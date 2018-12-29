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на тему Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Суб 29 гру, 2018 13:12 Итоги: Энергетика 29.12.18



Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, после того, как официальные данные по изменению запасов показали более низкое, чем ожидалось, снижение запасов нефти, однако они отличались от неофициальных данных, показавших ранее большой рост запасов.



Февральский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на 72 цента, или на 1,6%, до $45,33 за баррель, после снижения на 3,5% до $44,61 за баррель в четверг.



Февральский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на 4 цента, или менее чем на 0,1%, до $52,20 за баррель.

В четверг фьючерс на Brent снизился на 4,2% до $52,16 за баррель.



За неделю цена WTI снизилась на 0,6%, цена Brent снизилась на 3%. Обе марки снижаются третью неделю подряд.



Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила в пятницу, что за неделю, окончившуюся 21 декабря, запасы нефти в США снизились на 46.000 баррелей. Запасы бензина выросли на 3 млн. баррелей, запасы дистиллятов мало изменились.



Данные существенно отличаются от данных Американского института нефти (API), показавших рост запасов нефти на прошлой неделе на 6,9 млн. баррелей.

Данные API собираются из добровольно переданных организации, а данные EIA берутся от источников Департамента энергетики. Два доклада по запасам часто расходятся, и трейдеры уделяют основное внимание официальным данным.



Данные Минэнерго США: запасы нефти не изменились, а добыча вернулась на максимум.



Запасы нефти упали менее значительно, нежели прогнозировали аналитики. При этом рост запасов бензина превысил прогнозы в 3 раза.



Министерство энергетики США опубликовало еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 21 декабря. Обычная эта статистика выходит по средам, но Федеральное правительство не работало в понедельник и во вторник. Поэтому публикация данных сдвинулась на пятницу.



Согласно отчету:

запасы сырой нефти: -46 тыс. баррелей;

запасы нефтехранилищах Кушинга: +799 тыс. баррелей;

запасы бензина: +3.0 млн. баррелей;

запасы дистиллятов: +2 тыс. баррелей;

загруженность НПЗ: -0,3%;

добыча нефти в США: выросла на 0,1 млн. до 11,7 млн. баррелей в день (возвращение на рекордный максимум).



Таким образом, запасы сырой нефти для этого времени года на 9 млн. баррелей выше, чем в предыдущем году и на 29 млн баррелей превышают среднее значение за 5 лет.



Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали снижение запасов сырой нефти на 3,4 млн. баррелей, но ожидали рост запасов бензина на 1 млн. баррелей.

Накануне были опубликованы данные Американского института нефти, которые традиционно предшествуют официальным цифрам Минэнерго.



Данные API составляются на добровольной основе. Они показали, что за отчетную неделю (в баррелях):

запасы сырой нефти: +6,92 млн.;

запасы в Кушинге: +1,76 млн,;

запасы бензина: +3,67 млн.



Котировки февральских фьючерсов на WTI в качестве реакции установили суточный минимум $44,42 за баррель, но тут же отскочили к тем уровням, которые были до публикации отчета.



Baker Hughes: количество нефтяных буровых в США почти на максимуме под конец года.

Для возвращения на максимум года не хватило всего трех активных буровых.

Третья в мире по величине нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельно выходящий по пятницам отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США.



За неделю до 28 декабря:



количество нефтяных установок увеличилось на 2 до 885 шт.;

количество газовых установок выросло на 1 до 198 шт.;

общее количество установок увеличилось на 3 до 1083 шт.

На предыдущей неделе (до 21 декабря) число нефтяных установок резко выросло и достигло 883 штук.



Максимум 2018 года — 888 действующих нефтяных буровых. Это пик был сформирован на неделе до 16 ноября. Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Сейчас на 45% меньше.



