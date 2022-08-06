RSS
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 19:39

  mixei написав:BIGor Нам потрібна була більша... порахували, що оренда такої буде дорожче ніж платіж по іпотеці, якщо закинути 20% від вартості. Тому купили, а меншу будем здавати - оренда повинна перекривати платіж по іпотеці. Могли взяти за готівку, але плануємо інвестувати її в інших країнах.

Я вже купу квартир рахував оренда vs іпотека - перекриває коли тільки 50% перший внесок, або іпотека має бути десь під 3%. Можливо Ви знайшли якийсь прикольний варіант/дешевший кредит - може бути.
