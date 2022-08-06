Додано: Сер 27 сер, 2025 11:01

Я не мешкаю в Анталії вже більше року - але спілкуюся інтенсивно з нашою українською діаспорою: у людей виникає безкінечна кількість важливих питань і всі думають, що тільки я можу розтлумачити, що робити в тій чи іншій ситуаціях...АЛЕ ПОМІЧАЮ ПОПИТ НА ВЗЯТТЯ В ОРЕНДУ КВАРТИР. НАШИМИ.Ось одна українська родина шукає в оренду на довгий термін квартиру 3+1 в Анталії.Оскільки "термін довгий", то порадив на влізти в оренду квартири в так званому "закритому для поселення іноземців" мікрорайоні, бо картку ВНП там не отримаєш.Хитрі турки, коли побачили що в самих "солодких" мікрорайонах кількість іноземців, які люблять солодощі у вигляді найдешевших в світі квартир (рівень цін був в 33 000...53 000 за двокімнатну та 53 000...70 000 за трикімнатну квартиру) перевищила 25% від зареєстрованих мешканців, - такі мікрорайони оголосили "закритими", чим значно загальмували зростання цін на житло в таких мікрорайонах. Звісно, тим в якійсь мірі покращили життя власних громадян.Так ось, вчора спитав у нашої українки, яка в пошуках квартирипро той рівень цін, який їм пропонують рієлтори.Ось відповідь:"Доброго дня. Ціна дуже різна залежить від району.Район Кепез в самий кінець там 600$, біля моря: Лиман, Хурма 1200-1800 $"Примітка:- район Кепез (Kepez) - на півночі Анталії - раніше вважався чисто турецьким районом Анталії - "для бідних". Одначе в останні роки - завдячуючи суттєвому попиту на житло - був забудований новими будинками непоганої архітектури та якості. До ажіотажу можна було купити квартиру за 100 000 лір при курсі 3,5 ліри за 1 долар. Взяти квартиру в оренду можна було приблизно за 200 доларів.- мікрорайоіни "Liman" (перша лінія до Середземного моря) та "Hurma" (друга лінія до моря) були найбільш популярними в Анталії - на сьогодні є "закритими" для поселення іноземцями. Зараз - незважаючи на "закритість" - "Hurma" інтенсивно розбудовується, не дивлячись на закритість та нестачу земельних ділянок. Неймовірна кількість нових ЖК.В останні 2 роки мерія міста віддала у приватну власність величезні вільніділянки землі Забудовникам. Ті аж клацали зубами, дивлячись на вільні від забудови ділянки на відстані в 1000...1500 м від Середземного моря.Правда, мера міста Анталія разом із 6-ма замами заарештували 2 місяці тому та сидять зараз в буцерагні, а його зами зайняли вільні камери у фурдигах, цюпах та казенках...Мер міста Анталія мав не тільки прізвище, яке в перекладі з турецької має значення "жучок" (маленький жук), але й зробив невеличку помилку: в якості хабаря взяв в одного із Забудовників в дар квартиру в суперелітному ЖК ціною в 30 000 000 лір (близько 30 000 000 гривень), а заплатити забув... За нього проплату зробила інша людина... На цьому його і спіймали...Квартира тут:Так що ось так: "Район Кепез в самий кінець там 600$, біля моря: Лиман, Хурма 1200-1800 $"