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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054105510561057
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 07:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Цікава стаття на тему Туреччини
https://epravda.com.ua/svit/moskva-na-s ... an-809588/
"Москва на Середземному морі": як Туреччина стала туристичним раєм для росіян
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:40

Читав.
Написано «живенько».
Зауваження: термін «Москва на Середземному морі» придуманий автором статті. На практиці не існує.
Правдою є статистика того, що громадяни країни, яка є рідним братом України, займають передові позиції з туризму. А на другому місці - німці. Раніше на другому-третьому місці були українці.

Читаючи, слід не забувати, що всі згадані росіяни знаходяться в «резерваціях», тобто в готелях.
Саме там пʼють без міри та крадуть з готеля все, що влазить у валізи.

В принципі, непогана стаття.
З точки зору економіки все є зрозумілим: куди «бідному» росіянину подітися, як не в Туреччину, для вʼїзду в яку не треба мати «Шенгенську візу».

Також зазначені «правильні» цифри виручки країни від Туризму: там суттєві цифри та суттєві гроші.
31 липня будуть оприлюднені дані про туристичний потік в країну за перше півріччя, ознайомимося.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 лип, 2025 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 20:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Так хочется накупаться в Анталии на Коньялты...
По поводу воровства - правда.
Коренные не воруют.
Воровство как крысятничество пришло с массовой миграцией молдаван на заработки в конце 90х.
Даже болгары и югославы не воровали как крысы.
ПыСы. В Кабуле вообще не воруют.
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 21:15

  барабашов написав:Так хочется накупаться в Анталии на Коньялты...


Новий рекорд: у Туреччині стовпчики термометрів піднялись до 50,5°
Аномальна спека в Туреччині триватиме до кінця липня, і можливі нові температурні рекорди.

Масштабні лісові пожежі у Туреччині🇹🇷

Пожежа почалася на сході провінції Анталья і вже наближається до житлових будинків у місті Бурса.
Туреччина бореться з численними лісовими пожежами по всій країні. Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Сильний вітер спричинив швидке поширення вогню, який досяг району Карахідір. Через це влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари. У сільській місцевості Карахідір триває евакуація, оскільки вогонь просувається до району Гурсу.
https://glavcom.ua/world/observe/novij- ... 70275.html
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