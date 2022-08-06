Додано: Чет 17 лип, 2025 11:05

Я теж не слідкую за турецьким РЖН бо більше року не мешкаю в Туреччині.

З того, що чую від друзів в Анталії, то наступне:

- значно зріс попит на оренду квартир і відповідно ціни.

- збільшилася кількість українців, які прибувають в Туреччину і хочуть орендувати житло на 2-4 місяці. Орієнтир цін від 400$.

- ціна на нерухомість спочатку стабілізувалася, потім пішла потихеньку в гору. Останній реальний факт, про який знаю: купівля нашими киянами за 100 000$ квартири 1+1 в не дуже гарному мікрорайоні Sarisu. Гроші переводили з Києва через крипту, комісія була здається 2%. Комісія рієлтору - турок - 2%.

Слід врахувати, що реально така купівля не призводить до отримання Виду на проживання (вимога: мінімальна кадастрова вартість 200 000$ та розташування у так званому «відкритому для поселення іноземців мікрорайоні»). Ось ті кияни все те порушили, зараз шукають ходи/виходи, але їх немає. Раніше я їх попереджав про такий факт: погоджувалися жити по безвізовому режиму (90 днів в кожні 180 днів), але після останніх подій в Києві почали шукати можливість отримати ВНП.



Сьогодні вийде звіт інституту статистики Туреччини про інвестиції іноземців за червень. Спробую пізніше сьогодні дати тези.

Можна самостійно подивитися ситуацію з цінами на сайті sahibinden. Це аналог нашого ОЛХ.

Там ж англомовна версія. Вхід після нескладної реєстрації.

Спробуйте, там ж система фільтрів та зручний пошук. Для отримання точного результату виставляйте: квартира (daire), Antalya, район скажімо Hurma, будинки не старші 4 років, поверх не «0». Побачите ціни.

Я сам планую бути в Анталії в кінці жовтня.

Квартира моя стоїть закритою під наглядом голови ОСББ. В оренду не здаю: можливо в вересні традиційно заїдуть на декілька тижнів свати.