Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Цікаві новини надходять із Туреччини щодо нерухомості. Поки що інформація не підтверджена офіційно, але щось вже відбувається і документ очікують днями.
Це суттєва позитивна зміна на ринку нерухомості Туреччини.
Приблизно 5 років тому в Туреччині було оголошено про включення в список так званих «закритих для поселення іноземців» мікрорайонів десятків самих смачненьких районів найбільших курортних міст. Мотивація: кількість іноземців перевищує 25% населення.
Така ситуація реально призвела до збільшення цін на нерухомість - страждали громадяни країни. Це правда. Наприклад, в 2016-2021 роках будь-хто міг купити 2-о кімнатну квартиру приблизно за 45 000…50 000$, і це «під ключ» з повним ремонтом, частково з меблями (прихода та кухня), побутовою технікою (варочна поверхня, духова шафа та витяжка), а також з плавальним басейном (!). На піку цін - це весна/літо 2023 року такі квартири легко продавалися по 150 000$.
Наприклад: - в Анталії в список закритих було включено 3 мікрорайони великого району Коньяалти: це Liman, Hurma та Sarisu. Це самі «смачні» мікрорайони у берега моря! - в Аланіі в список увійшли 4 центральних мікрорайони!
Включення в список «закритих» мало такі наслідки: - іноземець купити квартиру міг, але отримати на цій підставі картку Виду на проживання - не міг. - іноземець взяти в оренду квартиру міг, але жити в ній більше безвізових 90 днів - не міг. Картку Виту на проживання не видавали. - станом на травень 2026 року відбулася стабілізація цін на ринку нерухомості та стагнація в царині купівлі квартир іноземцями, що звісно непокоїло Забудовників, бо будівництво весь час йшло шаленими темпами.
За ще не підтвердженими даними на наступному тижні буде Рішення Уряду про суттєві позитивні зміни в списку «закритих мікрорайонів».
Для іноземців це буде великий позитив: купівля нерухомості - шлях до отримання Виду на проживання в країні.
Прогнозують підвищення цін на нерухомість. Гадаю, що зміни викликані подіями війни в Ірані: капітали тікають з ОАЕ та інших країн в конфлікті. Місяць тому Туреччина оголосила про суттєву амністію капіталів, які заходять в країну, та відміна податків для іноземців на 20 років.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 чер, 2026 08:08, всього редагувалось 1 раз.
За повідомленнями турецької преси в аеропорту Анталії у пасажира, який прибув рейсом із Парижу, виявлено готівкою майже 400 000€. Цікаво, що вся сума купюрами по 50 євро. Також цікаво, що всі вони були замотані в дитячі підгузники. https://www.karshakimiyet.com/service/a ... 07887h.htm
Згідно із законодавством Туреччини: - необхідно декларувати готівкові кошти в сумі, більшій за 10 000€. На практиці особливо жорстких перевірок не буває. На виході із зони прильоту відбувається вибірковий контроль валіз пасажирів на рентгенівському сканері. Пояснювати походження коштів НЕ потрібно. Декларувати можна будь-яку суму готівки без пояснення мети іх використання в Туреччині. - при здійснені операцій купівлі нерухомості не треба пояснювати джерело отримання коштів. Готівкові кошти іноземець вносить на рахунок, який спеціально для цього відкривається в банку та конвертуються в турецьку ліру для здійснення операції купівлі нерухомості. Для цього Покупець отримує спеціальну довідку для Державного кадастрового центру.
Хомякоид написав:Короче купую будинок в Німеччині. Дав добро на Різдво, процес все тягнеться і тягнеться. Це ще іпотека не задіяна. Пять відсотків податок на купівлю. Це в моїй землі. Я не заздрю людям які купують будинки по пів мільйона і вище. Тільки податок на купівлю виходить суми від яких в піт кидає. Є бундесземлі де податок 6.5 відсотків.
если Вы задумались об этом , подумайте кто будем убирать дом и стричь газон , обрезать деревья и обпрыскивать все эти насаждения...+ ...
пише в темі еміграції, що наймає за готівку по вихідних мігрантів