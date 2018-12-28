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фондовый рынок 28.12.18 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.12.18 + Додати

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на тему Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.

Додано: П'ят 28 гру, 2018 13:26 Итоги: Мировой фондовый рынок 28.12.18 США



В четверг волатильность продолжала царить на фондовом рынке США: рынок показал большое снижение и завершил торги повышением в ходе разворота в конце сессии - индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги более чем на 800 пунктов выше сессионного минимума.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 260,37 пункта или 1,1% до 23 138,82 пункта после падения на 611 пунктов на сессионном минимуме.

Индекс S&P500 также восстановил резкое снижение, поднявшись на 21,13 пункта, или на 0,9%, до 2488,83 пункта.



Индекс Nasdaq Composite после снижения на более чем 3% закрылся на уровне 6 579,49, прибавив 25,14 пункта, или 0,4%.



В среду индекс Dow завершил с ростом 1086,25 пункта, или 5%, до 22 878,45. Индекс S&P500 взлетел на 5% до 2467,70, а Nasdaq вырос на 5,8% до 6 554,36.



В среду основные торговые площадки США закрылись ростом на 5-5,8% на фоне заявления главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.



Скорее всего, инвесторы поверили в способности рынка вернуться после первоначального падения дня.



«Подобные ралли не редкость в смутные времена, и многие из них мы пережили на прошлых медвежьих рынках. Чтобы уйти от дна, нам нужно, по крайней мере, пару дней силы, не только в цене, но и в объеме торгов, широте рынка и фундаментально дружественной среде», - сказал Хусейн Сайед, рыночный стратег FXTM.



В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 декабря, уменьшилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 217 тысяч.



Среднее число первичных заявок за четыре недели уменьшилось на 4,75 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели - до 218 тысяч.

Кроме того, индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 128,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 136,4 пункта. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 133,7 пункта с первоначального уровня прошлого месяца в 135,7 пункта.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,14% до уровня 23 138,82 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,86%, до 2488,83 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,38% до 6 579,49 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг резко снизился.



Европейский фондовый рынок в четверг резко снизился, факторам давления стали снижение цен на нефть и откат после отскока фондовых рынков в среду.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,69%. В понедельник индекс снизился на 0,4%, тогда был достигнут минимальный уровень закрытия с 8 ноября 2016 г.



При общем снижении курса доллара США выросли пары евро-доллар (на 0,8%) и фунт-доллар (на 0,2%).



Фактором давления на немецкий индекс DAX, который снизился сильнее остальных рынков, стало снижение акций промышленного гиганта Siemens на 2,4%.



Акции США в четверг также снижаются, после того, как сильное ралли в среду развернулось. В процентном отношении в среду все три основных фондовых индекса США показали максимальный дневной рост с 23 марта 2009 г.



Заявления советников Белого дома, что Трамп не хочет увольнять председателя ФРС Пауэлла были положительно восприняты рынок в среду.



Цены на нефть WTI и Brent снижаются на 2,5 и 3% соответственно, что оказало давление на акции нефтяных компаний.



Четверг стал шестым днем частичного прекращения работы правительства США. При этом ни президент Трамп, ни демократы не проявляют признаков смягчения их позиции по финансированию правительства при условии Трампа о необходимости финансирования строительства стены на границе США-Мексика.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,69%. В понедельник индекс снизился на 0,4%, тогда был достигнут минимальный уровень закрытия с 8 ноября 2016 г.



Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,52% и составил 6 584,68 пункта.



Немецкий DAX просел на 2,37% до 10 381,51 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,60% — на отметке 4 598,61 пункта.



Азия



Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрылись в пятницу в плюсе на фоне позитивной динамики бирж США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% - до 2493,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,29%, до 1267,87 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,1% - до 25504,2 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2041,04 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,02% - до 5654,3 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,31% - до 20014,77 пункта.



Большинство индексов Азии выросли на позитиве с Уолл-стрит после рождественских праздников. Накануне Рождества, которое отмечалось 25 декабря (биржи США в этот день были закрыты), американские рынки опустились почти на 2-3%, а в среду подскочили на 5-6%. В четверг в ходе торгов американские рынки коррекционно снижались, но в итоге закрылись в «зеленой» зоне.



