Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
  #
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 11:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Cпальня людини яка має 235 000 дол США :D Хоча квартира продається по ціні значно нижчій ніж ринкова
https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedam-mi ... 736Qe.html
Зображення
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10116
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 22:04

  BIGor написав:Cпальня людини яка має 235 000 дол США :D Хоча квартира продається по ціні значно нижчій ніж ринкова
https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedam-mi ... 736Qe.html
Зображення

Зато в прицентралье! Трамвай по домом! Для ценителей ШРТ и ненавистников автомобилей самое то!
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3773
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 23:16

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Cпальня людини яка має 235 000 дол США :D Хоча квартира продається по ціні значно нижчій ніж ринкова
https://www.olx.pl/d/oferta/sprzedam-mi ... 736Qe.html
Зображення

Зато в прицентралье! Трамвай по домом! Для ценителей ШРТ и ненавистников автомобилей самое то!

Тут вже як кому, але я би радив купляти з паркомісцем обовязково. В Польщі квартира без паркомісця неліквід. Щодо району - там насправді 5 хв транспортом до Вісли. Є усілякі люксмеди, мак, кфц, бедронка, фітнес ітд. Непоганий район, як для Кракова.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10116
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 11:59

  BIGor написав:Щодо району - там насправді 5 хв транспортом до Вісли. Є усілякі люксмеди, мак, кфц, бедронка, фітнес ітд. Непоганий район, як для Кракова.

Чомусь у мене оці нові будинки біля Матечнего та Фабрики Шиндлера стійко асоціюються з бородатими 25-35 річними електросамокатниками та їхніми дівчинами з маленькими песиками. Житло для родини з дітьми (4-5 кімнат та площа від 100 квадратів) у такому районі буде коштувати космічних грошей, а їздити і так по усьому місту доведеться. Я зі своїх "іпєнєй" за 10-20 хвилин можу доїхати машиною у 5 різних супермаркетів, у Мак/КФЦ, до Вісли, у кілька парків, до аеропорта. Таксі до центра 40-50 злотих.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3773
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 14:51

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Щодо району - там насправді 5 хв транспортом до Вісли. Є усілякі люксмеди, мак, кфц, бедронка, фітнес ітд. Непоганий район, як для Кракова.

Чомусь у мене оці нові будинки біля Матечнего та Фабрики Шиндлера стійко асоціюються з бородатими 25-35 річними електросамокатниками та їхніми дівчинами з маленькими песиками. Житло для родини з дітьми (4-5 кімнат та площа від 100 квадратів) у такому районі буде коштувати космічних грошей, а їздити і так по усьому місту доведеться. Я зі своїх "іпєнєй" за 10-20 хвилин можу доїхати машиною у 5 різних супермаркетів, у Мак/КФЦ, до Вісли, у кілька парків, до аеропорта. Таксі до центра 40-50 злотих.

Щось 10-20 хв до Вісли надто оптимістично. Можливо у вихідний літа? Бо бачу що часто автомобілісти долають один квартал за 5 хв. Ну звичайно осінню в час пік.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10116
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 17:03

  BIGor написав:Щось 10-20 хв до Вісли надто оптимістично. Можливо у вихідний літа? Бо бачу що часто автомобілісти долають один квартал за 5 хв. Ну звичайно осінню в час пік.

А кому треба саме у час пік на Віслу їхати гуляти? Не можна після 17-ї години, коли основні пробки вже зникли?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3773
З нами з: 26.02.18
Подякував: 702 раз.
Подякували: 618 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 09:40

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

"Як гарячі пиріжки"
https://finanse.wp.pl/jest-d-a-flipper- ... 092775168a
Flipper żali się, bo nie może sprzedać mieszkań. Ma 68 nieruchomości
Na rynku nieruchomości trwa spowolnienie, co niepokoi inwestorów. Wojciech Orzechowski, ekspert w tej dziedzinie, podkreśla, że sytuacja jest trudna, zwłaszcza dla tych, którzy korzystali z kredytów.

Wojciech Orzechowski, inwestor i szkoleniowiec nieruchomościowy w sesji Q&A zwrócił uwagę na obecny zastój na rynku mieszkaniowym.

- Wyobraźcie sobie, że wszystko stoi - mówił, opisując aktualny popyt na mieszkania. Orzechowski przyznaje, że ma obecnie 68 mieszkań wystawionych na sprzedaż, ale transakcje są rzadkością. - Co prawda, mamy teraz 3-4 transakcje, do których podchodzimy. Dwie w Poznaniu, dwie w Łodzi, ale kupujący są kredytowi - dodał.

Flipper ma problem ze sprzedażą mieszkań
Inwestorzy, którzy zainwestowali w nieruchomości, nie są zadowoleni z obecnej sytuacji.

- Mam zniecierpliwienie wśród inwestorów, bo jednak ten rynek jest w spowolnieniu - zaznaczał Orzechowski. Wielu z nich nie może odzyskać zainwestowanych środków, co jest szczególnie bolesne, gdy kapitał pochodził z kredytów. - To jest bolesne i to trzeba przetrwać. Niestety, to są ryzyka, które podejmuje się, gdy działamy na rynku nieruchomości - podkreślał.

