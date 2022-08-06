RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1002100310041005
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 17:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Щодо італіі це не краіна для роботи тим пасе для бізнесу - обдеруть як липку, це краіна для пенсіі)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1592
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 20:36

  gonchik74 написав:
  2587715 написав:
  Faceless написав:Щось розбалували українців новобудами. Однокімнатні 50-60м, зі стелями десь 3м. В Польщі в такий метраж і 4 кімнати можуть запхати
попит формує пропозицію. Бідні українці воліють радше в зйомках жити, аніж 28 метрів купляти. А багаті можуть дозволити собі великі квартири.

Забудовнику ж все одно як метри різати - аби купляли. Бачать, що на котловані смарти ніхто не бере, а великі розкупили - проектувальники тут же на колєнкє перемалювали смарти в двушки

У мене є ванбедрум 70 метрів. Знайомий перконує переробити в тубедрум вигородивши додаткову спальню. Там норм кухня-вітальня 36 квадратів. Прямий вид на річку з усіх вікон. А так це перетвориться на купу закапелків. Що думає товариство?) Як у поляків:
https://www.otodom.pl/pl/oferta/gotowe- ... ny-ID4uwQD
Тамбур 9, спальня 8)))
Посилання радше для Бігора. В прицентраллі вже теж дисконтують, не лише на Прондніку)

Ніхто не заставля куплять такі конури, можна дивитись на будинки або більші квартири. А в оголошені описка, в тому районі немає таких цін. Гляньте уважніше.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9753
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1402 раз.
Подякували: 1816 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2025 23:53

  cherchiltank написав:Щодо італіі це не краіна для роботи тим пасе для бізнесу - обдеруть як липку, це краіна для пенсіі)

А де не обдеруть? Навіть в Україні на кожному кроці обдерти хочуть, а якщо ще й якийсь еміг немовкаючий - так його обдерти в будь-якій країні бажаючих доста буде. Світ в дійсності дещо інший ніж його показують в Голівуді.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 25.12.23
Подякував: 5 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1002100310041005
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2515, 2516, 2517
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25163 16813037
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 січ, 2025 17:29
Vadim_
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1025, 1026, 1027
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10260 6397642
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2025 14:53
Модератор
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 383676
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7335)
21.01.2025 22:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.