Также 28-го Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Обычно эта статистика выходит по средам, но Федеральное правительство не работало в понедельник и во вторник. Поэтому публикация данных сдвинулась на пятницу. Согласно отчету, добыча нефти в США выросла на 0.1 млн. до 11.7 млн баррелей в день и вернулась к рекордным историческим максимумам.



Цены на нефть торгуются в зеленой зоне. Котировки Brent выросли незначительно: на 0,15% до $52,54 за баррель. Падение с начала года составляет 21.88%. При этом котировки американской нефти WTI упали в этом году на 25%. 28-го они растут на 1,7% до $45,33 за баррель.



Нефти в России осталось на 7 лет.



Для российской экономики, со времен СССР существующей за счет экспорта углеводородов за рубеж, запущен обратный отсчет.

Старые, еще советские месторождения стремительно истощаются, а новых залежей с легкой и дешевой для извлечения нефтью обнаружить не удается.

Текущие уровни нефтедобычи в России «недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений», говорится в проекте «Стратегии минерально сырьевой базы до 2035 года», которую подготовили в Минприроды и которую в пятницу подписал Дмитрий Медведев.



До критической точки, согласно документу, остается около 7 лет.



Начиная с 2025 года фонд действующих месторождений перестанет справляться с нагрузкой. А к 2035-му, по оценке Минэнерго, объемы производства могут рухнуть практически вдвое - с нынешних 553 млн. тонн в год (11,4 млн. баррелей в день), до 310 млн. тонн (6,3 млн. баррелей в день).



Особенно остро проблема стоит в Западной Сибири, которая сейчас дает каждый второй баррель, извлекаемый из недр. Если ничего не предпринимать, в пессимистичном сценарии спад там будет более чем двукратным - с 330 до 146 млн тонн в год, говорил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства 18 сентября.



Это означает, что нефти для экспорта (сейчас - 5,2 млн. баррелей в сутки) просто не останется. А река нефтедолларов, дающая, по данным ЦБ, 30% валютных доходов российской экономики, может пересохнуть.



Россия полностью исчезнет с мирового рынка нефти к середине 2030х, заявил в интервью Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман. Он добавив, что Эр-Рияд готов заместить выбывающие российские поставки.



Чтобы остаться в большой нефтяной игре, нужно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы, следует из стратегии Минприроды. На сланец или глубоководные проекты на арктическом шельфе, по данным Роснедр, приходится две трети всей оставшейся нефти в стране.

Но проблема - в рентабельности: себестоимость такой добычи от $70 на суше до $150 за баррель в Арктике, отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. К тому же, нужны технологии, доступ к которым перекрыт санкциями Запада.



«Поддержать добычу можно было бы за счет традиционных месторождений с применением интенсификации (гидроразрыв пласта, в том числе многостадийный), путем разработки нетрадиционных запасов нефти на суше (Баженовской свиты) или за счет разработки морских месторождений (на арктическом шельфе)», -перечисляет директор энергетического центра «Сколково» Татьяна Митрова.



Но собственных технологий и оборудования для таких работ у российских компаний практически нет, констатирует она. Речь идет о бурении на шельфе, а также технологиях гидроразрыва пласта (ГРП), которые позволяют добывать нефть из сланцевых пород, оживлять старые месторождения и увеличивать отдачу скважин.

За все время санкций в стране не было построено ни одного флота гидроразрыва, а имеющийся флот стремительно ветшает, отмечает Митрова. Проблемой может стать даже поддержание добычи на старых месторождениях.



Масштаб надвигающейся угрозы таков, что ее обсуждение вышло на уровень Совета Безопасности.

В ноябре СовБез провел заседание, посвященное рискам для ТЭК. По его итогам Путин заявил, добыча энергоресурсов «приносит России не только ощутимые доходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности», а санкции создают «угрозы» и «вызовы» для такого положения вещей.



Тогда же СовБез принял Доктрину энергетической безопасности, в которой потребовал осуществить технологический прорыв в нефтяной отрасли.