Японский индекс Nikkei 225 закрылся в «минусе» в рамках коррекционного снижения после скачка на 4% днем ранее, а также на слабой статистике по безработице в стране. Показатель в ноябре неожиданно вырос до 2,5%, тогда как ожидалось его сохранение на уровне октября в 2,4%.



27 декабря рынки США были очень волатильными. То, что они в итоге закрылись ростом, было облегчением, но из-за волатильности трудно было идти на риск на рынке Токио.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,82% - до 2327,81 пункта, РТС - на 0,33%, до 1056,61 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.15 Киева вырос на 1,24%, до 69,55 RUB/USD, курс евро - на 1,71%, до 79,33 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,68% - до $53,33 за баррель.



Бумаги Сбербанка подорожали на 0,87%, «Газпрома» — на 1,53%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,13%, «АЛРОСы» — на 1%, Московской биржи — снизились на 0,32%.



Активный рост индексов на российском фондовом рынке выглядит странно. Понятно, почему это происходит: ряд бумаг-«тяжеловесов» тянут остальных за собой. Однако очередной факт ухудшения внешнего фона (индекс DJIA в «минусе», нефть под продажами) сведет на нет весь локальный оптимизм.

Индекс Мосбиржи консолидируется в границах 2 310—2 345 пунктов, однако имеет большие шансы на снижение к 2 300 пунктам или даже ниже. Индекс РТС постарается удержаться в диапазоне 1 050—1 065 пунктов. Волатильность мировых рынков капитала зашкаливает…



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 27 декабря повысился на 2,05 пункта или на 0,37% до уровня 554,53 пунктов.



Объем торгов за день составил 1,15 млрд. грн., акциями наторговали 2,38 млн. грн.



Как сообщалось, в среду 26 декабря ПФТС-индекс понизился на 3,91 пункта или на 0,70% до уровня 552,48 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 239,47 пунктов или на 76,01% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 декабря, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг поднимаются, следуя позитивной динамике американских индексов после окончания рождественских праздников.



По состоянию на 6.35 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,56% - до 2512,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,54%, до 1286,76 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index поднимался на 0,62% - до 25811,51 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,21%, до 2032,22 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличивался на 1,81% - до 5593 пунктов, японский Nikkei 225 - на 3,91%, до 20081,55 пункта.



Американские индексы подскочили на 5-6% по итогам торгов среды после того, как упали в понедельник на 2,2-2,9%, во вторник торги были закрыты в связи с празднованием Рождества.



Снижение бирж было связано с бюджетным кризисом в США.

В минувшую субботу демократы в сенате США не согласились утвердить бюджет.



Камнем преткновения является требование президента страны Дональда Трампа согласовать $5 миллиардов на строительство стены на границе с Мексикой.



Добавило оптимизма на рынки в среду и заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту



Поддержало торги в США и удорожание нефти в среду на 8-9%. В связи с этим подскочили в цене акции энергетических компаний Азии. Бумаги японский JX Holdings подорожали на 7,3%, китайской CNOOC Ltd - на 3,2%, австралийской Woodside Petroleum Ltd - на 4,2%.



Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг завершили торги разнонаправленно, при этом японский Nikkei вырос почти на 4% на фоне позитива на биржах США.



По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 3,88%, до 20077,62 пункта. Рост показателя стал самым высоким более чем за два года.



Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,61% - до 2483,09 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,22%, до 1264,23 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшился на 0,67% - до 25478,88 пункта.



Южнокорейский KOSPI вырос на 0,02%, до 2028,44 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,88%, до 5597,2 пунктов.



Фондовые индексы США в среду подскочили на 5-5,8%. Инвесторы обратили внимание на заявление главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Ранее Трамп назвал ФРС «единственной проблемой экономики» и обвинил регулятор в отсутствии чувства рынка.



При этом во вторник снижение японского Nikkei 225 достигало 5%. Негативная динамика была обусловлена падением американских фондовых индексов до минимума с весны 2017 года.



Японские акции выросли в цене, но в пятницу может быть совсем другая история, учитывая теперешнюю высокую волатильность рынков.





Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг вырос на 0,37% - до 554,53 пункта.



