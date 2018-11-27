Агентство змінило прогноз рейтингів "Приватбанку" з "позитивного" на "стабільний".
Дивися повний текст Moody's підвищило рейтинг Приватбанку.
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Додано: Чет 27 гру, 2018 17:01
Moody's підвищило рейтинг Приватбанку
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Дивися повний текст Moody's підвищило рейтинг Приватбанку.
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:28
Додано: Чет 27 гру, 2018 18:30
с чего так решил, ватанчик? если приват привести в чувство, на него очередь стоять будет
главное оружие рашистов - ложь
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