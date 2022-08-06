akurt написав:Тоді думаю: треба подивитися як банки роблять обмін.
€ - валюта європейська, а $ - американська.
Логічно, що зайшов на сайт Bank of America - на який же ще - подивився, як вони конвертують долари в євро.
Несподіванка:
- світовий курс - смартфон говорить: 1,151 $/€.
- банк конвертує доляри в € за курсом: 1,219 $/€.
Опппа… Як в приказці: «Бідному женитися - і дня мало!»
Щось Bank of America наживається на пересічних.
Глянув польський/французський BNP Pariba - 1.1342 <-> 1.1733
До речі, так колись за 10 хв пішої прогулянки до банку заробив одну свою зарплату, але дали в доларах в додачу багато двадцяток.