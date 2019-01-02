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фондовый рынок 02.01.19

Итоги: Мировой фондовый рынок 02.01.19
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Світовий фондовий ринок, аналітика провідних фондових індексів, акції-лідери зростання і падіння на фондовому ринку, котирування акцій провідних компаній.
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 13:03

Итоги: Мировой фондовый рынок 02.01.19

Азия

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду падением индексов, достигавшим 2,8%, на фоне слабой статистики из Китая - второй по величине мировой экономики.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,15% - до 2465,29 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1256,39 пункта.

Гонконгский Hang Seng Index упал на 2,8% - до 25130,35 пункта, что стало самым сильным снижением по тогам торгов за последние три месяца. Корейский индекс KOSPI снизился на 1,52%, до 2010 пунктов.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,57%, опустившись до 5557,8 пункта.

Биржи Японии были закрыты в среду в связи с национальным праздником. По итогам предыдущих торгов японский Nikkei 225 опустился на 0,31% - до 20014,77 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов оказались статданные из Китая, которые свидетельствуют о начале спада деловой активности в промышленности страны. Так, по версии независимого исследования делового издания Caixin, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре упал до 49,7 пункта с 50,2 пункта в ноябре. Аналитики, напротив, ждали роста показателя до 50,3 пункта. Кроме того, значение индекса PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже - о ее спаде.

Слабые статданные из Китая усилили опасения относительно перспектив мировой экономики в текущем году.
«Мы действительно видим замедление роста мировой экономики, и в Азии также, при этом особенно страдают страны, ориентированные на экспорт», - таково мнение стратега по странам Азии банка ANZ Ирен Чон.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://deposit.finance.ua/?mpl=co_ad&mp ... ogi_121218 , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru, www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , https://finance.ua/credits/all?mpl=co_a ... ogi_121218 , https://finance.ua/cards/all?mpl=co_ad& ... ogi_121218 .
дядя Caша
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