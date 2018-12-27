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Итоги: Энергетика 27.12.18

Итоги: Энергетика 27.12.18
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Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.
Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 13:17

Итоги: Энергетика 27.12.18

Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно снижаются в рамках коррекции после резкого роста днем ранее.

По состоянию на 07.25 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72% - до $54,89 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,54% - до $46,36 за баррель.

Днем ранее нефть Brent подорожала на 9%, WTI - на 8%.

Поддержку нефтяным ценам в среду оказало ралли на фондовых рынках. Так, индексы США завершили торги среды ростом на 5-6% после падения на 2,2-2,9% в понедельник, во вторник американские рынки были закрыты на рождественские праздники.

Трейдеры отреагировали и на заявления министра энергетики России Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года в результате сделки ОПЕК+ и традиционного роста спроса в летний период.

Несмотря на рост предыдущего дня, нефтяные цены остаются низкими, отмечает сырьевой аналитик Samsung Securities в Сеуле Сим Хе-джин.

Стоимость нефти Brent и WTI остается у минимумов с прошлого года.

В пятницу инвесторы ожидают данные по запасам и добыче нефти в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют снижение коммерческих запасов в стране на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,8 миллиона баррелей.

Фьючерсы на нефть в среду резко выросли, после серии трёх сессий снижения подряд, и после того, как в предыдущую сессию уровень закрытия по WTI был минимальным с июля 2017 г.

Рост фондового рынка, включая рост Dow industrials на 600 пунктов и S&P на 100 пунктов, и комментарии по улучшению стабильности для мирового предложения.

Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $4,69, или на 8,6%, до $46,22 за баррель.
Это наибольший дневной рост с 30 ноября 2016 г. В понедельник уровень закрытия по WTI был минимальным с 21 июля 2017 г., и WTI с начала месяца снижается на 9,25%.

Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $4, или на 7,9%, до $54,47 за баррель. Это также наиболее сильный дневной рост с 30 ноября 2016 г. С начала декабря цена Brent снижается на 7%.

Цена WTI на 39% ниже пика 03 октября, и цена Brent на 37% ниже пика октября.

Усилия Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, ограничить объем добычи с начала года на 322 000 баррелей в день — больше, чем ранее объявленные 250 000 баррелей в день на шесть месяцев начиная с января — не вызывали адекватных опасений в отношении предложения в конце 2018 г.
Продолжение роста добычи в США, особенно сланцевой нефти, также внесло вклад в опасения избытка предложения в мире.

Однако некоторые аналитики считают, что снижение цен начнёт влиять на принятие решений сланцевыми производителями.

Администрация энергетической информации США (EIA) представит данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе в пятницу, а не в среду.

В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/, http://www.dw.com, http://www.vedomosti.ru/ ,
http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html, http://oilgas.gov.tm/, http://www.bloomberg.com/news/articles, www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications, http://www.forbes.ru/biznes ,
https://www.svoboda.org/a/29244966.html
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