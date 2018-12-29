Итоги: Мировой фондовый рынок 29.12.18

Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне повышенной волатильности американского рынка.
Промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,33%, до 23062,40 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,08%, до 6584,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 0,12%, до 2485,74 пункта.
Все три индекса, похоже, готовятся завершить год в «минусе» впервые с 2008 года, а для Dow Jones и S&P 500 декабрь может стать худшим с 1931 года.
Всю неделю на биржах США наблюдалась высокая волатильность: перед католическим Рождеством индексы опустились до минимума за 1,5 года, затем в среду подскочили на 5-5,8%.
В четверг большую часть торговой сессии индексы снижались, а в первую половину пятницу вновь росли, однако завершили день неоднозначно.
Ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого шатдауна) 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать $5 миллиардов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами.
Сенат США не стал рассматривать в четверг бюджет и соберется теперь только 2 января.
Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп написал в Twitter о готовности полностью закрыть всю южную границу, если демократы не поддержат проект бюджета с учетом инвестиций в строительство стены.
Национальная ассоциация риелторов сообщила в пятницу, что число незавершенных продаж домов снизилось на 0,7% в ноябре, в то время как эксперты ожидали роста показателя на тот же уровень. Кроме того, бизнес-индекс Чикаго уменьшился до минимума за 11 месяцев и составил 65,4 пункта
Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,33% до уровня 23 062,40 пункта. За неделю индекс вырос на 0,89%, за месяц потерял 10,18%, за году упал на 6,70%
Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,14%, до 2 485,74 пункта. За неделю индекс вырос на 0,74%, потеряв 9,94 за месяц, и упал на 7,03% за год.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,08% до 6 584,52 пункта. За неделю индекс вырос на 0,86%, упав на 9,94% за месяц и потеряв 4,62% за год.
Европа
Европейские фондовые индексы в пятницу выросли, но снизились за неделю.
За год германский фондовый рынок показал наихудший результат за 10 лет (в 2008 г. было снижение на 43%).
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,02%, после снижения на 1,7% в четверг, когда индекс достиг нового 52-недельного минимума. За неделю индекс снизился на 6%, за 2018 г. - на 14%, До завершения года остаётся только короткая сессия понедельника.
Индекс «голубых фишек» Stoxx Europe 50 вырос на 2,18%.
Цены на нефть в пятницу восстановились, поддержав акции нефтяных компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,02%, после снижения на 1,7% в четверг, когда индекс достиг нового 52-недельного минимума. За неделю индекс снизился на 6%, за 2018 г. - на 14%, До завершения года остаётся только короткая сессия понедельника.
Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 2,27% и составил 6 733,97 пункта.
Немецкий DAX вырос на 1,71% до 10 558,96 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,74% — на отметке 4 678,74 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов выросли. В частности, индекс Мосбиржи увеличился на 1,32% - до 2358,5 пункта, а РТС - на 0,9%, до 1066,13 пункта.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2019 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,5%, до $53,24 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 0,81%, «Газпрома» — на 1,54%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,46%, «АЛРОСы» — опустились на 0,21%, Московской биржи — на 0,91%.
Российский фондовый рынок в пятницу бурно дорожал. Индекс Мосбиржи вернулся в область 2 365 пунктов, индекс РТС укрепился к 1 072 пунктам. Однако все это происходит на «тонких» торгах с малым количеством инвесторов и небольшим объемом ликвидности, поэтому цифры совсем необъективны. Декабрь вообще оказался для бирж РФ очень волатильным месяцем, и в первые рабочие дни января это сохранится в силе. Краткосрочный диапазон колебаний по рублевому индикатору составляет 2 320—2 370 пунктов, для валютного — 1 055—1 085 пунктов.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 28 декабря повысился на 4,83 пункта или на 0,87% до уровня 559,36 пунктов.
Объем торгов за день составил 581,48 млн. грн., акциями наторговали 0,865 млн. грн.
Как сообщалось, в четверг 27 декабря ПФТС-индекс повысился на 2,05 пункта или на 0,37% до уровня 554,53 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 244,30 пунктов или на 77,54% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 28 декабря, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, растут в пятницу вслед за американскими рынками.
По состоянию на 06.45 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,15% - до 2486,9 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1264,3 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,09% - до 25502,87 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,72%, до 2043,08 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимался на 0,53% - до 5626,6 пункта.
