Додано: Сер 11 лют, 2026 15:44
треба було інвестувати у Буковель (до 2003 року), сьогодні вже запізно, якщо не прокурор
Додано: Сер 11 лют, 2026 15:52
Дякую за відгук. Бартер одразу відкидаємо, бо маємо на увазі системне одержання доходу у грошовій формі. Решта - загальновідомі маніпуляції, які не вирішують проблему "контрольного винаймання житла". Зазначені вами варіанти можна обговорювати з тими клієнтами, які прожили умовно пів року і тому майже гарантовано не є уповноваженими ДПС. Усна пролонгація не надає жодних гарантій подальшої добропорядності клієнтів, оскільки роздисципліновує їх - роби з квартирою що заманеться.
Ніби ви усе перелічили. Навіть не знаю, що ще можна додати. Поки залишаємося у невизначеності. Цей законопроєкт можуть формувати і розглядати ще умовних 10 років.
