Додано: Суб 01 лип, 2023 07:28

Довідник інвестора в закордонну нерухомість



В п"ятницю 30 червня відбулася цікава зустріч, в якій прийняли участь українські "чорні рієлтори" та Hakan Akçam, президент Палати ріелторів Анкари (столиця Туреччини). Він прибув в ці святкові в Туреччині дні на відпочинок у Середземного моря.

Хакан Акчам висловив думку, щодо тенденції зміни орендної плати за квартири в Туреччині:

«З підвищенням мінімальної заробітної плати вона ще більше зросте».



З точки зору і логіки, і зарплатні громадян, і економіки це так і має бути.

Наприклад, до 1 липня мінімальна пенсія громадянина Туреччини складала 8 500 лір (12 050 гривень).

Підкреслюю: це мінімальна пенсія. 12 050 гривень.

Вона може бути і вищою.

Наприклад, мій знайомий турок, якому 40 років - жонатий на україночці - займає посаду "нічний директор" готелю (працює тільки з 22-00 до 06-00, замінюючи генерального менеджера та директора готеля вночі, отримуючи зарплатню в 31 000 лір (44 000 гривень), отримав ще й пенсію за те, що має стаж роботи в нічний час - 9 500 лір (13 500 гривень). Здається, має 10 років "нічного стажу).

...Робота вночі - звісно - і важка, і нервова - зате включено харчування в ресторації 5-ти зіркового готеля та готель забезпечує трансфер на роботу та з роботи.



З 01 липня пенсії в Туреччині підвищуються ще на 17%.

Ще не оприлюднено нову підвищену "мінімалку" в Туреччині - орієнтиром з 01 липня поки є цифра в 14 500 лір (20 500 гривень). Підкреслюю: це "мінімалка".



Тому все, сказане Хаканом Акчамом, президентом Палати ріелторів Анкари, відповідає економічним теоріям: пенсіонер, отримуючі пенсію в 8500 лір міг легко здати саме саме стареньке житло мінімум за 10 000 лір, що перевищувало його пенсію.



Для нас тут цікавими будуть роздуми українських "чорних рієлторів" разом з нашими українцями, які інвестували викопані з попід груші зім"яті зіпрілі гидомирно-зелені долЯри в нерухомість за кордоном.



Наприклад, в розмові прийняла участь "зацікавлена особа" - пан Андрій, який інвестував в квартиру 1+1 гроші за продану 2 чи 3 роки тому Богом забуту "Шевченкову хату" - всього інвестиція в сумі 50 000 доларів США. За яку ціну від збувся "Шевченкової хати" я не питав.



Що краще: продати зараз інвестицію осені 2020 року та "попАсти" на податок на прибуток від різниці ціни купівлі та продажу (в Туреччині обкладається податком не ціна нерухомості, а різниця в ціні купівлі/продажу - я так розумію, що в Україні в сучасні часи якби був такий податок, то держава б доплачувала Продавцю), чи отримувати сталий щомісячний прибуток від оренди?



Наші "чорні ріелтори" озвучили 2 варіанти:



План "А" - продати зараз, отримати профіт в сумі близько 50 000 доларів, а податок на прибуток мінімізувати за рахунок "роботи/послуг" офіційних рієлторів, які якимось чином можуть оформити Акт експертизи квартири (там вказується ринкова орієнтовна вартість квартир) за мінімальною - зовсім не ринковою - ціною. Звісно за певну винагороду.

План "А1" знаю я, але не озвучував.



План "Б" - здати цю квартиру в оренду та отримувати більш-менш сталий прибуток.

Наші ріелтори дуже мудро роз"яснювали пану Андрію так: здайте за 500 доларів ( він хотів більше - в діапазоні 600...850 ) дуже надійними орендарям, бо на ринку оренди надійність та безпроблемність орендаря - то найважливіше.



Тут і рієлторів можна зрозуміти: мінімум 500 доларів комісії вони отримають+додатквоі послуги (допомога ві оформлення особових рахунків на електрику, воду, газ, інтернет, оформлення ВНП та інше - дрібнички, але прибуток мають).

Тим більше, що пан Андрій за 2 роки обладнав квартиру і меблями, і побутовою технікою.

Тут же так: продавати квартиру з меблями та побутовою технікою - однаково, що її викинути або продати даром.



Я зробив такий розрахунок профіту від Плана "Б":

50 000$ - 100% (ціну на побутову техніку та меблі не враховуємо - воно вже попрацювало 2 роки на пана Андрія).

12х500$ - х%

х%=12х500х100/50000=12% річних по валюті.

Якщо виручка буде сталою: 12х500$ на рік, то витрати теоретично відіб"ються через 50 000/6000=8,33 роки, що відповідає розрахункам українських бізнесменів у довоєнні часи:

"Вкладення в бізнес повинні "відбитися" максимум через 8 років".



На понеділок 3 липня пан Андрій призначив зустріч з ріелторами в об"єкті нерухомості та сподівається, що на протязі тижня вони заселять адекватного орендаря.

Я не прийматиму участі: на 10-30 записаний на СТО Honda.