Вангую, що заплатять до підписання нового контракту. У Газпрома це перший випадок, коли пройшли повністю судове слухання, за звичай мовчки виплачували (скасовували завищені ціни) в досудовому порядку. Але тут політика, тому важко, зі скрипом, але заплатять...


Газпром обязан отразить штраф (только не в затратах, а убытках - будете знать), поскольку ведет отчетность по правилам IFRS. Иначе не пропустят аудиторы. Вот и все. Это не имеет юридических последствий - это вопросы Investor Relations публичной компании (а free float, как-никак, более 25%).

Что касается ваших "вангований" - по штрафу не заплатят, но учтут его в пакетном соглашении, в котором мы пойдем на компромисс между 0 и 1-1.5 миллиарда доходов в год (которые сегодня - 2-3 млрд в год). Для нас это единственный козырь в переговорах. Для них - единственное слабое место. Нам от них нужны и транзитные объемы, и объемы газа для собственных нужд потребления. И все это висит на волоске СП2, за реализацию которого активно взялась и РФ, и Германия в аккурат после завершения арбитража нашей виртуальной победой. Когда Газпром выкручивал нам руки, ограничивая подачу газа, а "эффективный менеджмент" Нефтегаза покупал спотовый газ по 500-700 долларов за 1000 кубов - истинный реверс, и через Президента молил народ и бизнес "прикрутить".

Коболев и Витренко оказались такими же диванными победителями, как и вы. Пишу это без радости, но это же объективная правда!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 11:34

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  zРадио написав:Что касается ваших "вангований" - по штрафу не заплатят, но учтут его в пакетном соглашении, в котором мы пойдем на компромисс между 0 и 1-1.5 миллиарда доходов в год (которые сегодня - 2-3 млрд в год). Для нас это единственный козырь в переговорах. Для них - единственное слабое место. Нам от них нужны и транзитные объемы, и объемы газа для собственных нужд потребления. И все это висит на волоске СП2, за реализацию которого активно взялась и РФ, и Германия в аккурат после завершения арбитража нашей виртуальной победой.

Я думаю, що ПП2 добудують, незважаючи на неминучі санкції, штраф заплатять вчистую, об'єми прокачки зменшать, ми тариф потроїмо. Не впевний, що буде новий контракт між Нафтогазом і Газпромом.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 12:01

Пытаюсь найти экономическую целесообразность разделения постсоветского пространства, ну хоть в чем нибудь и не нахожу. К сожалению выгодо получатели не отрасли а персоны.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 13:35

  lapay написав:
  zРадио написав:Что касается ваших "вангований" - по штрафу не заплатят, но учтут его в пакетном соглашении, в котором мы пойдем на компромисс между 0 и 1-1.5 миллиарда доходов в год (которые сегодня - 2-3 млрд в год). Для нас это единственный козырь в переговорах. Для них - единственное слабое место. Нам от них нужны и транзитные объемы, и объемы газа для собственных нужд потребления. И все это висит на волоске СП2, за реализацию которого активно взялась и РФ, и Германия в аккурат после завершения арбитража нашей виртуальной победой.

Я думаю, що ПП2 добудують, незважаючи на неминучі санкції, штраф заплатять вчистую, об'єми прокачки зменшать, ми тариф потроїмо. Не впевний, що буде новий контракт між Нафтогазом і Газпромом.


По выплате штрафа логика отсутствует - сегодня зависимость Газпрома от Нефтегаза выше, чем когда СП2 будет завершен, и он не платит, а после запуска СП2 вдруг заплатит? Нет.

Газпром ждет удобной для себя ситуации, когда СП2 сможет пропустить свой первый газ, и вентиль на границе с Украиной можно будет прикрыть (сделать это можно в любой временной период, кроме зимы, когда объема пропуска СП1, СП2 и Белтрансгаза будет достаточно для покрытия текущих потребностей ЕС).

И вот тогда, вероятно, и будет подписан пакетный договор и по транзиту, и по поставке газа в Украину, и по зачету долга.

Не стоит также забывать об американском интересе. Я считаю, что в перспективе и проект СП2, и проект американского СПГ в Европе будут реализованы. В таком случае для украинской трубы места не останется даже для 10-15% поставок
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:03

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  zРадио написав:По выплате штрафа логика отсутствует - сегодня зависимость Газпрома от Нефтегаза выше, чем когда СП2 будет завершен, и он не платит, а после запуска СП2 вдруг заплатит? Нет.

