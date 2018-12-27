Итоги: Прогнозы 27.12.18

Додано: Чет 27 гру, 2018 13:29

США: Национальный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller остается относительно стабильным.Национальный индекс цен на жилье S&P/Case-Shiller - показатель среднего значения цены на дома в крупнейших мегаполисах страны, в октябре вырос на 5,5% г/г - продавцы вынуждены понизить цены на дома, уже выставленных на продажу.Высокие ставки по ипотеке и цены на жилье растут быстрее, чем доходы и зарплаты, то есть меньше людей могут позволить себе покупку дома. Пока цены остаются стабильными.Индекс цен на жилье для 10 крупных городов в октябре вырос на 4,7% г/г после роста на 4,9% м/м. Индекс цен в 20 мегаполисах вырос на 5%, тогда как в сентябре его рост составил 5,2%.Уверенность британского бизнеса уменьшается с приближением Brexit, - IoD.Как сообщает агентство Reuters, британский Insitute of Directors (IoD) предупреждает, что показатель уверенности руководителей бизнеса в Великобритании снизился до 18-месячного минимума, так как приближается Brexit и прогресса пока не наблюдается:Группа, которая представляет руководителей бизнеса, сообщила, что её показатель уверенности краткосрочно достиг позитивной территории ранее в этом году, когда было соглашение по переходному периоду Brexit, но он устойчиво снижался с апреля и достиг наиболее низкого уровня в декабре.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сталкивается с сильным противодействием как законодателей из своей партии, так из законодателей от оппозиционных партий в одобрении согласованного ей с ЕС договора о выходе, что повышает риск Brexit без соглашения, это может негативно повлиять на экономику.Главный экономист IoD Тедж Парих сказал, что нет сомнения в том, что бурный процесс Brexit имел пагубное влияние на перспективы фирм: «Бизнес-лидеры смотрят на предстоящий год с тревогой за экономику. В то время как мы видели осторожный оптимизм, когда переговоры по Brexit, кажется, двигались к переходному периоду после марта 2019 г., сейчас он полностью рассеялся. Перспектива отсутствия соглашения в ближайшем будущем будет сильно давить на сознание директоров».Вышедшие ранее официальные данные показали, что инвестиции бизнеса снижались три квартала подряд. Другие данные также указывали за замедление экономического роста перед выходом Британии из ЕС в марте.Представители германской промышленности ожидают роста ВВП в 2019 г. около 1,5%.Опрос Reuters представителей германской промышленности показал, что они ожидают в 2019 г. слабого роста экономики, около 1,5%, но не ожидают рецессии.Отмечаемые риски включают политику президента США Трампа «Америка на первом месте», что, вероятно, будет препятствием для германских экспортёров. «Наибольший риск в краткосрочной перспективе — Brexit. Британская экономика будет испытывать прямую угрозу рецессии, что может косвенно повлиять на Германию», - считает президент промышленной ассоциации BDI Кемпф.Китай, ноябрь: Прибыли промышленных компаний: -1,8% г/г против +3,6% г/г ранее.Показатель в октябре был на 7-месячном минимуме, ноябрьский показатель стал на 8-месячном минимуме. Это первый отрицательный результат в 2018 г.Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в России опустилась до минимального значения с лета 2016 года.В ноябре чистый объем продаж ОФЗ иностранными инвесторами составил 9 млрд. рублей, а доля нерезидентов на рынке российского госдолга опустилась до минимального значения с июня 2016 года, сообщает Банк России.Иностранцы продают ОФЗ уже четыре месяца подряд, и в следующем году ситуация вряд ли улучшится. Министр финансов РФ Антон Силуанов не уверен в том, что в 2019 году его ведомству удастся выполнить план по займам, но, по словам чиновника, «нет ничего невозможного».Минфин планирует более активно привлекать население на рынок ОФЗ, сообщил вчера журналистам Антон Силуанов. Чиновник выразил надежду, что те инвесторы, которые хотели выйти, уже вышли, а также отметил, что пиратство ФСБ в Азовском море негативно сказался на спросе на ОФЗ. Что касается рынка евробондов, то, по словам главы Минфина, в 2019 году Россия планирует занимать не только в долларах, но также в евро и, возможно, в юанях.В октябре Минфин РФ сообщил об амбициозном плане в ближайшие три года привлечь на внутреннем рынке порядка 5 трлн. рублей ($80 млрд.). В соответствии с проектом бюджетной политики на 2019-2021 годы, в следующем году правительство РФ планирует занять почти 1,5 трлн. рублей против 1 трлн. с небольшим годом ранее.На валютный межбанк пришли «зеленые быки», вытеснив оттуда засидевшихся «медведей», стараниями которых безналичный доллар потерял с начала года (по средневзвешенному курсу) 2,85%.Полагаю, это и стало одной из главных причин нынешнего разворота тренда в безналичной пары доллар-гривня, которую просто выкупали на локальных «низах».Должен заметить, что выкупать было на что: несмотря на упорное не замечание иными профильными экспертами уже свершившегося факта расширения гривневой ликвидности, о котором дала понять статистика коррсчетов регулятора, утверждавших, что текущий рост безналичного доллара вызван лишь ожиданиями роста гривневого изобилия.Остатки на коррсчетах в нацвалюте достигли максимума с 18 декабря, а экспортеры, получив «на руки» компенсационную гривню, «вдруг» перестали продавать СКВ ради дефицитной в конце года нацвалюты.Так что, можно считать расширение гривневого ресурса уже свершившимся фактом, из-за которого средневзвешенный курс безналичного доллара вернулся на 21 декабря.На валютном межбанке осталась последняя сессия в 2018 году, которая, полагаю, вполне может скопировать сюжет торгов четверга, приподняв курс безналичного «американца», вослед за которым в более сдержанном режиме вырастет и наличная СКВ, порадовав клиентов наличного рынка. Им придется в эти дни расставаться с «зелеными» «заначками» ради гривни на предновогодние расходы.Повод для высоковероятного сохранения присутствия на межбанке «зеленых быков» останется прежним: относительная дешевизна доллара и гривневое изобилие.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv