Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Рівно рік тому на цій гілці я писав, що на ринок нерухомості Анталії зайшов український бізнес. Хлопці з грошима. Повідомлення пройшло непоміченим. Це правильно: гроші люблять тишу… Певний період… Тиша пройшла. Відбулася презентація грандіозного проєкту на тему «Море для тих, у кого неміряно бабла». Українці рулять! Такого шоу не було навіть тоді, коли на ринок нерухомості Анталії зайшла Швейцарія (країна бідна та без фантазій). Зустрічайте і зверніть увагу на назву: https://desire-antalya.com/
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cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)
Не знаю, знаю що солідна фірма, і наврядчи в Україні буде працювати не згідно чинного законодавства. Щодо проекту на Балі - проект вогонь, але локейшен якась діра. Інша культура, мова, ісламська релігія, ще і один з найбільших вулканів поруч... Найближча цивілізація - Джакарта 1,5 год літаком.
cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)
Не знаю, знаю що солідна фірма, і наврядчи в Україні буде працювати не згідно чинного законодавства. Щодо проекту на Балі - проект вогонь, але локейшен якась діра. Інша культура, мова, ісламська релігія, ще і один з найбільших вулканів поруч... Найближча цивілізація - Джакарта 1,5 год літаком.
Ага, дуже солідна- тауерс будують уже 6 років - хоча проект крутий - нічого схожого не будували в Києві, nver будуть будувати років 10)
Важка вона, праця рієлтора українського, в Туреччині.
Сьогодні в Анталії хоч і не сонячно, але +21 і я зустрівся на набережній Анталії з українськими «чорними рієлторами». Теоретично не бачилися вже декілька місяців, до цього знав що жирували, танцювали та проводили час тільки в ресторанах: бабло разом з бабулєтами сипалося реально і без зупинку (з весни 2022 до весни 2023).
Ринок оренди квартир. Не було жодного клієнта останні 4 місяця. В середньому нормальну квартиру в оренду можна зняти за 10 000 лір, або близько 350€ на місяць. Але в умовах відсутності орендарів зʼявилися і інші вимоги: комісійні вже просять не в розмірі орендної плати за місяць, а вже зголоднілі рієлтори погоджуються і на 1/2. Але і цього - на думку орендарів - забагато, хочуть і без комісії. А якже. Якже рієлтору без комісії, якщо на суму комісійних в 5000 лір (10000/2) очікують аж три повʼязаних між собою рієлтора… Ще цікавий момент: орендодавець хоче просити і більше, ніж 10 000 лір, але вже самі рієлтори пропонують і просять знизити забаганки: дуже їсти хочеться… Цікаво, що політика Уряду Туреччини по зниженню ціни оренди квартир дає свої реальні результати. Діють «тихо», але наполегливо і методами економічними.
Ринок квартир для купівлі. Тут багато розказували, але я зачепився тільки за одну фразу: «Дзвонять і просять знайти квартиру за 35 000$… - Стоп! Далі тихіше: А що є квартири по 35000$? - Можна знайти (відповідає наш рієлтор). Але ми ставимо умову: просто так шукати не будемо, ми живі люди. Тому умови такі: а) приїжджайте, будьте тут, по інтернету це не клієнт і це не пошук, будемо шукати, мацати, підбирати, вести перемовини; б) підписуємо Ексклюзивний договір (тому що навіть в разі продажу комісійні будуть сміхотворні, орієнтовно в 700$; в) Ще умова: «Мені платите в день (примітка: тут я сильно здивувався) хоча б 100 лір (близько 3,5€) на «транспорті видатки» - тоді ми вам знайдемо - якщо хочете - і за 35000$.»
Примітка 1 для уточнення: за 35000$ знайдуть щось досить скромне: або «нульовий» (по нашому «перший» поверх», або не 1+1 (2к), а 0+1. Але такі ціни, як виявилося, є. Примітка 2 для уточнення: згідно з діючими законами при купівлі такої квартири ВНП не можна отримати. Використовувати як дачу - можна (90 днів в кожні 180). Смаколики закінчилися в Туреччині 16.10.2023… Ех, були часи… десь з 2016 по літо/осінь/зиму 2021… Навіть квартира, куплена в січні 2021 за 200 000$ готівкою (знаю реальний варіант, зараз цю квартиру здано в оренду) принесла інвестору до +100% по валюті… Зараз ситуація інша: і я би порадив тому інвестору взяти сьогодні +100% по валюті. Як би там не було, а зароблені за 27 місяців 200 000$ все ж таки ще гроші…
akurt написав:Важка вона, праця рієлтора українського, в Туреччині.
