Додано: Сер 30 лип, 2025 10:35

GALeon написав: https://www.insauga.com/home-prices-are-down-1m-in-these-greater-toronto-neighbourhoods/ https://www.insauga.com/home-prices-are-down-1m-in-these-greater-toronto-neighbourhoods/

Дякую за цей матеріал про ринок нерухомості в Канаді. Цікаво.Для тих, хто хоче більше інформації, є з таблицями та графіками (посилання нижче).Головний лейтмотив:«Дані Канадської асоціації нерухомості (CREA) показують, що базова ціна на вторинне житло, продане по всій Канаді в червні 2025 року, становила 698 000 доларів США, що на 3,7% менше, ніж рік тому.CREA також повідомила про співвідношення продажів до нових оголошень (SNLR) на рівні 50%, що вказує на збалансованість на національному рівні за червень 2025 року.»В цілому ринок нерухомості в Канаді в стані стабілізації із рекомендацією купувати.Є цікаві розділи про те, що може собі дозволити людина, якщо заробляє на рік 100 000 С$.Для довідки:а) за повідомленнями наших в Канаді, щоби жити достойно, треба мати таку професію та кваліфікацію, яка дозволяє отримувати 30 С$ за годину (це приблизно 2096*30=62 880 С$).б) як правило, наші люди в Канаді отримують менше 20 за годину. Діапазон зарплатні в 30…50 С$ є для ліцензованих (!) кваліфікованих людей.в) підтримую звʼязок з приятелем, який має дуже високу кваліфікацію та зарплатню в діапазоні 60 000…80 000 С$ на рік, то НЕ ШИКУЄ (одинак в Торонто).Стаття за посиланням нижче містить дуже цікаві дані про ціну приватного будинка для родини (орієнтир ціни - 776 000 С$), для квартири 494 600С$, для оренди - більше 2000 С$ (за місяць).Цікавим є також на фоні загальноканадського зниження цін на нерухомість та оренду - зростання цін в місті Едмонтон, де українців заїхало дуже багато (родина моєї племінниці мешкає саме там - оренда апартаментів обходиться в 1700 С$).Посилання на більш ретельну інформацію: