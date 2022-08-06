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Хомякоид написав:Панство, можна в Німечині взяти 100 літній капіиальний будинок, в пристойному житловому стані, з 10 або більше років ремонтом. Чи варто влазити ? Да доведеться утеплювати з відповідними затратами з часом. Хтось мав щось подібне в практиці ?
Капитальный это как? 100 лет назад бетонные перекрытия уже были при Гиденбурге?
Над подвалом бетонніе перекрітія, на второй етаж балки. Напишу Коле Рикжу, может от что то посоветует.
Не розумієш різниці між "ціною" і "хатєлкою", бідолашний? Поки ти надрочував на "дєшєвій", реальні ціни зросли за рік на 10%. https://zametr.pl/ceny-mieszkan/krak%C3%B3w Prądnik Biały: середня ціна за метр 12 130 зл. +2,2% з початку року. Хоч пам'ятаю взимку яблука були десь по 4, а зараз по 4,50. +12,5%. Тому у яблучному еквіваленті подешевшало. Тобі зарплату яблуками виплачують?
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Вів 17 чер, 2025 17:30, всього редагувалось 1 раз.