Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Реєстрація права власності: як це працює в Україні та інших країнах Європи
Щось ніхто не хоче відповісти на запитання Модератора, то спробую я.
1. Як на мене, то найпростіше та приємніше реєстрація власності відбувається в Туреччині.
Всі угоди - виключна прерогатива держави з фіксованими платежами.
Фактично ніякі нотаріуси не залучені ніяк: навіть Угоду купівлі/продажу складає держава в особі чиновника Кадастрового центру (TAPU).
В он-лайн режимі Продавець бере рандеву (дату та час), треба прибути вчасно.
Викликали: Угода вже готова (тому що під час он-лайн реєстрації на укладання Угоди Продавець вказує, що саме він продає, Угоду зачитали в голос (для іноземця - перекладач), підписали - розійшлися.
Все!
За отриманням Права власності треба Покупцеві прийти не раніше, як в той же день о 15:00. За цей час виконують розрахунки (часто готівкою (!) прямо в Кадастровому центрі) та Покупець сплачує у відділенні банку податок (4%) плюс за послуги Кадастрового центра (цифру точно не знаю, щось в районі 100 євро по курсу).
Все доволі просто та швидко.
Необхідні документи: паспорти учасників Угоди, Акт експертизи квартири (замовляється в он-лайн режимі заздалегідь), для іноземця: переклад закордонного паспорта, завірений нотаріально. Плюс турецький ідентифікаційний номер (оформлюється безкоштовно в он-лайн режимі або особистим візитом в Податкову).
2. Можливо, не складніше купувати нерухомість у Франції. Просто процес розтягнутий у часі як правило на три місяці. Більше захищені як Продавець, так і Покупець. У Покупця є час не зробити помилку.
Від іноземця потрібний тільки закордонний паспорт - навіть без перекладу. НІЯКИХ інших документів НЕ треба. Французький ІНН оформить пізніше нотаріус сам.
Спочатку у нотаріуса укладається попередня Угода. Це досить великий за обсягом документ, в якому зазначені всі абсолютно особливості нерухомості, навіть до того, коли останній раз очищено димохід каміна.
Іноземцю текст Угоди спочатку надсилається нотаріусом для ознайомлення. Потім в присутності нотаріуса зачитує текст перекладач. Процедура може продовжуватися 1……1,5 години.
Ціна продажу записується зі слів Продавця (!).
Після цього сторони розходяться на 3 місяця!
За цей час:
- нотаріус повідомляє місцеву мерію про можливу зміну власника;
- мерія на протязі 2-х місяців має право спрямувати зауваження або висловити бажання приоритетного (!) викупу нерухомості в інтересах громади - для жителів населеного пункта.
- нотаріус ретельно перевіряє, чи немає якихось претендентів на нерухомість та чи немає обмежень;
- Покупець вносить завдаток в сумі 5...10% від суми угоди з правом відмовитися на протязі 10 діб (час на роздуми!!!!!!!); при відмові на протязі 10 діб - всі гроші повертаються Покупцеві! Повертає нотаріус, а не Продавець.
- на відміну від різних інших варіантів Покупець не передає ніякі гроші Продавцеві, а передає виключно нотаріусу (перераховує на рахунок нотаріуса в банку).
- Продавець отримає гроші виключно від нотаріуса після підписання остаточного тексту Угоди. Тобто схема така: гроші Покупця - рахунок нотаріуса в банку - укладання остаточної Угоди рахунок Продавця в банку. Ніякої готівки та перерахунку грошей.
- сторони (Продавець та Покупець) можуть проводити за допомогою нотаріуса процедуру в он-лайн режимі (!), тобто ОСОБИСТО взагалі не зустрічаючись;
- ще цікава особливість: якщо в схемі є рієлтор, він НЕ отримує (!) ніяких грошей від Покупця. Це виключно приватна Угода між Продавцем та рієлтором. Але суму винагороди покупець при бажанні може дізнатися «для інтересу» у нотаріуса (щоби оцінити наскільки ріелтор добре з ним працював). Така сума може бути доволі суттєвою: 5…8% від ціни нерухомості. Покупець ніяк не втручається в їх особисту справу.
- нотаріус виконує основну юридичну та формальну роботу, його винагорода складає фіксовану ставку в 8%. Ось ці гроші на рахунок нотаріуса сплачує Покупець.
- ніяких податків на купівлю нерухомості Покупець не сплачує. На момент підписання остаточної угоди Покупець повинен тільки оформити Поліс страхування нерухомості (орієнтовно 500...600 євро зща рі). В момент оформлення Угодли Покупець повинен сплатити щорічний податок на нерухомість - при чому тільки в пропорційній до кількості днів (із 365 в році) своєї частці. Так само відповідну частку сплатить Продавець.
- після укладання Угоди та банківських розрахунків проходить приблизно місяць, коли нотаріус проводить остаточну реєстрацію Права власності та надсилає Покупцеві поштою основний документ - як власнику нерухомості.
Я би тут звернув особливу увагу на процес розрахунків: виключно банківські перекази з рахунка на рахунок без всякої готівки.
Вдалих інвестицій!