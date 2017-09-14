Я ж написав «хто вирішив». Верховна Рада через закон України про дорожній рух і МОЗ через наказ. Але точно не твій сімейний лікар))
Ти просто порушник, тому їздиш, але в нашій країні таких багато І не тільки в сфері дорожнього руху))
Колись , я думаю , ми пройдемо до того, що будуть єдині реєстри. Вже начебто є таке в сфері авіації. Про що мова? Йде військовий пілот з авіації саме по здоровʼю (не по закінчень контракту), отримає додаткові виплати і пільги, адже він інвалід, навіть в піхоту не придатний. А потім йде проходить цивільну льотну комісію і раптом «придатний». Як таке може бути взагалі? Так от таке прикривають (чи вже прикрили, хз).
Так в отут. Ти з інвалідністю . Саме по тиску . Не можеш служити , прикуєш догляд. То як т з таким діагнозом що м можеш водити, якщо тебе в будь який момент може схопити кондратій?
Без ноги - можеш. Бо на кермі додатковий перемикач. А от з тиском не можеш. І це правильно[/qгиte] Пілоти без ногои /рукм
В даному випадку я нічого не порушую, якщо я шось порушую- хай це суд доводить.
Саме в тому і справа, що саме суд, у випадку чого, тобі накине за керування, коли ти не мав права керувати. Якщо ти вчиниш ДТП з наслідками, (я про кримінальне провадження і суд) то буде мед експертиза. Якщо при ній зʼясують, що у тебе був встановлений діагноз , з яким не керують, то ти будеш відповідати і за ДТП і за керування , коли не мав права керувати. І судова практика така вже є))
Тобто ти таки порушник (по факту!!) , але поки нічого не трапилось, нема механізму на сьогодні тебе притягти)) Це знаєш, як ото лазєйки в КУпАП. Наче і не можна їздити з перегрівшою підсвіткою номера вночі. Але притягнути зі штрафом можна, лише якщо довести що ти ПОЧИНАВ так рух, а не в процесі)) А в іншому випадку лише попередження. Або перевищення швидкості на 10 км/год - це порушення, але нема штрафу))
А, ще… якщо з дружиною будеш розлучатись і вона «здасть», що ти ж недозволеним діагнозом їздиш. Про який знаєш!!! Теж можуть «нажабити»))
_hunter написав:Это дышло же можно и в другую сторону развернуть: а в чем _их_ "забота" выражается - по отношению к М2360, застрявшим в стране? 🤔
Да, ни в чём эта "забота" не выражается. Нет у них никаких обязанностей ни перед обществом, ни перед государством.
Тут уже сформировалась группа профессиональных "переживальщиков" о ВПО и мирных жителях прифронтовых зон. Но "переживают" они как-то своеобразно - со своих квартир. Я уже спрашивал - эвакуировал хоть кто-то из них хоть одну семью или приютил у себя? Они почему-то только переживают о том, чтобы никто не выехал. В их больных головах, если один мирный выезжает из Киева или Винницы, то другой мирный погибает где-то в Донецкой области. Как эта "логика" работает в их головах, я понять не могу.
Что-то сказать о каких-то "бегунцах", вспомнить обе мне в женском роде, похихикать со этого всего между собой как дети в детском саду - вот, и вся их "борьба" и "переживания". "План потужності" выполнен, можно вернуться на диваны, хотя, возможно, они с них и не вставали.
Но, во-первых, все эти люди нужны не на один монитор
наоборот вся эта цепочка людей разная практически на каждую группу товаров - потому что монитор, шнурки и скажем пачка масла - это три разные истории, их одной и той же командой не закроешь. Даже монитор и мышь разными путями на стол к потребителю едут, в современной невоенной экономике. Законов же не принято "покупать только там то", и тендера с целью экономить держкошт и купить подешевле, и коммерцию с Returns Of Investments никто не отменял. Что будем делать если монитор дешевле из Тайваня а мышь дешевле из Китая? Вот и имеем "тысячи ухилянтов жрущих в барах".
ЛАД написав:вами перечисленные могут быть женщинами.
В теории или на практике:? В теории -да, а на практике работодателю нужен специалист обладающий конкретными навыками на конкретную должность, и отказывать по причне пола это даже незаконно не говоря уже о том что не логично - ну сиди тогда жди когда зайдет резюме от женщины (у которой кстати есть выбор работать за вот эту зарплату на критическом предприятии Украины или съездить в Польшу на социалку), а условный нужный военным "монитор" пока на складе в Тайване полежит
Тисячу ухилянтів жруть в барах і ніпроякий монітор вони не думають. Все в їх житті іде як і йшло до війни