Торговый оборот на бирже составил 1,15 млрд. грн., в том числе акциями - 2,38 млн. грн.



В «индексной корзине» изменились в стоимости акции Райффайзен Банка Аваль (+1,37%), Донбассэнерго (+0,95%) и Центрэнерго (-3,57%).



Номинальный индекс «Украинской биржи» вновь остался неизменным на уровне 1705,04 пункта.



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг повысился на 1,54% - до 417,78 пункта при объеме торгов 1,33 млн. злотых (9,84 млн. грн.).



Среди индексных бумаг подорожали акции «Астарты» (+5,11%), «Агротона» (+4,78%) и «Овостара» (+2,73%).

Отрицательную динамику показали акции агрохолдинга ИМК (-0,77%) и «Кернела» (-0,62%).



К полудню пятницы, 28 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, растут в пятницу вслед за американскими рынками.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% - до 2486,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1264,3 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,09% - до 25502,87 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,72%, до 2043,08 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% - до 5626,6 пункта.



Японский Nikkei 225 опускался на 0,41% - до 19995,92 пункта.



Улучшение настроений в США обеспечило рынкам Азии поддержку в ходе торгов к завершению недели.



При этом профильные эксперты отмечают, что «к концу года картина остается смешанной».



Американские индексы на этой неделе демонстрируют высокую волатильность. В начале недели они рухнули примерно на 2-3%, после чего закрылись на рождественские праздники. В среду американские биржи подскочили почти на 5-6%, затем в ходе торгов четверга коррекционно снижались, однако в итоге закрылись в «плюсе» на 0,4-1,1%.



Японский индекс Nikkei 225 при этом снижается после роста на 4% по итогам торгов четверга. Коррекционному снижению способствует слабая статистика - безработица в стране в ноябре неожиданно выросла до 2,5%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне октября в 2,4%.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрылись в пятницу в плюсе на фоне позитивной динамики бирж США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% - до 2493,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,29%, до 1267,87 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,1% - до 25504,2 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2041,04 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,02% - до 5654,3 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,31% - до 20014,77 пункта.



Большинство индексов Азии выросли на позитиве с Уолл-стрит после рождественских праздников. Накануне Рождества, которое отмечалось 25 декабря (биржи США в этот день были закрыты), американские рынки опустились почти на 2-3%, а в среду подскочили на 5-6%. В четверг в ходе торгов американские рынки коррекционно снижались, но в итоге закрылись в «зеленой» зоне.



Японский индекс Nikkei 225 закрылся в «минусе» в рамках коррекционного снижения после скачка на 4% днем ранее, а также на слабой статистике по безработице в стране. Показатель в ноябре неожиданно вырос до 2,5%, тогда как ожидалось его сохранение на уровне октября в 2,4%.



