Итоги: Мировой фондовый рынок 29.12.18

Додано: Суб 29 гру, 2018 13:11

Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, растут в пятницу вслед за американскими рынками.



По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% - до 2486,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1264,3 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,09% - до 25502,87 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,72%, до 2043,08 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% - до 5626,6 пункта.



Японский Nikkei 225 опускался на 0,41% - до 19995,92 пункта.



Улучшение настроений в США обеспечило рынкам Азии поддержку в ходе торгов к завершению недели.



При этом профильные эксперты отмечают, что «к концу года картина остается смешанной».



Американские индексы на этой неделе демонстрируют высокую волатильность. В начале недели они рухнули примерно на 2-3%, после чего закрылись на рождественские праздники. В среду американские биржи подскочили почти на 5-6%, затем в ходе торгов четверга коррекционно снижались, однако в итоге закрылись в «плюсе» на 0,4-1,1%.



Японский индекс Nikkei 225 при этом снижается после роста на 4% по итогам торгов четверга. Коррекционному снижению способствует слабая статистика - безработица в стране в ноябре неожиданно выросла до 2,5%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне октября в 2,4%.



Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрылись в пятницу в плюсе на фоне позитивной динамики бирж США.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% - до 2493,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,29%, до 1267,87 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,1% - до 25504,2 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2041,04 пункта.



Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,02% - до 5654,3 пункта.



Японский Nikkei 225 опустился на 0,31% - до 20014,77 пункта.



Большинство индексов Азии выросли на позитиве с Уолл-стрит после рождественских праздников. Накануне Рождества, которое отмечалось 25 декабря (биржи США в этот день были закрыты), американские рынки опустились почти на 2-3%, а в среду подскочили на 5-6%. В четверг в ходе торгов американские рынки коррекционно снижались, но в итоге закрылись в «зеленой» зоне.



Японский индекс Nikkei 225 закрылся в «минусе» в рамках коррекционного снижения после скачка на 4% днем ранее, а также на слабой статистике по безработице в стране. Показатель в ноябре неожиданно вырос до 2,5%, тогда как ожидалось его сохранение на уровне октября в 2,4%.



27 декабря рынки США были очень волатильными. То, что они в итоге закрылись ростом, было облегчением, но из-за волатильности трудно было идти на риск на рынке Токио.

В течение истекшей короткой недели, 26 – 28 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 556,39 к отметке 559,36 пунктов, прибавив 2,97 пункта или 0,53%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,765 млн. грн.



Для справки, в течение предыдущей недели, 17 – 21 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 559,17 к отметке 556,39 пунктов, потеряв 2,78 пункта или 0,50%.



Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 15,19 млн. грн.



Как оказалось, в течение декабря-2018 ПФТС-индекс понизился на 20,66 пункта или на 3,56% с уровня 580,02 к отметке 559,36 пункта.



Объем сделок с акциями за ноябрь-2018 составил 53,235 млн. грн.



Для справки, в течение, в течение ноября-2018 ПФТС-индекс повысился на 15,21 пункта или на 2,69% с уровня 564,81 к отметке 580,02 пункта.



Объем сделок с акциями за ноябрь-2018 составил 61,605 млн. грн.

В течение 2018 года ПФТС-индекс вырос на 244,30 пункта или на 77,54% с уровня 315,06 к отметке 559,36 пункта.



Ликвидность торгов акциями составила 379,9183 млн. грн.



Напомним, за 2017 года ПФТС-индекс вырос на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 до 315,06 пункта.



Обороты сделок с акциями составили 220,606 млн. грн.

Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне повышенной волатильности американского рынка.Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,33%, до 23062,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,08%, до 6584,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,12%, до 2485,74 пункта.Все три индекса, похоже, готовятся завершить год в «минусе» впервые с 2008 года, а для Dow Jones и S&P 500 декабрь может стать худшим с 1931 года.Всю неделю на биржах США наблюдалась высокая волатильность: перед католическим Рождеством индексы опустились до минимума за 1,5 года, затем в среду подскочили на 5-5,8%.В четверг большую часть торговой сессии индексы снижались, а в первую половину пятницу вновь росли, однако завершили день неоднозначно.Ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого шатдауна) 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать $5 миллиардов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.Сенат США не стал рассматривать в четверг бюджет и соберется теперь только 2 января.Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп написал в Twitter о готовности полностью закрыть всю южную границу, если демократы не поддержат проект бюджета с учетом инвестиций в строительство стены.Национальная ассоциация риелторов сообщила в пятницу, что число незавершенных продаж домов снизилось на 0,7% в ноябре, в то время как эксперты ожидали роста показателя на тот же уровень. Кроме того, бизнес-индекс Чикаго уменьшился до минимума за 11 месяцев и составил 65,4 пунктаЕвропейские фондовые индексы в пятницу выросли, но снизились за неделю.За год германский фондовый рынок показал наихудший результат за 10 лет (в 2008 г. было снижение на 43%).Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,02%, после снижения на 1,7% в четверг, когда индекс достиг нового 52-недельного минимума. За неделю индекс снизился на 6%, за 2018 г. - на 14%, До завершения года остаётся только короткая сессия понедельника.Индекс «голубых фишек» Stoxx Europe 50 вырос на 2,18%.Цены на нефть в пятницу восстановились, поддержав акции нефтяных компаний.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5%, до $53,24 за баррель.Бумаги Сбербанка подорожали на 0,81%, «Газпрома» — на 1,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,46%, «АЛРОСы» — опустились на 0,21%, Московской биржи — на 0,91%.Российский фондовый рынок в пятницу бурно дорожал. Индекс Мосбиржи вернулся в область 2 365 пунктов, индекс РТС укрепился к 1 072 пунктам. Однако все это происходит на «тонких» торгах с малым количеством инвесторов и небольшим объемом ликвидности, поэтому цифры совсем необъективны. Декабрь вообще оказался для бирж РФ очень волатильным месяцем, и в первые рабочие дни января это сохранится в силе. Краткосрочный диапазон колебаний по рублевому индикатору составляет 2 320—2 370 пунктов, для валютного — 1 055—1 085 пунктов.Как сообщалось, в четверг 27 декабря ПФТС-индекс повысился на 2,05 пункта или на 0,37% до уровня 554,53 пунктов.С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 декабря, сессия в ПФТС.Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.А теперь время блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за декабрь 2018 года.Можно подвести итоги 2018 года торгов нашей ПФТС.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: