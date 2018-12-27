Итоги: Энергетика 27.12.18

По состоянию на 07.25 Киева стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,72% - до $54,89 за баррель.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,54% - до $46,36 за баррель.
Днем ранее нефть Brent подорожала на 9%, WTI - на 8%.
Поддержку нефтяным ценам в среду оказало ралли на фондовых рынках. Так, индексы США завершили торги среды ростом на 5-6% после падения на 2,2-2,9% в понедельник, во вторник американские рынки были закрыты на рождественские праздники.
Трейдеры отреагировали и на заявления министра энергетики России Александра Новака о том, что нефтяной рынок стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года в результате сделки ОПЕК+ и традиционного роста спроса в летний период.
Несмотря на рост предыдущего дня, нефтяные цены остаются низкими, отмечает сырьевой аналитик Samsung Securities в Сеуле Сим Хе-джин.
Стоимость нефти Brent и WTI остается у минимумов с прошлого года.
В пятницу инвесторы ожидают данные по запасам и добыче нефти в США за прошлую неделю. Аналитики прогнозируют снижение коммерческих запасов в стране на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,6%, до 438,8 миллиона баррелей.
Фьючерсы на нефть в среду резко выросли, после серии трёх сессий снижения подряд, и после того, как в предыдущую сессию уровень закрытия по WTI был минимальным с июля 2017 г.
Рост фондового рынка, включая рост Dow industrials на 600 пунктов и S&P на 100 пунктов, и комментарии по улучшению стабильности для мирового предложения.
Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $4,69, или на 8,6%, до $46,22 за баррель.
Это наибольший дневной рост с 30 ноября 2016 г. В понедельник уровень закрытия по WTI был минимальным с 21 июля 2017 г., и WTI с начала месяца снижается на 9,25%.
Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $4, или на 7,9%, до $54,47 за баррель. Это также наиболее сильный дневной рост с 30 ноября 2016 г. С начала декабря цена Brent снижается на 7%.
Цена WTI на 39% ниже пика 03 октября, и цена Brent на 37% ниже пика октября.
Усилия Саудовской Аравии, де-факто лидера ОПЕК, ограничить объем добычи с начала года на 322 000 баррелей в день — больше, чем ранее объявленные 250 000 баррелей в день на шесть месяцев начиная с января — не вызывали адекватных опасений в отношении предложения в конце 2018 г.
Продолжение роста добычи в США, особенно сланцевой нефти, также внесло вклад в опасения избытка предложения в мире.
Однако некоторые аналитики считают, что снижение цен начнёт влиять на принятие решений сланцевыми производителями.
Администрация энергетической информации США (EIA) представит данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе в пятницу, а не в среду.
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