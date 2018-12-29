З 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій.
Дивися повний текст Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка).
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20
Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка).
Додано: Сер 02 січ, 2019 15:33
Re: Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
Теперь пенсионеры смогут по заграницам попутешествовать. Пенсии же повышенные.
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