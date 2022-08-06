|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 сер, 2025 19:39
mixei написав:BIGor
Нам потрібна була більша... порахували, що оренда такої буде дорожче ніж платіж по іпотеці, якщо закинути 20% від вартості. Тому купили, а меншу будем здавати - оренда повинна перекривати платіж по іпотеці. Могли взяти за готівку, але плануємо інвестувати її в інших країнах.
Я вже купу квартир рахував оренда vs іпотека - перекриває коли тільки 50% перший внесок, або іпотека має бути десь під 3%. Можливо Ви знайшли якийсь прикольний варіант/дешевший кредит - може бути.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10127
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1466 раз.
- Подякували: 1869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|10572
|6574058
|
Суб 30 сер, 2025 10:02
Bolt
|
|25332
|17178537
|
|
|6
|388623
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|