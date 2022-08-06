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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1034103510361037
Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 12:58

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Тоді думаю: треба подивитися як банки роблять обмін.
€ - валюта європейська, а $ - американська.
Логічно, що зайшов на сайт Bank of America - на який же ще - подивився, як вони конвертують долари в євро.
Несподіванка:
- світовий курс - смартфон говорить: 1,151 $/€.
- банк конвертує доляри в € за курсом: 1,219 $/€.
Опппа… Як в приказці: «Бідному женитися - і дня мало!»

Щось Bank of America наживається на пересічних.
Глянув польський/французський BNP Pariba - 1.1342 <-> 1.1733

До речі, так колись за 10 хв пішої прогулянки до банку заробив одну свою зарплату, але дали в доларах в додачу багато двадцяток.
BIGor
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  #<1 ... 1034103510361037
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