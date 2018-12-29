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Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій.
Дивися повний текст Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20
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Додано: Сер 02 січ, 2019 14:49
Чтоб депутатам зарплату так повышали.
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tigr-uu
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Додано: Сер 02 січ, 2019 15:33
Теперь пенсионеры смогут по заграницам попутешествовать. Пенсии же повышенные.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:03
Тепер вони "наповну" скористаються безвізом.
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Додано: Сер 02 січ, 2019 16:15
Предвыборная гонка началась?
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yil56