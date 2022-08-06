|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:32
Ana написав: Альтернативщик написав: BIGor написав:
Не громадянам кредити теж дають - Сантандер дає навіть людям без карт побиту.
Есть какое-то подтверждение этому смелому заявлению? Нам Santander отказал в ипотеке, хоть мы уже на карте резидента и более 5 лет клиенты банка)
Мог отказать по другим причинам. Но украинцам действительно они единственные кто дает даже без карт побыту кредиты.
Так і є, ці списки банків що дають по карті і не дають гуляють по всім українським групам, люди ходять і пишуть відгуки - що саме цей банк може дати такий кредит. Але загалом відмова може бути по інший причині - нема здольності, стажу чи непідходяща умова праці/контракт.
Додано: Нед 12 жов, 2025 22:49
Мне никто не даст. Я невезучий.
Чтобы мне что-то досталось легко?
Не не. Это не про меня.
Додано: Нед 12 жов, 2025 23:07
Бетон написав:
Мне никто не даст. Я невезучий.
Чтобы мне что-то досталось легко?
Не не. Это не про меня.
Так ті фліпери ж беруть. Знаходять інвесторів, по групам навіть шукають. Ті про яких я скидав відео - вони набрали кредитів на 10 млн долл, і нічого не переживають. Ви при тому вже маєте досвід. Наприклад я хз незнаю що за острів в кухні і нащо він треба, і чого через нього квартира дорожче.