Orzechowski zasugerował, że jednym z rozwiązań jest przeczekanie trudnej sytuacji, co jest łatwiejsze, gdy inwestycja była finansowana z własnych środków.

- Jeżeli masz nieempatycznego inwestora, to znaczy, który nie rozumie tego albo inaczej… bo może być tak, że inwestor jest przyciśnięty po prostu. On ma swoje problemy, ma swoje wydatki. No to jest d**a, no to wtedy się stresujesz, nie. Ale jeżeli kapitał jest twój, to jest kwestia przeczekania - wyjaśniał.

Dla tych, którzy korzystali z kredytów bankowych, Orzechowski proponuje wynajem krótkoterminowy jako sposób na pokrycie rat. - Jeżeli kapitał jest z banku i musisz płacić raty, to najlepiej to mieszkanie wynająć w najmie krótkoterminowym. Wtedy z wpływających środków masz na raty - radził.

Jak zauważa portal fxmag.pl, ceny mieszkań w Polsce są obecnie w stagnacji. Analizy pokazują, że ofertowe ceny za mieszkania z rynku wtórnego w lipcu były o 1,5 proc. niższe niż rok temu.


Цікаво, чого не можна просто опустити трохи ціни - і продажі підуть як по маслу?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10116
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1463 раз.
Подякували: 1866 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 27 сер, 2025 11:01

Нерухомість в Анталії: які тенденції?

Я не мешкаю в Анталії вже більше року - але спілкуюся інтенсивно з нашою українською діаспорою: у людей виникає безкінечна кількість важливих питань і всі думають, що тільки я можу розтлумачити, що робити в тій чи іншій ситуаціях...

АЛЕ ПОМІЧАЮ ПОПИТ НА ВЗЯТТЯ В ОРЕНДУ КВАРТИР. НАШИМИ.

Ось одна українська родина шукає в оренду на довгий термін квартиру 3+1 в Анталії.

Оскільки "термін довгий", то порадив на влізти в оренду квартири в так званому "закритому для поселення іноземців" мікрорайоні, бо картку ВНП там не отримаєш.
Хитрі турки, коли побачили що в самих "солодких" мікрорайонах кількість іноземців, які люблять солодощі у вигляді найдешевших в світі квартир (рівень цін був в 33 000...53 000 за двокімнатну та 53 000...70 000 за трикімнатну квартиру) перевищила 25% від зареєстрованих мешканців, - такі мікрорайони оголосили "закритими", чим значно загальмували зростання цін на житло в таких мікрорайонах. Звісно, тим в якійсь мірі покращили життя власних громадян.

Так ось, вчора спитав у нашої українки, яка в пошуках квартири 3+1 про той рівень цін, який їм пропонують рієлтори.
Ось відповідь:
"Доброго дня. Ціна дуже різна залежить від району.
Район Кепез в самий кінець там 600$, біля моря: Лиман, Хурма 1200-1800 $"

Примітка:
- район Кепез (Kepez) - на півночі Анталії - раніше вважався чисто турецьким районом Анталії - "для бідних". Одначе в останні роки - завдячуючи суттєвому попиту на житло - був забудований новими будинками непоганої архітектури та якості. До ажіотажу можна було купити квартиру за 100 000 лір при курсі 3,5 ліри за 1 долар. Взяти квартиру в оренду можна було приблизно за 200 доларів.
- мікрорайоіни "Liman" (перша лінія до Середземного моря) та "Hurma" (друга лінія до моря) були найбільш популярними в Анталії - на сьогодні є "закритими" для поселення іноземцями. Зараз - незважаючи на "закритість" - "Hurma" інтенсивно розбудовується, не дивлячись на закритість та нестачу земельних ділянок. Неймовірна кількість нових ЖК.

В останні 2 роки мерія міста віддала у приватну власність величезні вільні державі ділянки землі Забудовникам. Ті аж клацали зубами, дивлячись на вільні від забудови ділянки на відстані в 1000...1500 м від Середземного моря.
Правда, мера міста Анталія разом із 6-ма замами заарештували 2 місяці тому та сидять зараз в буцерагні, а його зами зайняли вільні камери у фурдигах, цюпах та казенках...
Мер міста Анталія мав не тільки прізвище, яке в перекладі з турецької має значення "жучок" (маленький жук), але й зробив невеличку помилку: в якості хабаря взяв в одного із Забудовників в дар квартиру в суперелітному ЖК ціною в 30 000 000 лір (близько 30 000 000 гривень), а заплатити забув... За нього проплату зробила інша людина... На цьому його і спіймали...
Квартира тут:
https://www.ozpinarlar.com.tr/tr/proje/casa-trio

Так що ось так: "Район Кепез в самий кінець там 600$, біля моря: Лиман, Хурма 1200-1800 $"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11199
З нами з: 12.02.09
Подякував: 4009 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
 
5
  #