Японский Nikkei 225 опускался на 0,41% - до 19995,92 пункта.
Улучшение настроений в США обеспечило рынкам Азии поддержку в ходе торгов к завершению недели.
При этом профильные эксперты отмечают, что «к концу года картина остается смешанной».
Американские индексы на этой неделе демонстрируют высокую волатильность. В начале недели они рухнули примерно на 2-3%, после чего закрылись на рождественские праздники. В среду американские биржи подскочили почти на 5-6%, затем в ходе торгов четверга коррекционно снижались, однако в итоге закрылись в «плюсе» на 0,4-1,1%.
Японский индекс Nikkei 225 при этом снижается после роста на 4% по итогам торгов четверга. Коррекционному снижению способствует слабая статистика - безработица в стране в ноябре неожиданно выросла до 2,5%, хотя аналитики ожидали сохранения индикатора на уровне октября в 2,4%.
Во-вторых, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), кроме японского Nikkei 225, закрылись в пятницу в плюсе на фоне позитивной динамики бирж США.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,44% - до 2493,9 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,29%, до 1267,87 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,1% - до 25504,2 пункта, корейский KOSPI - на 0,62%, до 2041,04 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1,02% - до 5654,3 пункта.
Японский Nikkei 225 опустился на 0,31% - до 20014,77 пункта.
Большинство индексов Азии выросли на позитиве с Уолл-стрит после рождественских праздников. Накануне Рождества, которое отмечалось 25 декабря (биржи США в этот день были закрыты), американские рынки опустились почти на 2-3%, а в среду подскочили на 5-6%. В четверг в ходе торгов американские рынки коррекционно снижались, но в итоге закрылись в «зеленой» зоне.
Японский индекс Nikkei 225 закрылся в «минусе» в рамках коррекционного снижения после скачка на 4% днем ранее, а также на слабой статистике по безработице в стране. Показатель в ноябре неожиданно вырос до 2,5%, тогда как ожидалось его сохранение на уровне октября в 2,4%.
27 декабря рынки США были очень волатильными. То, что они в итоге закрылись ростом, было облегчением, но из-за волатильности трудно было идти на риск на рынке Токио.
Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу повысился на 0,87% - до 559,36 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 581,48 млн. грн., в том числе акциями - 0,865 млн. грн.
В «индексной корзине» подорожали бумаги Центрэнерго (+5,93%), Укрнафты (+4,09%) и Райффайзен Банка Аваль (+3,06%).
Подешевели по итогам дня только акции Донбассэнерго (-0,06%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» застыл на отметке 1705,04 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,64% - до 415,12 пункта при объеме торгов 2,36 млн. злотых.
Среди индексных бумаг подешевели акции «Астарты» (-6,88%) и «Агротона» (-0,85%). Положительную динамику показали акции «Кернела» (+2,19%) и агрохолдинга ИМК (+1,94%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей короткой недели, 26 – 28 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 556,39 к отметке 559,36 пунктов, прибавив 2,97 пункта или 0,53%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,765 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 17 – 21 декабря ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «медведей», понизился с уровня 559,17 к отметке 556,39 пунктов, потеряв 2,78 пункта или 0,50%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 15,19 млн. грн.
А теперь время блиц-обзора торгов нашей биржи ПФТС за декабрь 2018 года.
Как оказалось, в течение декабря-2018 ПФТС-индекс понизился на 20,66 пункта или на 3,56% с уровня 580,02 к отметке 559,36 пункта.
Объем сделок с акциями за ноябрь-2018 составил 53,235 млн. грн.
Для справки, в течение, в течение ноября-2018 ПФТС-индекс повысился на 15,21 пункта или на 2,69% с уровня 564,81 к отметке 580,02 пункта.
Объем сделок с акциями за ноябрь-2018 составил 61,605 млн. грн.
Можно подвести итоги 2018 года торгов нашей ПФТС.
В течение 2018 года ПФТС-индекс вырос на 244,30 пункта или на 77,54% с уровня 315,06 к отметке 559,36 пункта.
Ликвидность торгов акциями составила 379,9183 млн. грн.
Напомним, за 2017 года ПФТС-индекс вырос на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 до 315,06 пункта.
Обороты сделок с акциями составили 220,606 млн. грн.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
http://finance.ua ,