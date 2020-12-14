RSS
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 21:36

  flyman написав:
  foxluck написав:
  Faceless написав:Розшифруйте, будь ласка, в чому саме полягає грабування?

За кошти платників податків будуть дофінансовувати збитковий КМБ.
Я не купував "шару" в КМБ який збанкрутував. І мені не дуже хочеться щоб податки витрачалися на порятунок горе-інвесторів (не покупців, а інвесторів в котлован, які брали на себе ризики).

зато потужні експерти фукали "на нахалбуд"

Ти на ШРТ сів на електричку «Цитрамон-Дарниця» ?
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 21:49

  Faceless написав:Може то ви на приколі? Ви навіть посилання не навели. Так, поскиглили що зрада.

https://kmb.ua/ua/news/nkcpfr-prijnyala-r%d1%96shennya-pro-vidachu-timchasovogo-sv%d1%96doctva-prat-hk-ki%d1%97vm%d1%96skbud/
Рішення явно несправедливе. Навпаки шукаю хоч якісь плюси. Цих грошей повинно мінімум вистачити на добудову декількох тисяч квартир в Києві, частина з яких вийде на ринок. Може, це трохи попустить забудовників, які за останній рік вже взагалі берега попутали у своєму монопольному положенні.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 23:41

  dr_bastm написав:
  Faceless написав:Може то ви на приколі? Ви навіть посилання не навели. Так, поскиглили що зрада.

https://kmb.ua/ua/news/nkcpfr-prijnyala-r%d1%96shennya-pro-vidachu-timchasovogo-sv%d1%96doctva-prat-hk-ki%d1%97vm%d1%96skbud/
Рішення явно несправедливе. Навпаки шукаю хоч якісь плюси. Цих грошей повинно мінімум вистачити на добудову декількох тисяч квартир в Києві, частина з яких вийде на ринок. Може, це трохи попустить забудовників, які за останній рік вже взагалі берега попутали у своєму монопольному положенні.

Так а що не так? ПрАТ (приватне акціонерне товариство) планує випустити додаткові акції. Все чесно. Ви живете при комунізмі чи при капіталізмі?
