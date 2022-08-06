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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:34

Купуємо нерухомість в Іспанії...

Щойно завершив спілкуватися з нашим хлопцем в Бельгії.
Гадаю, панам буде цікаво з приводу цін на нерухомість НЕ в Бельгії, а в Іспанії, де я перебував з 21 листопада по 29 листопада - ще тиждень тому сидів в рестораціях Мадрида... тиждень тому... як давно це було...

Діалог на мові оригіналу.
Він: - Одноклассник работает на мужа сестры, продал дом недавно в Украине, пытается купить в Испании….. и охреневает...
Я: - Ну, там наверное по 3000€ квадрат... Я вернулся из Испании неделю назад - слегка представляю...
Він: - Всё начинается от 300К евро...
Я: - Ну для "нашего" человека это все равно, что пакет с молотым кофе засунуть в карман плаща...
Вчера или позавчера такого как раз взяли, с пакетом типа из под кофе...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:22

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Мені дивно просто те, що в новобудах взагалі є такі конфігурації квартир. Звісно, що все упирається в гроші, але якось категорія 4к квартир за замовчуванням не про економ.

Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.

Ось, будь ласка. Усе як треба: 2 ванних, великі кімнати, локація. 2 лями злотих = 500 куо. Платіж за іпотекою 2,5 куо.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/4-pokoj ... we-ID4oeXN
І то 2 кімнати крихітні і без гардеробної
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:36

Щойно з Варшави від племінника (оренда):
- У нас 3 кімнати 55.

І після цього мені панове будуть писати, що в Канаді повний гаплик: аж за 5 місяців людина заробляє на перший внесок на 2-о поверховий будинок… з пʼятьма спальнями…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Щойно з Варшави від племінника (оренда):
- У нас 3 кімнати 55.

І після цього мені панове будуть писати, що в Канаді повний гаплик: аж за 5 місяців людина заробляє на перший внесок на 2-о поверховий будинок… з пʼятьма спальнями…
Дивлячись, що рахувати під "заробляє" - просто сума заробітку за 5 міс? Чи може саме відкласти цю суму? А це якби дві великі різниці
Faceless
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  #<1 ... 815816817818
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