27 декабря рынки США были очень волатильными. То, что они в итоге закрылись ростом, было облегчением, но из-за волатильности трудно было идти на риск на рынке Токио.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 В четверг волатильность продолжала царить на фондовом рынке США: рынок показал большое снижение и завершил торги повышением в ходе разворота в конце сессии - индекс Dow Jones Industrial Average завершил торги более чем на 800 пунктов выше сессионного минимума.Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 260,37 пункта или 1,1% до 23 138,82 пункта после падения на 611 пунктов на сессионном минимуме.Индекс S&P500 также восстановил резкое снижение, поднявшись на 21,13 пункта, или на 0,9%, до 2488,83 пункта.Индекс Nasdaq Composite после снижения на более чем 3% закрылся на уровне 6 579,49, прибавив 25,14 пункта, или 0,4%.В среду индекс Dow завершил с ростом 1086,25 пункта, или 5%, до 22 878,45. Индекс S&P500 взлетел на 5% до 2467,70, а Nasdaq вырос на 5,8% до 6 554,36.В среду основные торговые площадки США закрылись ростом на 5-5,8% на фоне заявления главы комитета экономических советников при Белом доме Кевина Хассетта о том, что Джером Пауэлл останется во главе Федрезерва США, несмотря на критику со стороны президента Дональда Трампа. Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.Скорее всего, инвесторы поверили в способности рынка вернуться после первоначального падения дня.«Подобные ралли не редкость в смутные времена, и многие из них мы пережили на прошлых медвежьих рынках. Чтобы уйти от дна, нам нужно, по крайней мере, пару дней силы, не только в цене, но и в объеме торгов, широте рынка и фундаментально дружественной среде», - сказал Хусейн Сайед, рыночный стратег FXTM.В четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 22 декабря, уменьшилось на 1 тысячу с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 216 тысяч, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 217 тысяч.Среднее число первичных заявок за четыре недели уменьшилось на 4,75 тысячи с пересмотренного уровня прошлой недели - до 218 тысяч.Кроме того, индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 128,1 пункта с пересмотренного показателя ноября в 136,4 пункта. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 133,7 пункта с первоначального уровня прошлого месяца в 135,7 пункта.Европейский фондовый рынок в четверг резко снизился.Европейский фондовый рынок в четверг резко снизился, факторам давления стали снижение цен на нефть и откат после отскока фондовых рынков в среду.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,69%. В понедельник индекс снизился на 0,4%, тогда был достигнут минимальный уровень закрытия с 8 ноября 2016 г.При общем снижении курса доллара США выросли пары евро-доллар (на 0,8%) и фунт-доллар (на 0,2%).Фактором давления на немецкий индекс DAX, который снизился сильнее остальных рынков, стало снижение акций промышленного гиганта Siemens на 2,4%.Акции США в четверг также снижаются, после того, как сильное ралли в среду развернулось. В процентном отношении в среду все три основных фондовых индекса США показали максимальный дневной рост с 23 марта 2009 г.Заявления советников Белого дома, что Трамп не хочет увольнять председателя ФРС Пауэлла были положительно восприняты рынок в среду.Цены на нефть WTI и Brent снижаются на 2,5 и 3% соответственно, что оказало давление на акции нефтяных компаний.Четверг стал шестым днем частичного прекращения работы правительства США. При этом ни президент Трамп, ни демократы не проявляют признаков смягчения их позиции по финансированию правительства при условии Трампа о необходимости финансирования строительства стены на границе США-Мексика.Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрылись в пятницу в плюсе на фоне позитивной динамики бирж США.Большинство индексов Азии выросли на позитиве с Уолл-стрит после рождественских праздников. Накануне Рождества, которое отмечалось 25 декабря (биржи США в этот день были закрыты), американские рынки опустились почти на 2-3%, а в среду подскочили на 5-6%. В четверг в ходе торгов американские рынки коррекционно снижались, но в итоге закрылись в «зеленой» зоне.Японский индекс Nikkei 225 закрылся в «минусе» в рамках коррекционного снижения после скачка на 4% днем ранее, а также на слабой статистике по безработице в стране. Показатель в ноябре неожиданно вырос до 2,5%, тогда как ожидалось его сохранение на уровне октября в 2,4%.27 декабря рынки США были очень волатильными. То, что они в итоге закрылись ростом, было облегчением, но из-за волатильности трудно было идти на риск на рынке Токио.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18.15 Киева вырос на 1,24%, до 69,55 RUB/USD, курс евро - на 1,71%, до 79,33 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,68% - до $53,33 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,87%, «Газпрома» — на 1,53%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,13%, «АЛРОСы» — на 1%, Московской биржи — снизились на 0,32%.Активный рост индексов на российском фондовом рынке выглядит странно. Понятно, почему это происходит: ряд бумаг-«тяжеловесов» тянут остальных за собой. Однако очередной факт ухудшения внешнего фона (индекс DJIA в «минусе», нефть под продажами) сведет на нет весь локальный оптимизм.Индекс Мосбиржи консолидируется в границах 2 310—2 345 пунктов, однако имеет большие шансы на снижение к 2 300 пунктам или даже ниже. Индекс РТС постарается удержаться в диапазоне 1 050—1 065 пунктов. Волатильность мировых рынков капитала зашкаливает…Как сообщалось, в среду 26 декабря ПФТС-индекс понизился на 3,91 пункта или на 0,70% до уровня 552,48 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 239,47 пунктов или на 76,01% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 декабря, сессия в ПФТС.К полудню пятницы, 28 декабря для нашей ПФТС сложился следующий антураж.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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