Сьогодні в Анталії хоч і не сонячно, але +21 і я зустрівся на набережній Анталії з українськими «чорними рієлторами». Теоретично не бачилися вже декілька місяців, до цього знав що жирували, танцювали та проводили час тільки в ресторанах: бабло разом з бабулєтами сипалося реально і без зупинку (з весни 2022 до весни 2023).
Ринок оренди квартир. Не було жодного клієнта останні 4 місяця. В середньому нормальну квартиру в оренду можна зняти за 10 000 лір, або близько 350€ на місяць. Але в умовах відсутності орендарів зʼявилися і інші вимоги: комісійні вже просять не в розмірі орендної плати за місяць, а вже зголоднілі рієлтори погоджуються і на 1/2. Але і цього - на думку орендарів - забагато, хочуть і без комісії. А якже. Якже рієлтору без комісії, якщо на суму комісійних в 5000 лір (10000/2) очікують аж три повʼязаних між собою рієлтора… Ще цікавий момент: орендодавець хоче просити і більше, ніж 10 000 лір, але вже самі рієлтори пропонують і просять знизити забаганки: дуже їсти хочеться… Цікаво, що політика Уряду Туреччини по зниженню ціни оренди квартир дає свої реальні результати. Діють «тихо», але наполегливо і методами економічними.
Ринок квартир для купівлі. Тут багато розказували, але я зачепився тільки за одну фразу: «Дзвонять і просять знайти квартиру за 35 000$… - Стоп! Далі тихіше: А що є квартири по 35000$? - Можна знайти (відповідає наш рієлтор). Але ми ставимо умову: просто так шукати не будемо, ми живі люди. Тому умови такі: а) приїжджайте, будьте тут, по інтернету це не клієнт і це не пошук, будемо шукати, мацати, підбирати, вести перемовини; б) підписуємо Ексклюзивний договір (тому що навіть в разі продажу комісійні будуть сміхотворні, орієнтовно в 700$; в) Ще умова: «Мені платите в день (примітка: тут я сильно здивувався) хоча б 100 лір (близько 3,5€) на «транспорті видатки» - тоді ми вам знайдемо - якщо хочете - і за 35000$.»
Примітка 1 для уточнення: за 35000$ знайдуть щось досить скромне: або «нульовий» (по нашому «перший» поверх», або не 1+1 (2к), а 0+1. Але такі ціни, як виявилося, є. Примітка 2 для уточнення: згідно з діючими законами при купівлі такої квартири ВНП не можна отримати. Використовувати як дачу - можна (90 днів в кожні 180). Смаколики закінчилися в Туреччині 16.10.2023… Ех, були часи… десь з 2016 по літо/осінь/зиму 2021… Навіть квартира, куплена в січні 2021 за 200 000$ готівкою (знаю реальний варіант, зараз цю квартиру здано в оренду) принесла інвестору до +100% по валюті… Зараз ситуація інша: і я би порадив тому інвестору взяти сьогодні +100% по валюті. Як би там не було, а зароблені за 27 місяців 200 000$ все ж таки ще гроші…
Ви ж тільки пару місяців назад писали що потяг поїхав і дешевше 80 тисяч нічого нема - а тут 35, що прийшла полярна лисичка ринку нерухомості в Туреччині? Нема нових кацапів і іранців ?)
cherchiltank написав:Ви ж тільки пару місяців назад писали що потяг поїхав і дешевше 80 тисяч нічого нема - а тут 35, що прийшла полярна лисичка ринку нерухомості в Туреччині? Нема нових кацапів і іранців ?)
Ви наче мала дитина і не знаєте, що в кожній справі є свої секрети та хитрощі. Я ж вище написав: рієлтори сидять без роботи - і їсти хочеться, і "жирувати" як раніше - теж (вже замовили собі на Новий рік в горах вілли - це наші, українські: "чорні рієлтори"). Раніше вони на об"єкти такого рівня і не дивилися, і не думали. Зараз ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПОЧАТИ ШУКАТИ. Ось в чому різниця, а то ви носитеся як дурень із писаною торбою із своїми кацапами (яких вже майже всіх Туреччина вижила - я он в Барселоні частіше чув російську, ніж чую в Анталії) і з іранцями, які є звичайними сусідами Туреччини.