Итоги: Энергетика 27.12.18

Додано: Чет 27 гру, 2018 13:17

Днем ранее нефть Brent подорожала на 9%, WTI - на 8%.



Поддержку нефтяным ценам в среду оказало ралли на фондовых рынках. Так, индексы США завершили торги среды ростом на 5-6% после падения на 2,2-2,9% в понедельник, во вторник американские рынки были закрыты на рождественские праздники.



Трейдеры отреагировали и на заявления министра энергетики России Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года в результате сделки ОПЕК+ и традиционного роста спроса в летний период.



Несмотря на рост предыдущего дня, нефтяные цены остаются низкими, отмечает сырьевой аналитик Samsung Securities в Сеуле Сим Хе-джин.



Стоимость нефти Brent и WTI остается у минимумов с прошлого года.



В пятницу инвесторы ожидают данные по запасам и добыче нефти в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют снижение коммерческих запасов в стране на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,8 миллиона баррелей.



Цена WTI на 39% ниже пика 03 октября, и цена Brent на 37% ниже пика октября.



Усилия Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, ограничить объем добычи с начала года на 322 000 баррелей в день — больше, чем ранее объявленные 250 000 баррелей в день на шесть месяцев начиная с января — не вызывали адекватных опасений в отношении предложения в конце 2018 г.

Продолжение роста добычи в США, особенно сланцевой нефти, также внесло вклад в опасения избытка предложения в мире.



Однако некоторые аналитики считают, что снижение цен начнёт влиять на принятие решений сланцевыми производителями.



Администрация энергетической информации США (EIA) представит данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе в пятницу, а не в среду.

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются в рамках коррекции после резкого роста днем ранее.Фьючерсы на нефть в среду резко выросли, после серии трёх сессий снижения подряд, и после того, как в предыдущую сессию уровень закрытия по WTI был минимальным с июля 2017 г.Рост фондового рынка, включая рост Dow industrials на 600 пунктов и S&P на 100 пунктов, и комментарии по улучшению стабильности для мирового предложения.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: