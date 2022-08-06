Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Нерухомість в Анталії: українці на другому місці як інвестори
За підсумками листопада 2025 року українці побили громадян Німеччини в конкурсі "Хто купить більше всіх квартир на всесвітньовідомому курорті" та вийшли на ДРУГЕ місце в ТОП-10 інвесторів-іноземців (треба дивитися нижню піктограму): https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 2025-54149 Листопад 2025 року - не самий плодовитий місяць для інвестицій, але люди не зівають... Українці купили в листопаді 159 квартир, а громадяни Німеччини - тільки 151...
Пане Акурт, а де більша частина допису?
Цікаво, що люди які дають мільярди Євро допомоги купили менше ніж люди з однієї з набідніших країн яка 4-й рік в повномасштабній війні...
Інвестиції в закордонну нерухомість: підсумки фінансового року....
Зараз в мережі купа чергових гадань на кавовій гущині: що воно буде до Різдва Христового (24 грудня), та що воно буде після.... Багато людей радіють з того, що 1-к кв в Києві подорожчали за рік на 10%.... Ще більше людей радіють з того, що за рік приватне житло в США подешевшало на ті самі 10%... На гілці "Еміграція, заробітчанство" навіть затихли апологети купівлі нерухомості в іпотеку. Так гАряче доводили, що краще жити НЕ зараз і наступні відведені Богом 30-60 років, а в потойбічному житті, а всі ці 30-60 років стояти в черзі Профспілкового комітету з надією на безоплатне дармове житло від держави.
Не знаю, чи є такі черги зараз і чи дійсно роздають безплатне житло - з моїх ВСІХ без виключення (!) родичів тільки родина тестя та тещі отримали 3-к квартиру від Профспілкового комітету. Правда, до цього більше 10 років жили в бараку в кімнаті площею чи 9, чи 12 квадратних метрів...
Так ось: рівно рік тому я писав власне дослідження з приводу того, куди вкладати гроші, нахом"ячені в Україні. Векторів напряму вкладення може бути багато - в тому числі в сімейний або власний бізнес, в будівництво, в освіту дітей (я НЕ маю на увазі годування сімей репетиторів), в унітаз, у мандрівки та в інше...
Якщо вкладати в нерухомість ЗА КОРДОНОМ - то куди саме?
Рівно рік тому я розмістив на цьому форумі власну думку, засновану на аналізі не тільки ринку, а й валют, та перспективи розвитку людства, де з цифрами та фактами припустив, що найкращим вкладенням нахом"яченого бабла та бабулетів є в вкладення в....
НЕВЕЛИЧКА ПАУЗА. Тут обов"язково треба нагадати панству чисто українську специфіку - невідому громадянам інших країн. Єдиною національною валютою для українців є гидомирно-зелені долЯри: саме за ці запліснявілі - але зараз обов"язково із синьою смужкою - продаються/купуються і квартири, і будинки, і земля, і автівки... Гріх сказати: але в мішки з-під цементу та пшениці складають хабарі саме в цій валюті... Ну, якщо сума сміхотворна - не більше 1,5 мільйонів доларів - то можуть носити, наприклад по Києву, в бумажняному пакеті з брендового магазину жіночої білизни...
(кінець паузи)
Так ось... Цікава статистика: цікавий факт та цікаві цифри....
Курс долар/євро в діапазоні 18 грудня 2024 року - 18 грудня 2025 року: - 1.0429 (12-20 грудня 24); - 1.0244 (05 січня 26) - 1.0879 (09 березня 26) - 1.1779 (29 червня 26) - 1.1723 (18 грудня 2026).
Який я тоді - а мова йшла про листопад - грудень 24 - січень 2025 робив прогноз та висновок? Найкраща інвестиція кінця 2024 року - це інвестиція в нерухомість в єврозоні, якою б дорогою вона б не була... І хто забариться та НЕ перетворить свої долари в кольорові Євро - програє. Його гидомирно-противні зелені папірці будуть знецінюватися.
Вчора приймав участь в цікавому експерименті - ми аналогічний частково обговорювали теж рівно рік тому і панове, яких я знаю по форуму давно та вважаю реально дуже розумними, дуже вірно та дуже цікаво висловлювали з цифрами та фактами припущення, що не все так погано і можна робити з кольоровими папірцями краще з точки зору математики, ніж описував я.
Так ось: вчора при мені було здійснено переказ з одного з американських банків доларів США в один з європейських банків - але вже в євро.
Цікаві цифри вийшли: американський банк НЕ бере комісію (зовсім!) за переказ (зазвичай не менше 45 доларів незалежно від суми - якщо це переказ в доларах) доларів для зарахування їх в європейському банку вже в євро. Але встановлює власний курс, за яким продає свої євро клієнту за долари. Тобто клієнт виграє як мінімум 45 доларів - бо не платить комісію - але погоджується на курс, за яким банк погоджується продати іншу валюту. Курс продажу євро за долари перевищив цифру в 1,21 долари за 1 євро. "А на меньшее я не согласен!" (с)
Гадаю, що - враховуючи вчорашній виступ головного чиновника США, якого багато хто так не любить - тобто президента - щодо економічних питань (Звернення до нації на 18 хвилин) призведе до інфляції долара до цифри 1,30 вже в кінці весни.
