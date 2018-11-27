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Moody's підвищило рейтинг Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:01
Пропонуємо до обговорення:
Агентство змінило прогноз рейтингів "Приватбанку" з "позитивного" на "стабільний".
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:01
А говорили - убыточный, хотели продать с доплатой......
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