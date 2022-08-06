|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 20 сер, 2025 11:50
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Cпальня людини яка має 235 000 дол США Хоча квартира продається по ціні значно нижчій ніж ринкова
Додано: Сер 20 сер, 2025 22:04
Зато в прицентралье! Трамвай по домом! Для ценителей ШРТ и ненавистников автомобилей самое то!
Додано: Сер 20 сер, 2025 23:16
Тут вже як кому, але я би радив купляти з паркомісцем обовязково. В Польщі квартира без паркомісця неліквід. Щодо району - там насправді 5 хв транспортом до Вісли. Є усілякі люксмеди, мак, кфц, бедронка, фітнес ітд. Непоганий район, як для Кракова.
Додано: Чет 21 сер, 2025 11:59
Чомусь у мене оці нові будинки біля Матечнего та Фабрики Шиндлера стійко асоціюються з бородатими 25-35 річними електросамокатниками та їхніми дівчинами з маленькими песиками. Житло для родини з дітьми (4-5 кімнат та площа від 100 квадратів) у такому районі буде коштувати космічних грошей, а їздити і так по усьому місту доведеться. Я зі своїх "іпєнєй" за 10-20 хвилин можу доїхати машиною у 5 різних супермаркетів, у Мак/КФЦ, до Вісли, у кілька парків, до аеропорта. Таксі до центра 40-50 злотих.
Додано: Чет 21 сер, 2025 14:51
Щось 10-20 хв до Вісли надто оптимістично. Можливо у вихідний літа? Бо бачу що часто автомобілісти долають один квартал за 5 хв. Ну звичайно осінню в час пік.
Додано: Чет 21 сер, 2025 17:03
Додано: Нед 24 сер, 2025 09:40
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
"Як гарячі пиріжки"
Цікаво, чого не можна просто опустити трохи ціни - і продажі підуть як по маслу?
Додано: Сер 27 сер, 2025 11:01
Нерухомість в Анталії: які тенденції?
Я не мешкаю в Анталії вже більше року - але спілкуюся інтенсивно з нашою українською діаспорою: у людей виникає безкінечна кількість важливих питань і всі думають, що тільки я можу розтлумачити, що робити в тій чи іншій ситуаціях...
АЛЕ ПОМІЧАЮ ПОПИТ НА ВЗЯТТЯ В ОРЕНДУ КВАРТИР. НАШИМИ.
Ось одна українська родина шукає в оренду на довгий термін квартиру 3+1 в Анталії.
Оскільки "термін довгий", то порадив на влізти в оренду квартири в так званому "закритому для поселення іноземців" мікрорайоні, бо картку ВНП там не отримаєш.
Хитрі турки, коли побачили що в самих "солодких" мікрорайонах кількість іноземців, які люблять солодощі у вигляді найдешевших в світі квартир (рівень цін був в 33 000...53 000 за двокімнатну та 53 000...70 000 за трикімнатну квартиру) перевищила 25% від зареєстрованих мешканців, - такі мікрорайони оголосили "закритими", чим значно загальмували зростання цін на житло в таких мікрорайонах. Звісно, тим в якійсь мірі покращили життя власних громадян.
Так ось, вчора спитав у нашої українки, яка в пошуках квартири 3+1 про той рівень цін, який їм пропонують рієлтори.
Ось відповідь:
"Доброго дня. Ціна дуже різна залежить від району.
Район Кепез в самий кінець там 600$, біля моря: Лиман, Хурма 1200-1800 $"
Примітка:
- район Кепез (Kepez) - на півночі Анталії - раніше вважався чисто турецьким районом Анталії - "для бідних". Одначе в останні роки - завдячуючи суттєвому попиту на житло - був забудований новими будинками непоганої архітектури та якості. До ажіотажу можна було купити квартиру за 100 000 лір при курсі 3,5 ліри за 1 долар. Взяти квартиру в оренду можна було приблизно за 200 доларів.
- мікрорайоіни "Liman" (перша лінія до Середземного моря) та "Hurma" (друга лінія до моря) були найбільш популярними в Анталії - на сьогодні є "закритими" для поселення іноземцями. Зараз - незважаючи на "закритість" - "Hurma" інтенсивно розбудовується, не дивлячись на закритість та нестачу земельних ділянок. Неймовірна кількість нових ЖК.
В останні 2 роки мерія міста віддала у приватну власність величезні вільні державі ділянки землі Забудовникам. Ті аж клацали зубами, дивлячись на вільні від забудови ділянки на відстані в 1000...1500 м від Середземного моря.
Правда, мера міста Анталія разом із 6-ма замами заарештували 2 місяці тому та сидять зараз в буцерагні, а його зами зайняли вільні камери у фурдигах, цюпах та казенках...
Мер міста Анталія мав не тільки прізвище, яке в перекладі з турецької має значення "жучок" (маленький жук), але й зробив невеличку помилку: в якості хабаря взяв в одного із Забудовників в дар квартиру в суперелітному ЖК ціною в 30 000 000 лір (близько 30 000 000 гривень), а заплатити забув... За нього проплату зробила інша людина... На цьому його і спіймали...
Квартира тут:
Так що ось так: "Район Кепез в самий кінець там 600$, біля моря: Лиман, Хурма 1200-1800 $"
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|