«Чтобы было и наше оборудование, наши технологии, программное обеспечение и так далее. Здесь проблема эта существует», - заявил секретарь СовБеза Николай Патрушев.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 , www.ukranews.com , http://www.oilru.com/ , http://www.dw.com , http://www.vedomosti.ru/ ,

http://m-korchemkin.livejournal.com/386019.html , http://oilgas.gov.tm/ , http://www.bloomberg.com/news/articles , www.platts.com/latest-news/ , https://mind.ua/ru/publications , http://www.forbes.ru/biznes ,

https://www.svoboda.org/a/29244966.html Цены на нефть в пятницу выросли.Фьючерсы на нефть в пятницу выросли, после того, как официальные данные по изменению запасов показали более низкое, чем ожидалось, снижение запасов нефти, однако они отличались от неофициальных данных, показавших ранее большой рост запасов.Данные Минэнерго США: запасы нефти не изменились, а добыча вернулась на максимум.Запасы нефти упали менее значительно, нежели прогнозировали аналитики. При этом рост запасов бензина превысил прогнозы в 3 раза.Министерство энергетики США опубликовало еженедельный отчет об изменении запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 21 декабря. Обычная эта статистика выходит по средам, но Федеральное правительство не работало в понедельник и во вторник. Поэтому публикация данных сдвинулась на пятницу.Согласно отчету:запасы сырой нефти: -46 тыс. баррелей;запасы нефтехранилищах Кушинга: +799 тыс. баррелей;запасы бензина: +3.0 млн. баррелей;запасы дистиллятов: +2 тыс. баррелей;загруженность НПЗ: -0,3%;добыча нефти в США: выросла на 0,1 млн. до 11,7 млн. баррелей в день (возвращение на рекордный максимум).Таким образом, запасы сырой нефти для этого времени года на 9 млн. баррелей выше, чем в предыдущем году и на 29 млн баррелей превышают среднее значение за 5 лет.Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали снижение запасов сырой нефти на 3,4 млн. баррелей, но ожидали рост запасов бензина на 1 млн. баррелей.Накануне были опубликованы данные Американского института нефти, которые традиционно предшествуют официальным цифрам Минэнерго.Данные API составляются на добровольной основе. Они показали, что за отчетную неделю (в баррелях):запасы сырой нефти: +6,92 млн.;запасы в Кушинге: +1,76 млн,;запасы бензина: +3,67 млн.Котировки февральских фьючерсов на WTI в качестве реакции установили суточный минимум $44,42 за баррель, но тут же отскочили к тем уровням, которые были до публикации отчета.Baker Hughes: количество нефтяных буровых в США почти на максимуме под конец года.Для возвращения на максимум года не хватило всего трех активных буровых.Третья в мире по величине нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes опубликовала еженедельно выходящий по пятницам отчет об изменении количества активных буровых установок на территории США.За неделю до 28 декабря:количество нефтяных установок увеличилось на 2 до 885 шт.;количество газовых установок выросло на 1 до 198 шт.;общее количество установок увеличилось на 3 до 1083 шт.На предыдущей неделе (до 21 декабря) число нефтяных установок резко выросло и достигло 883 штук.Максимум 2018 года — 888 действующих нефтяных буровых. Это пик был сформирован на неделе до 16 ноября. Абсолютный максимум количества нефтяных буровых в США был достигнут в октябре 2014 года. Тогда было зарегистрировано 1609 штук. Сейчас на 45% меньше.Также 28-го Управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Обычно эта статистика выходит по средам, но Федеральное правительство не работало в понедельник и во вторник. Поэтому публикация данных сдвинулась на пятницу. Согласно отчету, добыча нефти в США выросла на 0.1 млн. до 11.7 млн баррелей в день и вернулась к рекордным историческим максимумам.Цены на нефть торгуются в зеленой зоне. Котировки Brent выросли незначительно: на 0,15% до $52,54 за баррель. Падение с начала года составляет 21.88%. При этом котировки американской нефти WTI упали в этом году на 25%. 