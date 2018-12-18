Ціну на послуги з транспортування газу знизили вдвічі:...

Снизив тариф, Нафтогаз всему свету показал, что его тариф на транзит был монопольным, а не экономически обоснованным. Т.е. ПП2 уже своим фактом привел к более рыночной (экономически обоснованной) ситуации. И в Европе не последние идиоты, чтобы не понимать, что при прикрытии ПП2 Нафтогаз тут же без зазрения совести вернет тариф в лучшем случае обратно. Вот теперь и расскажите европейцам про "нерыночность ПП2".
Кстати, Нафтогаз вроде собирался подать в арбитраж на доплату за транзит на дохрениарды евро, потому что тариф был необоснованно низкий (политически навязанный)? Ну флаг ему теперь в руки.
Не выходит перемога, как слова не переставляй.