Я ще вчора трохи кепкував з приятелів, які цілий рік полювали на чудову квартирку в центрі Амстердама за ціною в 450 000 євро - площею в 60 кв. м. А це вже і не кепкую... Купили. За євро. В іпотеку. Обидва працюють...
Чого і не пожити з видом на знамениті канали Амстердаму... Скільки того життя! (с)
Інвестиції в нерухомість Греції: ситуація в 2025 році.
1. Згідно з дослідженням, ізраїльські інвестори займають найбільшу частку серед іноземних покупців в Афінах. За ними йдуть покупці з Туреччини та Лівану, тоді як значний інтерес також спостерігається з боку Китаю та України. Подібна картина спостерігається в Салоніках. Ізраїльтяни знову посідають перше місце, тоді як покупці з Болгарії, Німеччини, Туреччини та Албанії є одними з інших помітних груп.
2. У регіонах за межами Афін та Салонік німецькі інвестори лідирували в купівлі нерухомості іноземними інвесторами. Хоча болгарські та французькі покупці зберегли сильну присутність, ізраїльські та турецькі інвестори також мали значну частку в цих регіонах.
3. Що стосується фінансування, то домінували покупки за готівку. 90% іноземних покупців фінансували придбання житла за рахунок власних ресурсів. Відсоток тих, хто вдавався до кредитів або позик, обмежувався 10%.
не зрозуміло, як можна платити майже такі кошти (з іпотекою вийде 650тис за 25 років) за халупу 60кв.м. вибачте, мені не дуже пасує Голландія, і Амстердам взагалі (з його нудними сирими провулками з каналами), сирістю, дощами, покатався на таксі по центру і зрозумів чому вони майже всі на байках або пішки (бо на таксі 25 хв, а пішки 30-35хв)
Краще жити в сухому і відносно теплому півдні України (до війни так 200% краще), у Амстердамі був регулярно по роботі на протязі 15 років, є локації значно приємніші (якщо робота не пов'язана з портовою логістикою і морським транспортом
akurt написав:Інвестиції в закордонну нерухомість: підсумки фінансового року....
Неймовірно цікавий аналіз. Висновок:
Америка — це казино з геніальним менеджментом. Європа — це швейцарський сейф, який нудний, але не згорає.
Жаль, я всегда считал, что доллар - не просто валюта. Я считал его символом личной свободы гарантией частной собственности воплощением конкуренции защитой от произвола государства валютой, за которой стояли суды, институты, правила
Но видимо это закончилось. Доллар перестал быть религией и стал инструментом
Почитаємо свіжий допис Міністра закордонних справ України Andrij Sybiha, з яким я особисто зустрічався декілька разів з питань життя нашої діаспори: "Через російську війну понад вісім мільйонів українців перебувають за межами України. Але де би не були наші громадяни, вони залишаються невід’ємною частиною нашого великого народу та мають зберігати звʼязки зі своєю державою. І моє завдання як міністра - зробити все, щоб наші люди відчували належну підтримку, захист і турботу.”
Це я до того, що можна лаятися або когось в чомусь звинувачувати, але реальність є реальністю: за кордоном опинилися мільйони українців, яким треба жити та виховувати дітей.
Три родини з моїх приятелів мешкають у Великій Британії. Найбільш цікавою є ситуація з купівлею власного будинка. В кредит.
Вихідні дані: - родина складається з батька та матері, які донедавна мешкали в Україні, та їх дітей - подружжя, яке перед війною отримали роботу в Польщі а досить престижній компанії, яка має філії в інших європейських країнах.
- так ось гарна освіта поруч з гарною професією дали можливість молодому подружжю отримати роботу в Польщі - підкреслюю: до початку жахливої війни. І робота не на будівництві або на збиранні суниці. «Білі комірці».
- Переїзд у Велику Британію відбувся на правах релокації з одного офісу однієї фірми в інший офіс тієї ж фірми. Але на правах звичайних українських біженців, які отримали такий самий захист, як в сотня тисяч українців у Великій Британії.
- класика: жили в орендованому - як і багато багато інших українців по всьому світові.
- родина виявилася розділеною та на сімейній раді прийняли стратегічне рішення обʼєднати статки батьків із стабільним майбутнім дітей.
- для цього батьки - дуже й не хотіли - але продали мрію свого життя - побудовану на березі Дніпра хату. Хата непогана. Там опалення на дровах котел або електрика. Генератор стоїть. Локація супер: 30 хвилин і ти в центрі! Якість добра. Класний будинок на три спальні. Сауна повноцінна, гараж. Продали за (видалено) повноцінних українських гидомирно-зелених доларів. Сума мені є відомою, але вказувати не буду, бо це в умовах дійсності досить невелика сума, гадаю до війни продали б вдвічі дорожче. А може і втричі… точна цифра однаково ніяк не допоможе читачеві. Самі власники говорять, що продали дешево…
- на момент продажу молодята вже засвоїлися у Великій Британії: обидва вже мали сталу роботу. Забрали батьків до себе. З точки зору економіки все вірно: поєднали ЗДОРОВИЙ глузд із статками батьків.
