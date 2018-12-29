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Двом мільйонам українців
підвищили пенсії (інфографіка)

Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20

Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2019 року підвищені пенсії отримуватимуть військові пенсіонери внаслідок проведення чергового перерахунку пенсій.

Дивися повний текст Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:20

172 грн. ...... белый и пушистый зверь!
сова
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 14:49

Чтоб депутатам зарплату так повышали.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 15:33

Re: Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка)

Теперь пенсионеры смогут по заграницам попутешествовать. Пенсии же повышенные.
p_a_l
 
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Тепер вони "наповну" скористаються безвізом.
sena_2008atp
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Предвыборная гонка началась? :mrgreen:
Molchyn
 
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