Бідолага, я вже тут багато джерел скинув з "рістом", а ти все тільки "Буиттокадаражать" (С).
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Додано: Вів 17 чер, 2025 17:46
Бідолага, я вже тут багато джерел скинув з "рістом", а ти все тільки "Буиттокадаражать" (С).
Додано: Вів 17 чер, 2025 17:59
Хлопці, ви що.. наче ж два українці, в одному місті живете, маєте підтримувати один одного..
Додано: Вів 17 чер, 2025 21:11
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Хомякоид, ответил в личку.
Кидай сюда детали, обсудим. Если перекрытия, т.е. главные балки живые, то стоит. Из какого они материала?
Смотреть стены, наличие трещин. Смотреть проёмы, перемычки.
Если здание стояло зимой холодным,учитывать температурные деформации после начала отопления
Додано: Вів 17 чер, 2025 21:16
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Куди приткнуть 75куе, поки в Україні? В Польщі нічого не купиш.
В Києві різко перехотілось
Додано: Вів 17 чер, 2025 21:17
Спасибо. Да тут зимой если дней пять до пяти мороза в год случаеться, то проздник.
Даже лужи не замерзают.
Если решусь то отпишусь.
Додано: Сер 18 чер, 2025 09:52
Пан Хомякоїд!
Може пригодиться інформація.
Років 20 тому знайомий згадав раптом, що він єврей та виїхав у Німеччину.
Шукав житло по кишені - нічого не знайшов гарного, та змушений був взяти квартиру в зовсім занедбаному будинку в Берліні - будинок прямо на лінії колишньої "Берлінсьої стіни".
Будинок з червоної цегли невідомо коли побудований, але вся квартира була в дуже поганому стані.
Він не побоявся купив її - зробив повний капітальний ремонт і тепер має квартиру ледь не з видом на Шпреє.
Десь з місяць тому я його поздоровляв з Днем народження - так там і мешкає.
Не побоявся.
Додано: Сер 18 чер, 2025 22:13
Вкину обом. Ціна річної давнини. Дивився в тому самому блоці рік тому дзеркальне планування, стан квартири аналогічний - ремонт від девелопера і меблі дешман. Але… Перший перегляд і умова пшедвстемча підписана, я був другим, нікуди не пішов)))
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