- довго шукали локацію та сам будинок. Слухали поради наших українців. Ні, за кордоном люди живуть досить скромно та точно прагматично: житло в новому селищі. Таких довкола озер багато. Зростають поселення як гриби. З Лондона багато їдуть до (назву населеного пункту видалено). Особливо пенсіонерів. Продають у Лондоні за мільйон та купують за 250-350 тисяч. До Лондона поїздом менше 1 години. І це прямо до центру. На машині не доїхати за такий час: близько трьох годин.
- так ось будинок НОВИЙ ринковою ціною в 300 000 британських фунтів. Перший внесок зробили за рахунок батьків - в діло пішли гроші від проданої хати.
- іпотека на 20 років під 4% річних.
- саме цікаве про сам будинок. виявилося, те саме, про що роками обговорюють на цьому форумі (інша гілка) любителі мешкати в залізобетонних паралелепіпедах з «модніми МОПамі» в Україні: на їх думку сотні мільйонів (!) людей та сотні мільйонів (!) будинків за кордоном побудовані з «гімна та палок». Угу… знаємо ми якість та довготривалість всіх тих залізобетонних паралелепіпедів…
[Примітка: я поважаю і вибір сотень мільйонів людей в Європі та в США: вони будують так, як будували їх батьки і 200 років тому, і стоять ті будинки і 100, і 200 років цілими….]
Так ось будинки - побудовані так: Дерево. Брус. Фанера. Але зовні виглядає як камʼяна будівля. Будинок досить скромний, хоча і два поверхи. Дах: черепиця керамічна. Плоска («плоская по внешней поверхности»). Виглядає трохи незвично саме тому, що плоска. На вулиці неймовірно чисто. Враження що все ж стерильним. Мабуть, буду закінчувати словами мого приятеля - він досить відомий український архітектор, який на днях мацав особисто той будинок: «… це точно! Все вилизано! Урн для сміття немає. Але й сміття ніде немає. Виховання. Усі дуже якісно будують…»
Хм… Виховання… Виховання… І не хотів, але згадав знаменитий вислів професора Преображенського… про «рАзруху в головах»…
P.S. Вкрай важлива інформація: за словами моїх респондентів тільки українцям дозволено купувати нерухомість у Великій Британії. У цих нових власників статус звичайних біженців. Не будуть платити - нерухомість відберуть.
Інвестиції в турецьку нерухомість: підсумки року 2025.
Я вже більше року не мешкаю в Туреччині, але свій «запасний аеродром» (інвестиція вересня 2017 року в сумі 49500$) зберігаю та намагаюся «тримати руку на пульсі».
1. У 2025 році по всій Туреччині було продано загалом 1 688 910 квартир. У 2025 році продажі житла в Туреччині загалом зросли на 14,3% порівняно з попереднім роком, досягнувши 1 688 910. Найбільшу кількість продажів житла було зафіксовано в провінціях Стамбул – 280 262, Анкара – 152 534 та Ізмір – 96 998.
2. За грудень 2025 року було куплено рекордну кількість квартир у порівнянні з попередніми роками: 254 777 квартир (грудень 2024: 212 637).
3. Продаж житла іноземцям зменшився на 9,4% у 2025 році порівняно з попереднім роком, досягнувши 21 534. У 2025 році частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла становила 1,3%. Провінціями з найбільшою кількістю продажів житла іноземцям у 2025 році були Стамбул (7 989), Анталія (7 118) та Мерсін (1 800). Це за підсумками року. А ось за грудень 2025: Продаж житла іноземцям зріс на 5,1% у грудні порівняно з аналогічним місяцем попереднього року, досягнувши 2541. Частка продажу житла іноземцям у загальному обсязі продажу житла в грудні становила 1,0%.
4. Розподіл інвестора за громадянством. Українці хоча і значно збільшили кількість куплених квартир, але зайняли тільки третє місце в ТОР-10 за підсумками грудня - куплено 193 квартири. У 2025 році найбільша кількість продажів житла за країною походження була здійснена громадянами росіі – 3649, далі йдуть Іран – 1878 та Україна – 1541. Громадяни Німеччини - місце 6.
P.S. За орієнтовними даними в Анталії квартири 1+1 в гарних локаціях з продаються за ціною в 100 000…150 000$. Квартири 2+1 продають за ціною від 120 000 до 200 000$. Квартири 2+1 в будинках преміум-класу орієнтовно від 375 000$. В найбільш «солодкому» для іноземців мікрорайоні Анталії - Hurma - найближчим часом здається в експлуатацію нова державна лікарня (велетенський сучасний комплекс). Місцеві вважають, що це підвищить інтерес інвесторів і навесні ціни можуть зрости на 20%.
Джерело: Інститут статистики Республіки Туреччина tuik.com.tr