28-го они растут на 1,7% до $45,33 за баррель.Нефти в России осталось на 7 лет.Для российской экономики, со времен СССР существующей за счет экспорта углеводородов за рубеж, запущен обратный отсчет.Старые, еще советские месторождения стремительно истощаются, а новых залежей с легкой и дешевой для извлечения нефтью обнаружить не удается.Текущие уровни нефтедобычи в России «недостаточно обеспечены запасами разрабатываемых месторождений», говорится в проекте «Стратегии минерально сырьевой базы до 2035 года», которую подготовили в Минприроды и которую в пятницу подписал Дмитрий Медведев.До критической точки, согласно документу, остается около 7 лет.Начиная с 2025 года фонд действующих месторождений перестанет справляться с нагрузкой. А к 2035-му, по оценке Минэнерго, объемы производства могут рухнуть практически вдвое - с нынешних 553 млн. тонн в год (11,4 млн. баррелей в день), до 310 млн. тонн (6,3 млн. баррелей в день).Особенно остро проблема стоит в Западной Сибири, которая сейчас дает каждый второй баррель, извлекаемый из недр. Если ничего не предпринимать, в пессимистичном сценарии спад там будет более чем двукратным - с 330 до 146 млн тонн в год, говорил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства 18 сентября.Это означает, что нефти для экспорта (сейчас - 5,2 млн. баррелей в сутки) просто не останется. А река нефтедолларов, дающая, по данным ЦБ, 30% валютных доходов российской экономики, может пересохнуть.Россия полностью исчезнет с мирового рынка нефти к середине 2030х, заявил в интервью Bloomberg наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман. Он добавив, что Эр-Рияд готов заместить выбывающие российские поставки.Чтобы остаться в большой нефтяной игре, нужно разрабатывать трудноизвлекаемые запасы, следует из стратегии Минприроды. На сланец или глубоководные проекты на арктическом шельфе, по данным Роснедр, приходится две трети всей оставшейся нефти в стране.Но проблема - в рентабельности: себестоимость такой добычи от $70 на суше до $150 за баррель в Арктике, отмечает партнер RusEnergy Михаил Крутихин. К тому же, нужны технологии, доступ к которым перекрыт санкциями Запада.«Поддержать добычу можно было бы за счет традиционных месторождений с применением интенсификации (гидроразрыв пласта, в том числе многостадийный), путем разработки нетрадиционных запасов нефти на суше (Баженовской свиты) или за счет разработки морских месторождений (на арктическом шельфе)», -перечисляет директор энергетического центра «Сколково» Татьяна Митрова.Но собственных технологий и оборудования для таких работ у российских компаний практически нет, констатирует она. Речь идет о бурении на шельфе, а также технологиях гидроразрыва пласта (ГРП), которые позволяют добывать нефть из сланцевых пород, оживлять старые месторождения и увеличивать отдачу скважин.За все время санкций в стране не было построено ни одного флота гидроразрыва, а имеющийся флот стремительно ветшает, отмечает Митрова. Проблемой может стать даже поддержание добычи на старых месторождениях.Масштаб надвигающейся угрозы таков, что ее обсуждение вышло на уровень Совета Безопасности.В ноябре СовБез провел заседание, посвященное рискам для ТЭК. По его итогам Путин заявил, добыча энергоресурсов «приносит России не только ощутимые доходы, но и позволяет оставаться одним из главных гарантов мировой энергетической безопасности», а санкции создают «угрозы» и «вызовы» для такого положения вещей.Тогда же СовБез принял Доктрину энергетической безопасности, в которой потребовал осуществить технологический прорыв в нефтяной отрасли.«Чтобы было и наше оборудование, наши технологии, программное обеспечение и так далее. Здесь проблема эта существует», - заявил секретарь СовБеза Николай Патрушев.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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