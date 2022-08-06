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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:07

Нерухомість Франції: що купують люди?

В ці дня супроводжую делегацію наших Українців, які прилетіли у Францію та Іспанію для зустрічі з українською діаспорою цих країн.

Серед питань був диспут вчора про те, де краще купувати житло: в США чи у Франції.


Нагода вийшла така:
- виставлено на продаж маєток на півдні Франції, Гасконія. Місця, повʼязані із ДʼАртаньяном: тут він народився та жив і описано в романах події саме в цих місцях.
Я нарахував близько 20 панянок, які були прапраправнучками тих панянок, яких молодий дʼАртаньян зігрівав холодними ночами.
Навіть сьогодні ввечері в соборі 17-го сторіччя відбудуться збори тих панянок, де будуть співати пісні «Ти ж мене підманув…»

Так ось: “Open house”. Кожен вільно може прийти та помацати руками маєток.

Що я вам скажу?
1. Маєток виглядає зовні привабливо, це класичний дуже великий двоповерховий будинок заможної людини у Франції.
Зображення

2. Дуже охайна територія приватного парку. Парк площею в 50 соток. На території власне озеро (ква кали жабки), плавальний басейн, дуже красивий басейн з фонтаном (стильний), неймовірно гарно доглянутий газон.
Я не впевнений, але тут так прийнято що до такого маєтку додається або 2-3 га приватного лісу, або декілька га ланів під здачу в оренду (вирощують соняшник та кукурудзу).

3. Будинок двоповерховий і складається з двох обʼємів та ще флігеля.
На другому поверсі приватні апартаменти.
На першому поверсі в нежитловій частині велетенський гараж - майстерня досить охайний з купою шаф та інструменту для спеціаліста (навіть зварювальний апарат). Тут де - трактор-газонокосилка Джон Діір - новий и галаю досить дорогий (орієнтовно 3 500€).

4. Перший поверх житлової частини: гігантські приміщення - тут і салон, і кухня.
Інтерʼєри автентичні: камінь деревʼяні балки. На підлозі - величезні природні плити від часу відполіровані.
Звісно, все це автентичне на любителя.
Зображення
Чесно кажучі мого досвіду тимчасового рієлтора не вистачило, щоби кчюяаити того, хто це купить.

5. Призначення флігеля я не зрозумів, бо він виглядає як житловий, але на вікнах та дверях - решітки. Гадаю, власники тримали величезних собак. Я їх не бачив, але думаю, що так.

6. Нижче цього маєтку на перехресті є старовинна церква мабуть 17-го сторіччя. Ціла охайна, закрита, є телефон для виклика священника, якщо треба замолювати гріхи.
Але околиці в цьому сенсі чудові: ліси та лани і немає ніяких сусідів.

7. Продавці: подружня пара, їм років по 55-60. Видно, що є онук - багато іграшок для хлопця.
Цей маєток продається за 650 000€. Вже отримано 2 реальні пропозиції. Вірогідність продажу: 99%.

Я спеціально спитав: куди переїдуть власники в разі продажу?
Не приховували: «В кінець Франции, в Верхнюю Савойю» (à l'autre bout de la France en Haute-Savoie).

До найближчого великого міста та пулу супермаркетів на авто 15-20 хвилин.

Що я можу заробити, якщо виправдається прогноз тічки збоченців?
- комісійні від Продавця в сумі (тут саме так): 650000*8%=52 000€.
- нотаріус отримає від Покупця стандартну плату в сумі 15 000€.

Так, треба подумати… хоча що тут думати…
Треба брати 52 000€.
Блін, прогавив я все життя: гроші рієлторам - виходить - падають просто з неба і реально ні за що…
На фото: купа бажаючих помацати маєток.
Праворуч: Продавець.
Зображення

P.S. Доя довідки: звичайна ціна звичайного охайного будинка з присадібною ділянкою в цьому регіоні - від 240 000 до 540 000€.
Зараз є один майже палац - 12 спалень - за 945 000€.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:54

Нерухомість Туреччини: пожвавлення!

Через декілка днів Інститут статистики Туреччини оприлюднить дані про продаж квартир іноземцям за квітень 2025 року.
В мене враження, що після "просадки" квітня 2024 - лютого 2025 року почалося пожвавлення на ринку оренди квартир та продажу квартир.
Все більше українців обирають для прожиття Анталію та Аланію.

Після дієвих та виправданих рішень Уряду Туречични призупинити експансію іноземців для інвесторів настали скрутні часи:
- за фактом купівлі нерухомості НЕ завжди можна отримати Вид на прожиття: кадастрова оцінка ціни квартири повинна перевищувати 200 000 доларів. Раніше ціна нерухомості не вигравала ніякої ролі: аби це була ЖИТЛОВА нерухомість. Ех, щасливі для інвесторів часи були в 2017-2022 (перша половина) років... практично безоплатна роздача квартир на всесвітньо відомому курорті Середземного моря. Я тобі писав все відверто: двушка на третьому поверсі з видом на гори та за 1800 м до Середземного моря - 49 500$.
- незважаючи на очікувану відміну списку так званих "закритих" мікрорайонів (закритими є мікрорайони міст Туреччини, де кількість іноземців перевищувала 25%) цього не с сталося. Тут ридає сильно мій приятель, який є реальним "чорним" рієлтором в Аланії. Він створив доволі гарно працюючий бізнес: із власників квартир - пул бажаючих здавати в оренду, такі бажаючі реально живуть в Україні, в не тільки, а він працює як організатор та посередник. Має якусь копійчину. Зараз відпочиває на грецькому острові Корфу. По таких, як він, дії Уряду Туреччини (введення оподаткування, введення реєстру Договорів оренди, обмеження щодо "закритих" мікрорайонів) вдарили доволі боляче.
Реально нервується та трохи плаче...

Туреччина змінює правила гри на ринку нерухомості!
🏠 З 1 травня 2025 року збори за оформлення купівлі житла зросли.

Що нового?
При оформленні TAPU (право власності):
• 🇹🇷 Громадяни Туреччини: було 3549 TL ➡️ стало 5324 TL (приблизно 138$).
• 🌍 Угоди з іноземцями: було 5 543 TL ➡️ стало 16 629 TL (приблизно 430$).
• 🌐 Угоди між іноземцями: до 39 000 TL (приблизно 1000$).

Не думаю, що такі платежі впливають суттєво на рішення інвесторів: нерухомість Туреччини залишається привабливою, незважаючи на певне зростання цін на юридичне оформлення (в Туреччині це прерогатива держави, а не нотаріусів).
Наприклад, на зборах мого ОСББ прийнято Рішення про збільшення щомісячної оплати з 500 лір до 750 лір (менше 20$ на місяць). Оплату в 500 лір було встановлено в травні 2024 року і тоді це було 500/32,2=15,528 долара.
В цю сплату входить і забезпечення функціонування плавального басейну з 1 червня по 1 жовтня.

P.S. Для сильно знеровованих та мацаючиз мій гаманець (зараз в ньому реально є дві купюри по 10€, а в правій кишені джинсів є одна монета в 2€ та одна в 0,5€): я не проживаю в Туреччині з липня 2024 року, планую прилетіти 22 жовтня 2025 року - вже купив квитки із Базеля на Анталію. Квартиру свою зберігаю, не продаю та не здаю.
Можете сильно не нервуватися.
akurt
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