Газпром ждет удобной для себя ситуации, когда СП2 сможет пропустить свой первый газ, и вентиль на границе с Украиной можно будет прикрыть (сделать это можно в любой временной период, кроме зимы, когда объема пропуска СП1, СП2 и Белтрансгаза будет достаточно для покрытия текущих потребностей ЕС).

И вот тогда, вероятно, и будет подписан пакетный договор и по транзиту, и по поставке газа в Украину, и по зачету долга.

Ми знизили тариф, щоб вибити останні козирь про дешевший ПП2, про те, що це економіка, а не політика. Газпром ПП2 добудує. Як тільки добудує, німецькі компанії начнуть отримувати гроші не залежно від того, буде газ чи не буде - так випісані контракти з Газпромом.
Меркель і її наступниця сто разів казали, що транзит через Україну буде збережений, її наступниця взагалі каже, що ПП2 це політика, як і Європаламент. Тиск посилюєтся - діяльність ПП2 буде розпочата, коли питання з Україною буде вирішене. Тому буде якась угода, заплатять штраф в повному об'ємі, можливо, буде новий контракт між Газпромом і Нафтогазом.
В любому випадку ПП2 Газпрому дуже дорого обійдеться, він потрапив у лещата.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:13

  lapay написав:
  zРадио написав:По выплате штрафа логика отсутствует - сегодня зависимость Газпрома от Нефтегаза выше, чем когда СП2 будет завершен, и он не платит, а после запуска СП2 вдруг заплатит? Нет.

Газпром ждет удобной для себя ситуации, когда СП2 сможет пропустить свой первый газ, и вентиль на границе с Украиной можно будет прикрыть (сделать это можно в любой временной период, кроме зимы, когда объема пропуска СП1, СП2 и Белтрансгаза будет достаточно для покрытия текущих потребностей ЕС).

И вот тогда, вероятно, и будет подписан пакетный договор и по транзиту, и по поставке газа в Украину, и по зачету долга.

Ми знизили тариф, щоб вибити останні козирь про дешевший ПП2, про те, що це економіка, а не політика. Газпром ПП2 добудує. Як тільки добудує, німецькі компанії начнуть отримувати гроші не залежно від того, буде газ чи не буде - так випісані контракти з Газпромом.
Меркель і її наступниця сто разів казали, що транзит через Україну буде збережений, її наступниця взагалі каже, що ПП2 це політика, як і Європаламент. Тиск посилюєтся - діяльність ПП2 буде розпочата, коли питання з Україною буде вирішене. Тому буде якась угода, заплатять штраф в повному об'ємі, можливо, буде новий контракт між Газпромом і Нафтогазом.
В любому випадку ПП2 Газпрому дуже дорого обійдеться, він потрапив у лещата.


CAPEX vs OPEX (вложить в свою трубу vs продолжать платить 3-й стороне) - тут даже по чистой инвестиционной математике ответ неоднозначный. Расходы на обслуживание СП1 сегодня в год составляет 180 млн долларов при пропуске 55 млрд кубов. Вот и считайте бизнес-кейс. За прокачку 100 млрд кубов через украинскую ГТС Газпром платит 2.5 млрд долларов в год. И есть еще расходы на доставку газа в Германию по польской трубе...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:24

  zРадио написав:
  lapay написав:Барани ті, хто бодався з "Яни Капу".


Не спорю. Однако, бараны - еще и 2-3 десятка украинских политиков, публично заявлявших о необходимости подорвать Крымский мост, чем дали другим баранам из числа российских политиков, отдавшим приказ атаковать буксир, формальный повод (что им и нужно) арестовать наших моряков и повесить на них обвинения в подготовке диверсии.

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Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 14:39

Re: Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:..

  zРадио написав:CAPEX vs OPEX (вложить в свою трубу vs продолжать платить 3-й стороне) - тут даже по чистой инвестиционной математике ответ неоднозначный. Расходы на обслуживание СП1 сегодня в год составляет 180 млн долларов при пропуске 55 млрд кубов. Вот и считайте бизнес-кейс

Тільки витратили 44 мільярди на будівництво. https://metagazeta.ru/interview/gazprom ... rogadayut/
Почитайте, хто виграє, а хто програє. Ми знизили тариф, щоб партнерам було легше нагнути Газпром, і вони це зроблять.

  zРадио написав:За прокачку 100 млрд кубов через украинскую ГТС Газпром платит 2.5 млрд долларов в год. И есть еще расходы на доставку газа в Германию по польской трубе..

Так дурні завжди платять двічі, а в нашому випадку - вдесятеро дорожче.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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