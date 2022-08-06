"Москва на Середземному морі": як Туреччина стала туристичним раєм для росіян
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Додано: Нед 27 лип, 2025 07:40
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Цікава стаття на тему Туреччини
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:40
Читав.
Написано «живенько».
Зауваження: термін «Москва на Середземному морі» придуманий автором статті. На практиці не існує.
Правдою є статистика того, що громадяни країни, яка є рідним братом України, займають передові позиції з туризму. А на другому місці - німці. Раніше на другому-третьому місці були українці.
Читаючи, слід не забувати, що всі згадані росіяни знаходяться в «резерваціях», тобто в готелях.
Саме там пʼють без міри та крадуть з готеля все, що влазить у валізи.
В принципі, непогана стаття.
З точки зору економіки все є зрозумілим: куди «бідному» росіянину подітися, як не в Туреччину, для вʼїзду в яку не треба мати «Шенгенську візу».
Також зазначені «правильні» цифри виручки країни від Туризму: там суттєві цифри та суттєві гроші.
31 липня будуть оприлюднені дані про туристичний потік в країну за перше півріччя, ознайомимося.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 27 лип, 2025 20:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 27 лип, 2025 20:12
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Так хочется накупаться в Анталии на Коньялты...
По поводу воровства - правда.
Коренные не воруют.
Воровство как крысятничество пришло с массовой миграцией молдаван на заработки в конце 90х.
Даже болгары и югославы не воровали как крысы.
ПыСы. В Кабуле вообще не воруют.
Додано: Нед 27 лип, 2025 21:15
Новий рекорд: у Туреччині стовпчики термометрів піднялись до 50,5°
Аномальна спека в Туреччині триватиме до кінця липня, і можливі нові температурні рекорди.
Масштабні лісові пожежі у Туреччині🇹🇷
Пожежа почалася на сході провінції Анталья і вже наближається до житлових будинків у місті Бурса.
Туреччина бореться з численними лісовими пожежами по всій країні. Одна з найсильніших пожеж спалахнула між районами Кестель та Гурсу в провінції Бурса. Сильний вітер спричинив швидке поширення вогню, який досяг району Карахідір. Через це влада перекрила автомагістраль Бурса-Анкара між Кестелем та Гюрсу для руху транспорту в напрямку Анкари. У сільській місцевості Карахідір триває евакуація, оскільки вогонь просувається до району Гурсу.
Додано: Нед 27 лип, 2025 21:33
В кінці липня завжди буває висока та надвисока температура.
Ну, 50 градусів жодного разу не спостерігав, а 44..45 в Анталії було саме в кінці липня.
Позавчора говорив з нашим колишнім учасником цього форуму - він з травня 2021 мешкає в Анталії - то сказав, що сильний гарячий вітер.
Пожежі в лісах гасять і гелікоптерами, і літаками, але то страшна річ - пожежа в хвойних лісах.
Цікаво, що з інтервалом в 3 роки проїжджав місцями пожеж - так і слідів не було:
- згорілі стовбури дерев переробляють на дрова;
- те, що не згоріло, починає на диво навпаки інтенсивно рости.
Температуру легко дивитися на iPhone.
Анталія сьогодні і на тиждень наперед:
P.S. Турецька преса оприлюднює колись зелені схили біля міста Бурса (це неподалік Стамбула).
Там суттєві пошкодження вкритих лісом схилів …
Додано: Пон 28 лип, 2025 11:25
Нерухомість Туреччини: новини дня.
Рієлтори («рили») Києва з місяць тому сильно цікавилися нерухомістю Туреччини. Навіть мене згадували, хоча я в Києві не живу і в Анталії не мешкаю вже більше року…
На фоні зниження своїх комісійних один навіть прогнозував повний «кірдик» нерухомості на курортах Середземного моря.
А що насправді?
Свіжий огляд тут:
«За останні п’ять років період окупності житлової нерухомості в Туреччині істотно скоротився — з 23–24 років до 13 років у середньому по країні. Така динаміка стала наслідком безпрецедентного зростання вартості квадратного метра та орендних ставок, що стимулювало активне інвестування в ринок, передає Turkiye Today».
Джерело:
Додано: Пон 28 лип, 2025 12:23
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